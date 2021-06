Kravene kommer som en del av den store prosessen med å finne ut hvem som har rett til grunnen i Finnmark. Nå er det Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier det meste, men det kan endre seg etter hvert som historien i hver enkelt kommune blir gransket nærmere. (Se faktaboks.)

Retten til grunnen i Finnmark Ekspandér faktaboks Statskog sto lenge som grunneier i Finnmark. Arbeidet til Samerettsutvalget resulterte i Finnmarksloven – slik at finnmarkingene selv overtok grunnen gjennom selskapet Finnmarkseiendommen (FeFo) i 2005. I tillegg skulle den historiske bruken av hele fylket granskes. På bakgrunn av det skulle man finne ut hvem som hadde opparbeidet bruksrett og eiendomsrett, enten det var samer eller andre. Denne jobben gjøres av Finnmarkskommisjonen. Avgjørelsene deres kan bety at det likevel ikke er FeFo som eier grunnen. Sakene kan ankes til Utmarksdomstolen og eventuelt videre til Høyesterett. To saker (om Nesseby og Stjernøya) har allerede vært i Høyesterett.

I Karasjok har ni ulike personer og grupper sendt inn stevning til Utmarksdomstolen med krav om rettigheter til større eller mindre deler av kommunen. For noen gjelder det bare mindre områder, helt ned til en hyttetomt.

Men to grupper krever å få eie alt arealet i kommunen som FeFo eier i dag.

Kommisjon: Også innflyttere er eiere

Karasjok Sameforening og Karasjok kommune står i spissen for den ene stevningen, og de har med seg flere grendelag.

De opptrer på vegne av hele lokalbefolkningen og hevder at alle som bor i kommunen, har en kollektiv eiendomsrett.

Kravet er helt i tråd med det Finnmarkskommisjonen kom frem til da den kartla de historiske rettighetene. Den mente grunnen var kollektivt eid av lokalbefolkningen – nærmere bestemt «alle som til enhver tid har registrert bostedsadresse i Karasjok, og slik at disse har lik andel i retten uavhengig av botid og etnisk opprinnelse».

Kommisjonen var delt nesten på midten. To av de fem mente FeFo var rettmessig eier.

Eiendomsretten må ligge hos den samiske befolkningen som urfolk, heter det i stevningen fra blant andre Thoralf Henriksen. Foto: Privat

Frykter samisk mindretall

Den såkalte Guttorm-gruppen mener at kun innbyggere med samisk opphav har del i de historiske rettighetene. Thoralf Henriksen er leder i gruppen, som har med seg reinbeitedistriktene 13 og 16 i dette kravet.

Det er den samiske befolkningen som har opparbeidet rettighetene fra gammelt av ved at de har bodd i området og brukt naturen, skriver de i stevningen:

«Da må den kollektive eiendomsretten også ligge hos den samiske befolkningen som urfolk.»

En eiendomsrett som omfatter innflyttere vil kunne ende med at urbefolkningen er i mindretall og mister retten til selvbestemmelse over sine landområder, skriver advokat Andreas Brønner på vegne av gruppen.

Reindrifta står ikke samlet om eiendomskravet. Tidligere har reineiere med vinterbeiter i Karasjok protestert mot at lokalbefolkningen skal eie utmarka i kommunen:

Ifølge historiker Einar Niemi var tettstedet Karasjok fra 1700-tallet dominert av kvener, altså finske innvandrere, og ikke samer.

IKKE UROLIG: Ordfører Svein Atle Somby frykter ikke at et krav om samiske rettigheter i praksis vil føre til noen strid i lokalsamfunnet. Foto: Jan Rune Måsø / NRK

Ordfører frykter ikke splittelse

Ordfører Svein Atle Somby i Karasjok mener det er mest riktig at alle innbyggerne blir behandlet likt.

– Jeg mener at det er Karasjoks befolkning som er eiere. De som har flyttet hit og levd sammen med oss over tid, har også ervervet de rettighetene. Da kan man ikke bare si at det er samer som skal ha rettighetene.

Somby er likevel ikke redd for strid i lokalsamfunnet hvis den samiske gruppen vinner frem med sitt krav.

– Vi er enige om de store linjene. Det er ikke store forskjeller, egentlig. Vi er enig i det som er viktigst, nemlig at det ikke er FeFo som eier våre områder, sier Somby.

– Jeg tror på alle måter at vi er flinkere til å forvalte området selv, vi som bor her og bruker områdene. Forvaltningen kommer etterhvert. Det finnes mange gode modeller for det. Det viktige nå er rettighetsspørsmålet.

Styret i FeFo har vært splittet i Karasjok-saken. Representantene som er oppnevnt av Sametinget, har godtatt avgjørelsen om at lokalbefolkningen er de rettmessige eierne. Foto: Fefo

Ni krav

Dette er de ni som har sendt inn stevning til Utmarksdomstolen, der FeFo er saksøkt: