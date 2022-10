310.000 passasjerer reiste med Widerøe i september.

Det er ny rekord. Kun slått av mai i år, hvor 308.000 tok turen med de grønne og hvite flyene på kortbanenettet.

Likevel er det ikke bare jubel å spore hos det norske flyselskapet.

Ifølge Widerøe selv er markedsutsiktene for høsten og vinteren så dårlige at de nå skal kutte i tilbudet.

Tilsvarende ett fly fra og med oktober, noe som betyr færre avganger på utvalgte ruter.

– Vi er ikke fornøyde med det vi ser i markedet fremover. Nedkjølingen i norsk økonomi er svært effektiv, og ikke overraskende får dette også effekt på etterspørselen etter flyreiser, sier kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug.

Disse rutene blir påvirket

Widerøe har som kjent en avtale med staten som gjør at de er forpliktet til å fly en viss mengde på såkalte fot-ruter.

Kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug. Foto: Widerøe AS

Dette for å gi et godt tilbud til de som bor ute i distriktene, hvor flytilbudet er svært viktig for den daglige driften.

Skaug sier at disse på liten grad kommer til å røres.

– Det er primært kommersielle ruter som påvirkes. Vi kan gjøre noen tilpasninger på enkelte anbudsruter, men vi forholder oss selvsagt til anbudskravene som sier hvor mye vi skal fly.

Disse Widerøe-rutene vil få færre avganger i vinter Ekspandér faktaboks Tromsø – Bodø Tromsø – Kirkenes Trondheim – Aalesund Trondheim – Tromsø Trondheim – Evenes Sandefjord – København Trondheim – Kristiansand

Widerøe trodde at markedet skulle nærme seg 2019-nivåer etter en lang periode med pandemi.

Krig, økende priser på det aller meste, og ikke minst drivstoff, har gjort at selskapet fremdeles ligger 5–7 prosent bak dette nivået, sier Skaug.

– I tillegg har vi fått tilbake normalt avgiftsnivået fra juli, og prisene i markedet er rett og slett for lav på grunn av overkapasitet hos de andre flyselskapene også. Dette fører til slutt til at vi velger å kutte en del ruter og en del produksjon.

Man ser det nedover i Europa at det er mer tilpasset, og der har vi en prisøkning på 10 prosent. Her i Norge ser det derimot ut til å være en motsatt utvikling

Ekspert: – Ikke overraskende

Hans Jørgen Elnæs er flyanalytiker i Winair, og anslår at dette er noe flere flyselskap kommer til å gjøre i tiden som kommer.

– Det er ingen overraskelse eller dramatikk i dette her, for oss som følger markedet tett. At flyselskapene skal redusere kapasiteten inn mot høst og vinter i den situasjonen vi er inne i, gir mening.

– Hvorfor gjør de det nå?

– Det går på at vi nettopp er ferdig med en omfattende pandemi, den verste perioden flyselskapene har hatt noen gang. Vi har krig i Europa, press på priser og press på privatøkonomien til folk. Det betyr at etterspørselen faller, og vi har en overkapasitet i det norske markedet.

Elnæs sier at det er en svikt i fritids- og forretningsmarkedet innad luftfart. Da velger selskapene tilsvarende å dra ned kapasiteten.

Blant annet det nyoppstartede selskapet Norse Atlantic Airways har også varslet at de vil sterkt redusere tilbudet fra Oslo til USA.

– Dette er også et resultat av sviktende etterspørsel. Jeg forventer at SAS, Norwegian og Flyr kommer til å gjøre tilsvarende kutt i tiden som kommer, sier Elnæs.

Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker i Winair, som han selv har startet opp. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Norwegian-avtale klar

Men selv om Widerøe selv kutter i egne flyvninger, vil kundene deres få flere valgmuligheter fra 25. oktober.

Da vil reiser med Widerøe kunne kombineres med Norwegian sine fly, en avtale som ble inngått i juli.

– Dette er strålende nyheter for alle de som er avhengige av fly for å kunne leve og bo i Distrikts-Norge, sier Konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe. Våre kunder får over natten langt flere alternativer når de skal reise rundt om i Norge, og snart vil dette også gjelde Norwegians mange destinasjoner i utlandet, avslutter han.