Reidar Eilertsen-Wassnes har lagt merke til at det fylles opp med russiske vogntog i Burfjord i Kvænangen kommune.

Kombinasjonen vintervær og dårlig skodde vogntog har ført til at minst 28 russiske sjåfører nå står værfast i Kvænangen. Eilertsen-Wassnes tok tidligere denne uka kontakt med noen av sjåførene som står i Burfjord, for å høre om de har behov for noe mens de venter.

– Problemet er at alle kortene deres er sperra. Så de får ikke kjøpt seg noe mat, sier han.

Vanligvis kjører flere av de russiske transportselskapene via Finland og Sverige. Men da EU stengte grensene for russisk varetransport, ble eneste veien via Storskog i Finnmark.

Da også Norge uttalte at de vil stenge grensene, fikk flere russiske sjåfører hastverk med å krysse grensa til Norge.

Men de kommer ikke langt med sperra kredittkort og svensk valuta.

For den siste uka har vinteren kommet tilbake til Nord-Norge. Det skaper utfordringer over Kvænangsfjellet, spesielt for utenlandske vogntog.

Eilertsen-Wassnes er leder i Kvænangen frivilligsentral, og bestemte seg for å hjelpe de værfaste sjåførene. I utgangspunktet var tanken å hjelpe de ti sjåførene som står i Burfjord.

– Vi har mange gode folk med godt hjerte og god omsorg i kommunen. Jeg la ut på Facebook at vi samla inn penger til mat. Det kom inn 5000 kroner på én time. Så da måtte jeg tenke litt større, sier han.

Framtid i nord omtalte saken først.

Dette er bare to av rundt 50 russiske vogntog som skal stå værfast ved og på Kvænangsfjellet. I Kvænangen har man nå startet kronerulling for å kunne hjelpe sjåførene med mat. Foto: Britt Anne Engebregtsen

Pizza og varm dusj

Også den lokale butikken hjalp til med å pakke poser med mat som kan hjelpe flere av sjåførene til over helga.

Lørdag har det kommet inn nesten 20.000 kroner som skal hjelpe de russiske sjåførene fram til de kan kjøre videre. Også noen estiske og latviske sjåfører får hjelp mens de sitter værfast.

Fredag fikk Eilertsen-Wassnes levert ut 18 pakker med mat til sjåførene. I tillegg ble kulturhuset i Burfjord åpna slik at de som sto parkert der kunne få seg en varm dusj, vaske klær og koble seg på nett.

– Noen kom også med varm pizza til dem. Russerne er bare takknemligheta sjøl, «spasibo»(takk, journ.anm.) gikk igjen hos dem. Vi måtte bare legge storpolitikken til side. Dette er vanlige folk som har havna i en særdeles vanskelig situasjon, sier Eilertsen-Wassnes.

Mandag skal han få oversikt over hva sjåførene trenger, slik at pengene som er samla inn kommer til nytte.

De russiske sjåførene har fått beskjed om å vente til været blir bedre før de kan kjøre videre. Foto: Britt Anne Engebregtsen

Overraska og takknemlig

Det russiske selskapet Acro-Tours har flere vogntog som nå står værfast i Nord-Norge. Leder for logistikk, Roman Evseenko, sier til NRK at de har 25 vogntog som venter på å kunne kjøre tilbake til Russland.

Til sammen 50 russiske vogntog skal stå fast ved Kvænangsfjellet nå.

Evseenko blir overraska da han får høre at lokalbefolkninga har samla seg for å sørge for at sjåførene har mat mens de venter på å kunne kjøre videre.

– Hvordan skal vi betale tilbake? I andre land liker ikke folk oss nå, det gjør oss triste. Vi vil hjelpe sjåførene våre, men vi kan ikke sende penger siden kortene er sperra. Det er en tøff situasjon, sier han.

Det er ikke uvanlig at utenlandske vogntog sliter på norske vinterveier. Ofte har de dårlige dekk eller for lite kjetting. Dette er også tilfelle for flere av de russiske vogntogene som nå står værfaste.

Evseenko hevder at deres sjåfører har nok kjetting og gode vinterdekk, men at det ikke holder til å komme seg over Kvænangsfjellet. På tre dager har Viking berget fem av vogntogene til Acro-Tours.

Nå har sjåførene fått beskjed om å vente med å kjøre videre.

– Norsk berging koster for mye. Jeg håper de venter til været er bedre, sier Evseenko.

Han er takknemlig for lokalbefolkningas hjelp.

– Takk til alle som vil hjelpe sjåførene våre. Kanskje vi en gang vil få muligheten til å betale tilbake med godhet, sier han.

Bekymret ordfører

– Jeg er veldig glad og stolt over gjestfriheten folk viser. Det er mange russiske trailere som har stått langs veien hos oss. Det er en spent situasjon, og folk klarer å se at dette er folk og at dem skal vi ta vare på når de har problemer, sier ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik.

Han påpeker at det er ei utfordring at vogntog hver vinter kommer dårlig skodd med sjåfører som ikke har nødvendig opplæring for å kjøre på nordnorske veier.

– Det har vært en ekstrem situasjon nå. Ut fra det jeg har sett, så er det russiske trailere som har kjørt utfor og som skaper større utfordringer enn det som er vanlig, sier Mevik.

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Neste uke har han bedt om et møte med politiet og statsforvalteren for å få klargjort hvilke rettigheter kommunen har når det gjelder å gi sjåførene forbud mot å kjøre ved utfordrende kjøreforhold.

– Vi er urolig over situasjonen og for at det kan oppstå verre situasjoner enn å kjøre i grøfta, sier ordføreren.