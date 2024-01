Seks menn, som del av et organisert kriminelt nettverk, er tiltalt for å ha drevet storskala narkotikavirksomhet over flere år i Nord-Norge.

De ble avslørt av chattemateriale fra en kryptert plattform.

Rettssaken startet mandag i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø. En mann i 50-årene bosatt i Spania er utpekt som hovedmann.

– Min klient erkjenner straffskyld, og har forklart seg om hendelsene i avhør. Han ser fram til å bli ferdig, og til å få en dom for de forholdene han har begått – og få sonet straffen sin, sier forsvarer for den antatte hovedmannen, Ole Petter Drevland.

Advokat Ole Petter Drevland er forsvarer til den antatte hovedmannen, som har sittet varetektsfengslet i to år. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Også en annen tromsømann erkjenner straffskyld med noen få, praktiske unntak.

– Han håper på et rettferdig resultat, sier forsvarer Jan Christian Kvanvik.

Jan Christian Kvanvik er forsvarer til en av de tiltalte tromsømennene. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Over 60 millioner kroner

De seks mennene er bosatt i Tromsø, Sandefjord, Tønsberg og Larvik, og er i alderen 30 til 70 år.

Den eldste har fått saken utsatt på grunn av helsetilstanden, opplyser hans forsvarer Gard Lind-Iversen.

To av mennene fra Vestfold og Telemark har fått saken sin utsatt fordi forsvarerne ikke har rukket å gjennomgå Sky Ecc-dokumentene.

Ved hjelp av den krypterte kommunikasjonsplattformen SKY ECC skal nettverket ha drevet med organisert innførsel, kjøp, transport og oppbevaring av store mengder narkotika.

Denne plattformen ble lagt ned etter en internasjonal politiaksjon i 2021.

Ifølge Kripos fikk man da innsyn i cirka 10 millioner meldinger fordelt på 1250 norske brukere.

Sky ECC Ekspander/minimer faktaboks Kanadisk tjeneste eid av selskapet Sky Global.

Tjenesten ble levert på mobiler og gjorde det mulig å kommunisere kryptert med sms, lyd- og bildemeldinger.

Telefonen kunne utelukkende brukes til å kommunisere via Sky ECC, ikke til andre formål.

Alle brukere fikk en egen ID som bestod av seks bokstaver eller tall, og man kunne også lage egne profilnavn.

I perioden 2019 til 2021 hadde tjenesten om lag 170.000 brukere, og cirka 1250 av disse var i Norge.

Sky ECC ble lagt ned etter en internasjonal politiaksjon i mars 2021.

Ifølge tiltalen mot de seks mennene skal 339 kilo hasj og 12 kilo marihuana ha blitt smuglet fra Sverige og til Nord-Norge.

Blant annet gjennom en fottur over fjellet – der de bar en større mengde hasj over riksgrensa, via en DNT-hytte og inn til Bardu i Troms.

Hvis man regner at hvert gram hasj har en markedspris på rundt 200 kroner, mener statsadvokaten at de har smuglet til en verdi av over 60 millioner kroner.

Deler av pengebeslaget. Foto: Troms politidistrikt

Risikerer lange fengselsstraffer

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen er aktor i saken. Hun beskriver en omfattende etterforskning som har pågått siden sommeren 2020, og som har bestått av både en skjult og en åpen fase.

– En stor del av saken er bygd på materiale fra serverne som ble dekryptert av fransk politi. Så det omfatter mye teknisk beslag, sier Jullum Jensen.

Bare en del av narkotikaen er det gjort fysiske beslag av, mens den resterende mengden er basert på gjennomgang av materialet.

– Vi har etterforsket tilbake i tid. Det har gjort dette mer utfordrende.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen er aktor i saken. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

13 personer har vært siktet i tilknytning til det profesjonelle narkotikanettverket. En av disse er allerede dømt, en er død, to har fått saken henlagt og et par har ikke fått saken sin prøvd ennå.

Mennene i denne saken er tiltalt for grov narkotikaovertredelse etter paragraf 232.

Den sier at overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Det var i utgangspunktet satt av fire uker til saken i Nord-Troms og Senja tingrett. Nå er det beregnet å bruke to.