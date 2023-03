Stor politiaksjon innen organisert kriminalitet – 15 siktet for grov narkotikaforbrytelse

Tidlig onsdag morgen gikk Kripos og en rekke politidistrikt til aksjon.

Oslo, Trøndelag og Øst politidistrikt har pågrepet og siktet til sammen ni personer. Kripos har siktet seks personer.

– Dette er personer vi mener har sentrale posisjoner i kriminelle nettverk som importerer store mengder narkotika til Norge, sier politiadvokat i Kripos, Nora Pedersen, i en pressemelding.

Til sammen er 15 personer pågrepet og siktet. Alle er siktet for grov narkotikaforbrytelse, og er varetektsfengslet eller vil bli fremstilt for fengsling i løpet kort tid.

Våpenbeslag etter en stor aksjon mot kriminelt miljø. Foto: Politiet

Store mengder kommunikasjon

De siste fem til ti årene har politiet sett at kriminelle har hatt en utstrakt bruk av krypterte kommunikasjonstjenester. Aksjonen har utspring i chattemateriale fra den krypterte tjenesten SKyECC.

– I Norge har vi mottatt data på cirka 1250 SKyECC-brukere som er knyttet til kriminalitet begått i Norge. De som benytter SKyECC er sentrale bakmenn som det tidligere har vært vanskelig å skaffe bevis mot, sier politiadvokat Pedersen under en pressekonferanse.

Belag etter politiaksjon der 15 personer er pågrepet og siktet. Foto: Politiet

Bakgrunnen for aksjonene er et godt internasjonalt politisamarbeid, skriver Kripos i pressemeldingen.

I dette samarbeidet har norsk politi fått tilgang på store mengder kommunikasjon mellom kriminelle.

– Aksjonene er et resultat av en målrettet satsing over tid fra norsk politi mot bakmenn i norske kriminelle nettverk, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

– En stor og alvorlig sak

En mann i 30-årene bosatt i Trondheim ble pågrepet og siktet onsdag. Mannen har foreløpig ikke ønsket å avgi forklaring til politiet, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Han er siktet for grov narkotikaovertredelse, og er ikke varetektsfengslet.

– Dette er en stor og alvorlig sak, der vi fortsetter etterforskningen. Men på nåværende tidspunkt ser vi ikke at det foreligger fare for bevisforspillelse eller andre grunner til å fremstille personen for varetektsfengsling, sier påtaleansvarlig John R. Sødahl Furunes.

Øst politidistrikt har pågrepet fire personer.

– Vi kan ikke utelukke flere pågripelser, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til NRK.

Det som ser ut som malerier er beslaglagt av politiet.

Erkjenner ikke straffskyld

En av de siktedes forsvarer, Waqar Malik, sier til NRK at klienten hans ikke erkjenner straffskyld. Linn Elise Rognes er forsvarer for en av de andre siktede, som heller ikke erkjenner straffskyld.

Klienten til forsvarer Vidar Lind Iversen erkjenner heller ikke straffskyld. Han varetektsfengsles i fire uker.

Øyvind Bratlien er forsvarer for en av de siktede, som heller ikke erkjenner straffskyld.

Kriminalitetstrussel

Politiets trusselvurdering (PTV) ble lagt fram tirsdag denne uken. I den peker politiet på at norske kriminelle nettverk samarbeider tett med kriminelle nettverk i utlandet.

– Satt på spissen er det velferdsstaten vår som står på spill dersom de kriminelle nettverkene får fritt spillerom, sier Kvigne.

Kripos-sjef Kristin Kvigne. Foto: Hanna Johre / NTB

En annen kriminalitetstrussel som trekkes fram i PTV er at kriminelle selger tjenester til andre kriminelle.

Slik kjøp og salg av kriminelle tjenester ser Kripos også i etterforskningene som torsdag førte til pågripelser.

– I etterforskningen ser vi at kriminelle spesialister som torpedoer, pengevekslere og transportører selger sine tjenester. Det viser at de kriminelle nettverkene blir mer profesjonelle og mer uoversiktlige. Det er en utvikling vi følger tett, sier Kvigne.