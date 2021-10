Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hvis det kommer en stor økning i smittespredningen lokalt eller nasjonalt som gir høy belastning på helsetjenestene, må kommunene være forberedt på å begrense smittespredningen gjennom lokale tiltak.

Det skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Helseministeren sier det også kan bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak. Torsdag er det planlagt en ny korona-pressekonferanse.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol utelukker ikke nasjonale tiltak. Smittetallene Foto: Trond Stenersen

Smitten brer seg i nord

– Pandemien er ikke over, og vi ser nå at smittetallene øker flere steder, skriver Kjerkol.

Smitten økte med 54 prosent og flere koronapasienter ble innlagt på sykehus i forrige uke, skriver Folkehelseinstituttet i sin siste ukerapport.

Det siste døgnet er det registrert 1.144 nye koronatilfeller i Norge. Det er nær en dobling fra samme dag i forrige uke

Et av stedene som opplever mye smitte for tiden, er Tromsø.

Sykehuset i Tromsø har økt beredskap og for øyeblikket flest innlagt i landet.

– Smittebølgen kommer hit først og vi vet ikke hvorfor, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Natt til tirsdag døde en eldre pasient med covid-19 på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Pasienten hadde underliggende sykdommer, og er det tredje koronadødsfallet ved sykehuset.

– Per nå er 16 personer innlagt med smitte ved sykehuset.

Det høye tallet bekymrer smittevernoverlegen.

– Tromsø er i en særstilling. Smittebølgen kommer hit først og vi vet ikke hvorfor, sier Brattland.

Natt til tirsdag døde en eldre pasient med covid-19 ved sykehuset i Tromsø. Det er det tredje koronadødsfallet ved sykehuset. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

– Økning i alle aldersgrupper

Onsdag orienterte han kommunestyret om at reproduksjonstallet er over 1.

– Vi ser en økning i alle aldersgrupper, sier Brattland.

Torsdag kl. 11 holder ordfører Gunnar Wilhelmsen og Brattland pressekonferanse om koronasituasjonen i byen.

To timer senere blir det pressekonferanse med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), assisterende helsedirektør Espen Nakstad og direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

– Pandemien er ikke over, tvert imot er den på vei oppover, sier smittevernoverlege Trond Brattland. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Sammensatt

Leder for koronasenteret i Tromsø, Per Harald Korsmo sier til NRK at de nå har fullt trykk på testing over hele byen.

Tirsdag ble det gjennomført 412 tester hvorav 59 testet positivt. Det er det høyeste antallet smittede i løpet av hele pandemien.

– Årsaken er sannsynligvis sammensatt. Vinteren kom først til nord, og vi har en ung befolkning, sier Brattland.

Han forteller at smittehåndteringen i Tromsø er omtrent lik som i resten av landet.

– Pandemien er ikke over, tvert imot er den på vei oppover.

Onsdag hadde fungerende fylkeslege i Troms og Finnmark, Bjørn Øygård møte med kommunene med høy smitte i nord. Der deltok også FHI, Helsedirektoratet, UNN og Finnmarkssykehuset.

– Det er en litt vanskelig situasjon nå som vi har åpna opp og skal få gjøre som vi vil, sier Øygård til NRK.

Han mener det er litt for mye uteliv og litt for lite avstand.

– Vi hoster litt for mye på hverandre, og vasker og spriter hendene litt for lite. Vi må ruste opp litt igjen, men holder det foreløpig på en frivillighetslinje.

Ingen nye tiltak

Det siste døgnet er det registrert 1144 koronasmittede. Dette er første gang siden 14. september at det er registrert over tusen nye smittede på ett døgn.

Antallet innlagte pasienter er også økende. Totalt 101 personer er innlagt med covid-19 i Norge. Av dem er 30 innlagt på intensivavdeling, mens 16 får respiratorbehandling.

Etter at Norge ble erklært gjenåpnet lørdag 25. september klokka 16 har det vært opp til kommunene selv om de vil innføre tiltak. Smittevernoverlege Brattland informerte om at kommunen ikke gjeninnfører tiltak på nåværende tidspunkt – selv om smittetrykket er høyt.

– Vi skal nok leve med smitte. Jeg er mest bekymret for helsevesenet, både i kommunen og på sykehuset. Begge deler er under nokså stor belastning.

Ifølge Brattland opplever de høyt sykefravær blant helsepersonell. Ikke på grunn av covid-19, men fordi folk må være hjemme på grunn av luftveissymptomer.

Brattland opplyser at operasjoner ved UNN er utsatt på grunn av koronasituasjonen, men karakteriserer situasjonen som «greit i øyeblikket».

Videre at de ikke vil innføre tiltak, men at de følger situasjonen tett.

– Befolkningsimmunitet blir viktig fremover, og den foretrukne måten å oppnå dette er å vaksinere innbyggerne.