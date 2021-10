Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige uke nådde Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) en ny topp og gikk til gult beredskapsnivå. Antall innlagte har fortsatt å øke.

Torsdag er det 20 innlagte med koronaviruset på sykehuset. Det er en økning fra 18 innlagte onsdag.

Så mange er innlagt med covid-19 Ekspandér faktaboks Torsdag var 121 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på tre pasienter fra dagen før. Elleve av pasientene får respiratorbehandling, og 32 ligger på intensivavdeling. 76 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, 26 er innlagt i Helse Nord, elleve er innlagt i Helse Midt-Norge, og åtte er innlagt i Helse Vest. 22 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, åtte er innlagt hos Helse Nord, én er innlagt hos Helse Midt-Norge, og én er innlagt hos Helse Vest. Siden februar i fjor har 198.161 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser torsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Kilde: NTB

I Tromsø hadde de håpet på en rolig periode der smitten skulle dabbe av, men sånn ble det ikke. Økningen har bare fortsatt og fortsatt.

– Sånn sett er vi jo litt overraska. Samtidig har vi blitt kronisk overraska hele tiden i pandemien. Så det er ikke lengre overraskende å bli overraska, sier kommuneoverlege Trond Brattland.

Trond Brattland er kommuneoverlege i Tromsø og mener man kan anta noen som føler på sykdom ikke tester seg. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Mørketall i koronasmitten

Han sier de «neppe» har oversikt over all smitten, noe som gjør det vanskelig å vite hva som vil skje fremover.

– Vi har stabilisert oss på et nokså høyt nivå, med omtrent 30 nye tilfeller per dag. Det har vært ganske likt den siste uka.

Det samme gjelder torsdag, med 32 nye smittede i kommunen.

Om det er mørketall som kan ha betydningen som smitteøkning, vet de ikke.

– Vi kan anta at noen ikke tester seg, eller tester seg og ikke gir beskjed til kommunen.

Brattland tror også vintereffekten og kulde kan bety noe, og skille dem fra andre kommuner sørpå.

Ørjan Olsvik er pandemiekspert og professor i mikrobiologi ved UiT. Han mener tallene på antall innlagte er urovekkende. Foto: Tonje Hareland / NRK

– Det er urovekkende

Ørjan Olsvik, professor i mikrobiologi ved Universitet i Tromsø, beskriver smittesituasjonen som et «cluster-fenomen».

– Dette er ganske normalt. De har hatt det i mange andre steder sørpå. Nå er det vår tur.

Han mener det som skjer er seriøst, men er overbevist om at det vil komme ned på et normalt nivå igjen.

– Men det er veldig urovekkende at så mange ligger innlagt på UNN. Det har vi ikke sett tidligere, den kurven har gått rett opp de siste ukene.

Hvorfor smittesituasjonen oppsto er imidlertid vanskelig å fastslå.

Olsvik tror det kan ha en sammenheng med at skolene åpnet uten at elevene var vaksinerte, som førte til at de ble smittet og smittet andre. Som eksempel trekker han opp besøk til besteforeldrene.

– Så viste det seg at den vaksinen besteforeldrene hadde fått ikke hadde evig virkning, kanskje virket dårligere, og så ble eldre mennesker smittet – og dermed fikk sykdom.

Han forteller at det nesten er umulig å unngå av unge samles uten at man har strikte regler.

– Vel, vi har åpna Norge. Man har tatt bort alle smitteforebyggende tiltak. Det kan hende vi må begynne med personlig ansvar igjen.

– Jeg håper vi ikke får flere alvorlige syke, sier pandemieksperten.

Utelukker ikke oransje nivå

Klinikksjef ved UNN, David Johansen, forteller at de innlagte stort sett er voksne og eldre pasienter.

– Noen pasienter er uvaksinerte. Så jeg har en sterk oppfordring til de som er ute i samfunnet og ikke er vaksinerte, om å vaksinere seg så fort som mulig.

Forrige uke gikk de over fra grønn til gul beredskap, og utelukker ikke at de kan måtte gå til oransje nivå.

– Får vi flere pasienter inn, og flere veldig syke pasienter, er det en vurdering vi gjør fortløpende om når oransje nivå trer inn.

Han sier også at det vil få konsekvenser for annen type behandling.

Kø ved teststasjon i Tromsø. Foto: Inghild Eriksen / NRK

Flere virus i vinter

I Nordland pågår det også et utbrudd av koronaviruset, hvor flesteparten av de smittede er uvaksinerte.

Det siste døgnet har det gått ned fra 7 innlagte, til 5 innlagte torsdag.

Pandemiekspert Olsvik mener det er helt naturlig, fordi de uvaksinerte har mindre beskyttelse. Vaksinen skal beskytte 70 prosent av de som er vaksinert mot sykdom, opplyser han.

– Hvis du er uvaksinert, er du i en risikogruppe som kanskje må forvente å bli smitta, når man har en allmenn smitte i samfunnet.

Inn i vinteren tror fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, at vi kan få flere virus som smitter mange samtidig.

– Det er fortsatt ikke noe særlig stort trykk på helsevesenet, selv om de i Nord-Norge har økt beredskapen. Når vi nå etter hvert vil få en kombinasjon av økt influensasmitte, koronasmitte og RS-viruset, som er vanligere blant barn og unge, så kan det bli en uheldig situasjon, sier han til TV 2.