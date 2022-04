Finansdepartementet bekrefter til NRK at de jobber med å få stengt grensen mot Russland for russisk godstransport på vei.

– Norske myndigheter forventer at stengningen kan iverksettes meget snart, skriver seniorrådgiver Cecilie Skjennald i departementet.

Over den norsk-russiske grensen i nord kjører nemlig russiske vogntog som før. I resten av Europa er de ikke lenger velkommen, etter at EU innførte sin sanksjonspakke mot Russland 8. april. De russiske sjåførene NRK treffer på Storskog grensestasjon er sikker på at også Norge nå vil stenge grensene. Aleksandr Suprun er sikker på at det vil skje i morgen fredag.

– Vi ble fortalt av ledelsen at den 29.–30. april skal nordmennene stenge grensen her også. Da vil transportleveranser avsluttes, sier Suprun.

Suprun og åtte kollegaer er på vei til Sør-Norge med såkalte modul-hus. Dette kan bli den siste turen til Norge på en god stund.

NRK har vært i kontakt med bedrifter i Kirkenes som har handel med russere. Enkelte sier de har hørt de samme ryktene som Suprun forteller om.

Lover svar om kort tid

Regjeringen har fått kritikk av både Venstre og Høyre for å bruke for lang tid på å lande en beslutning.

Senest tirsdag kom de med sin misnøye i Stortinget. Da sa statsminister Jonas Gahr Støre at en avklaring vil komme innen få dager.

Innfører Norge alle EUs sanksjoner kan det bety at havner stenges for russiske båter og grensen stenges for godstrafikk fra vår nabo i øst.

NRK har kontaktet flere departementer om ryktene som går i Kirkenes. Ingen har hittil ville kommentere akkurat dette. Også Arbeiderpartiets stortingsgruppe er spurt, men de viser til Statsministerens kontor. De har foreløpig ikke svart.

Statsminister Jonas Gahr Støre i Stortingets vandrehall tirsdag. Han sier det vil komme en avklaring om sanksjoner innen kort tid. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Økt trafikk i nord

Etter at EU stengte sine grenser for russiske varer, har antall vogntog over Storskog økt. Det skriver Sør-Varanger avis.

Tolletaten sier at det sist mandag kom rundt 20 lastebiler fra Russland. Normalt kommer det cirka 10 i uken.

Årsaken til økningen i nord er fordi de ikke lenger får ta seg inn i Norge via Finland og Sverige.

– Så økningen på Storskog den siste uken innebærer således ikke en direkte økning i russisk transport til Norge samlet sett, opplyser seniorrådgiver Tore Skår i Tolletaten til NRK.

Ifølge ham fremstår det som at varene skal til kunder i Norge.

Tolletaten er underlagt Finansdepartementet. NRK har spurt dem om Norge kan risikere å bli et smutthull for russiske varer til Europa, dersom ikke EUs sanksjoner innføres.

Cecilie Skjennald i departementet svarer at man ikke er kjent med at det planlegges omlasting eller videresalg av russiske varer fra Norge til Europa. «Men kan ikke utelukke at økningen i trafikk kan skyldes tilpasninger til EUs sanksjoner», ifølge hun.

Storskog grensestasjon i Finnmark er eneste plass man kan krysse mellom Norge og Russland. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Kritisk til at Norge stenger grensen

Enkelte bedrifter og fiskeriorganisasjoner er skeptiske til at Norge skal innføre EUs nyeste sanksjoner i sin helhet.

Greger Mannsverk er direktør ved skipsverftet Kimek i Kirkenes. Han mener det å stenge ute russiske skip er å spille russisk rulett med norske interesser, både til lands og til vanns.

Han har 70 prosent av sin omsetning fra russiske skip, og taler således for sin egen syke mor.

– For oss vil dette være bråstopp. I et Nord-Norge som sliter med befolkningsnedgang, vil dette være fullstendig krise, sa han til NRK tidligere i april.