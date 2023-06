«Mafia-nettverk» tiltalt for å smugle hasj for over 60 millioner kroner

Statsadvokaten i Troms og Finnmark har tatt ut tiltale mot seks menn som skal ha smuglet inn 339 kilo hasj og 12 kilo marihuana mellom juli 2020 og oktober 2021.

De seks mennene er bosatt i Tromsø, Sandefjord, Tønsberg og Larvik, og er i alderen 30 til 70 år.

Nettverket er mistenkt for innførsel og transport av narkotika til Norge over flere år. Det er gjort beslag av både narkotika og kontanter.

Hvis man regner at hvert gram hasj har en markedspris på rundt 200 kroner, mener statsadvokaten at de har smuglet til en verdi av over 60 millioner kroner.

Deler av pengebeslaget som er gjort i saken. Foto: Troms politidistrikt

Smuglet over fjellet

Ifølge tiltalen skal narkotikaen ha blitt smuglet fra Spania, via Sverige og til Nord-Norge.

Ifølge Nordlys' kilder, som meldte om tiltalen først, skal hasjen ha blitt båret over fjellet og inn i Norge.

Blant annet skal mennene ha benyttet seg av en smuglerrute fra Riksgrensen i Sverige, via Stordalen og inn i Norge til Bardu. En annen rute skal ha vært via en DNT-hytte og ned til Sørdalen i Indre Troms.

De første pågripelsene i denne saken startet for to år siden, og politiet har siden da etterforsket saken.

Tromsøfamilier involvert

Det skal være to Tromsø-familier involvert i mafianettverket, der en mann i 50-årene bosatt i Spania er utpekt som hovedmann. Det er han som ifølge tiltalen skal ha organisert narkotikaen til Nord-Norge.

– Det er et resultat av etterforskningen som har vært drevet. Det har blitt gjennomført både skjult og åpen etterforskning, og det er det totale bevisbilde som gjør at vi mener det kan føres bevis for at han har hatt en sentral rolle i denne gruppen, sier statsadvokat Kirsti Jullum Jensen til iTromsø.

Troms politidistrikt har tidligere sagt til NRK at 13 personer har vært siktet i tilknytning til det profesjonelle narkotikanettverket.

– Vi er godt fornøyd med å ha satt ut av spill et nettverk som vi mener over tid har tjent betydelige summer på innførsel av narkotika. Bekjempelse av kriminelle nettverk er en høyt prioritert oppgave i Troms politidistrikt. Dette er et av flere godt organiserte nettverk som er tatt ut de siste årene, har Yngve Myrvoll, politiinspektør i Troms politidistrikt tidligere sagt.

Deler av beslaget. Hasjen var pakket i mindre pakninger. Foto: Troms politidistrikt

21 millioner kroner inndratt

Nettverket har i stor grad fått jobbe i fred over flere år, mye takket være krypterte meldingsapper på telefonene deres, ifølge Nordlys.

Disse appene har de siste årene blitt dekryptert i et internasjonalt politiarbeid, og har bidratt til å oppklare en lang rekke straffesaker i hele Europa.

De seks er tiltalt for grov narkotikaovertredelse etter paragraf 232. Den sier at overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Statsadvokaten har lagt ned påstand om å inndra 3,5 millioner kroner, hasj og mobiltelefoner fra hovedmannen i Spania.

En annen har fått inndratt 11 millioner kroner, en Breitling-klokke og mobiltelefoner.

De andre fire har fått inndratt til sammen 7 millioner kroner, en rekke kjøretøy, mobiltelefoner, produksjonsutstyr og hasjplanter.

Alle de seks er tidligere domfelt for narkotikaforbrytelser.