Seks av ti er redde for å møte vogntog på vinterveier

Snøen laver ned og lysene fra bilene du møter på veien er blendende lyskastere.

Du runder en sving, og plutselig er hele veien lyst opp.

Du møter et vogntog.

Hvordan reagerer du? Har du tillit til sjåføren? Og tror du at lastebilen er godt nok rusta for føret?

Det tror ikke seks av ti nordmenn, ifølge en fersk undersøkelse fra NAF.

Ser at bilister ikke er trygge

Vi er i den mørkeste tiden på året. Særlig i nord har nettene blitt lange. Der kjører gamle Martin Kristensen (22) fra Sortland i vogntoget sitt. Det har han gjort i 3 år.

Han forteller at han har opplevd at bilister er utrygge i møte med ham.

– Hvis det er dårlig vær og føre ser jeg at mange slakker litt ned når de møter på meg. Iblant stopper de helt opp, sier den unge vogntogsjåføren.

Han kan forstå at noen er redde.

– Det er jo store krefter i sving. Samtidig er det ikke bra at dersom folk synes det er skummelt å møte oss vogntogsjåfører, sier Kristensen.

Frem til oktober i år har 11 personer omkommet etter ulykke med vogntog ifølge SSB.

– Forbinder vogntog med noe skummelt

I undersøkelsen fra NAF svarer 60 prosent at de har svært liten eller liten tillit til at vogntogene som kjører på norske veier er godt nok utstyrt for norske vinterforhold.

Bare 16 prosent at de har tillit eller svært stor tillit til vogntogene.

Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Lastebileierforbundet synes det er skremmende at så mange er engstelig for å møte vogntog på veiene.

Men overrasket er han ikke.

Han tror mange blir redde fordi ulykker med vogntog ofte får stor plass i mediene.

Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Lastebileierforbundet, mener vogntog ikke er involvert i så mange ulykker, om du ser på hvor mange vogntog som ruller på veiene. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Det gjør at mange forbinder vogntog med noe skummelt. Men ser du på hvor mange vogntog som ruller på veiene, og hvor få som er involvert i ulykker, så er det veldig gode tall.

Likevel er det selvfølgelig skjebnesvangert for dem som blir utsatt for en ulykke.

Selv mener Jensen det kan være like skremmende å møte eldre på veiene.

– Yrkessjåfører kjører mange tusen kilometer i måneden. De er erfarne folk som vet hva de holder på med. De gjør selvfølgelig feil de også, men ofte kan det være mer skummelt å møte en eldre person som kjører sjelden, enn å møte en erfaren sjåfør som kjører vogntog.

Utenlandske sjåfører er mer utrygge

Den 22 år gamle vogntogsjåføren fra Sortland tror særlig det er utenlandske førere som sliter i vinterføret.

Ifølge en rapport Transportøkonomisk institutt (TØI) utarbeida i 2016 er det tre ganger så høy risiko for at utenlandske tunge godsbiler blir involvert i ulykker som norske.

Utenlandske sjåfører i Norge så også ut til å ha høyere sannsynlighet for å være involvert i dødsulykker enn norske sjåfører.

Men Kristensen fra Sortland peker på at også mange norske bilførere ikke alltid er beredt på vinterværet.

– Det handler om å være skodd for forholdene. Det er også norske førere som kjører på dårlige vinterdekk. Det er heller ikke bra.

Sjåføren fra Sortland føler seg trygg på at han ikke kommer til å kollidere med bilister på vinterføret.

– Jeg tenker ikke så mye over hvis det går galt. Det handler om å tenke sikkert og være påskrudd når man kjører og følge med.