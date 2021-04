Fikk eiendomsrett til hyttetomter – avslørt av gamle flybilder

«Kommisjonen har etter finnmarksloven § 32 første ledd ansvaret for saksopplysningen både i saker om kollektive rettighetserverv og i saker om individuelle rettighetserverv. Ansvaret er ikke ubegrenset, men innebærer etter bestemmelsens ordlyd at sakene skal være «tilstrekkelig opplyst» til at kommisjonen skal kunne ta stilling til de spørsmålene sakene reiser.

Ved vurderingen av pliktens rekkevidde er det i hver enkelt sak sett hen til hva som vil være påkrevd for at kommisjonen skal kunne danne seg en begrunnet oppfatning om de spørsmålene sakene reiser. Det er også sett hen til at arbeidet med å fremskaffe vanskelig tilgjengelig kildemateriale ikke i uforholdsmessig grad bør gå ut over fremdriften i arbeidet. Det forholdet at kommisjonens arbeid skal være avsluttet innen rimelig tid, vil nødvendigvis sette visse begrensninger for hvor dypt kommisjonen kan og bør gå i utredningen av enkeltsakene.»

Fra bind 2 i Finnmarkskommisjonens rapport om Karasjok, punkt 8.4: Rekkevidden av kommisjonens ansvar for saksopplysningen.