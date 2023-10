Myrseth nekter å si hvem som skal få fiske fisken langs kysten

Bare dager etter at fiskeri- og havministeren har skiftet navn fra Bjørnar til Cecilie er det duket for et mulig sjøslag.

Hvem skal få fiske fisk for milliarder av kroner?

Snart kommer nemlig kvotemeldingen.

Og norske fiskeriorganisasjoner er spente:

Hvem skal få fiske fisken?

Små båter fisker mye. Det samme gjør store båter. Hvem skal få fiske fisken langs kysten vår? Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Vil ikke svare på om de skal flytte kvoten

Den nye Fiskeri- og havministeren, Cecilie Myrseth, sier kvotemeldingen skal komme så fort som mulig.

For to år siden, da hun var fiskeripolitisk talsperson, kom Myrseth med det kontroversielle utsagnet om at Arbeiderpartiet aktet å ta kvoter fra trålkvoten og overføre dette til kystflåten.

Men to år senere har pipa fått en litt annen lyd. Nå er hun mer vag.

– Det som ligger klart i regjeringsplattformen er å sikre en mer rettferdig fordeling av ressursene, sier Myrseth.

Det er knyttet mye spenning til hvordan fordelingen av fisken blir fremover. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

I tillegg ønsker regjeringen forutsigbarhet for at en kan levere fisk hele året, og dermed også ha mer industri.

– Det skal selvfølgelig være rettferdig, men vi skal også ha en variert flåte.

Den ferske ministeren legger til at kvotemeldingen har betydning for en hel næring, samt at rammebetingelser og forutsigbarhet er viktig for å vite hva fiskerne skal forholde seg til.

Dårlig samfunnspolitikk

Tom Vegar Kil, styreleder i Norges Kystfiskarlag, mener kystflåten har lavest karbonavtrykk med god margin, leverer best kvalitet og et svært etterspurt råstoff.

Han mener på lang vei at den minste flåten må prioriteres høyere.

– Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt. Vi kan ikke fortsette å utarme den minste flåten og lokalsamfunnene slik riksrevisjonen har påpekt at har skjedd de siste tjue årene, sier han og legger til:

– Vi kan rydde opp, og det kan vi gjøre med den nye kvotemeldingen som nå kommer.

Kystflåten har mye å si for mange lokalsamfunn i Norge. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Han peker også på at sentralisering av kvoter gjør at fisken ender opp i færre hender.

– Det er dårlig samfunnspolitikk. Vi ser en råstoffmakt i flåten som gjør at industrien taper. Vi trenger industrien langs hele kysten for at den minste flåten skal kunne haste de lokale ressursene.

Han fortsetter:

– Vi har kortere rekkevidde og har behov for en desentralisert industri. Jeg håper virkelig denne kvotemeldingen også ivaretar industrien langs kysten.

Bygg videre på dagens modell

Audun Maråk er administrerende direktør i Fiskebåt. De representerer majoriteten av de store havgående fiskefartøyene.

Han sier at han er enig med det Myrset sa i 2021 om at det er en dårlig idé å flytte kvote fra den mindre til den større kystflåten.

– Det viktigste nå er å få politisk avklaring både for den kystgående og den havgående flåten.

Han peker særlig på at regjeringen må levere på stabilitet og forutsigbarhet.

– Arbeiderpartiet har stått fadder for strukturpolitikken fra 80-tallet til nå der fiskerne i en avtale med staten tok kostnadene med å tilpasse flåten til ressursgrunnlaget.

– Lovnaden fra et samla storting var at kvotefordelinga skulle ligge fast mellom flåtegruppene og at gevinsten skulle være igjen i den enkelte flåtegruppe.

Audun Maråk er administrerende direktør i Fiskebåt. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Maråk mener vi har en rettferdig fordeling i dag.

– Det er bare å bygge videre på den. Jeg håper også på et godt samarbeid med Kystfiskarlaget. Det er viktig at de også har en mulighet til å bli lønnsom, sier han og understreker:

– Men uten den større kystflåten og den havgående flåten så hadde vi ikke hatt en levedyktig fiskeindustri i dag.

– Dere skaper flere arbeidsplasser enn de?

– Jeg er ikke så opptatt av den konkurransen. Uten en flåte som kan levere hele året og kan operere i alt slags vær får vi ikke attraktive helårsarbeidsplasser i industrien.