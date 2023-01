CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

I mer enn 60 år har norske og allierte soldater drevet vintertrening i Nord-Norge. Bare sist vinter var 30 000 soldater fra 27 land på vinterøvelse i nord.

Øving her gir flere fordeler. Ikke bare får soldatene erfaring i det å håndtere ekstreme forhold. Vintertrening på frossen mark gjør også at skadene fra tungt materiell blir begrenset.

Men øvingsbildet vil i framtiden endre seg, på grunn av klimaendringer, høyere temperaturer og hyppigere værskifter, viser en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Ifølge rapporten vil for eksempel bæreevnen bli endret som følge av manglende tele i bakken, tinende permafrost og kortere vintre.

– Dårligere bæreevne kan forårsake større skader på miljø og dyrket mark. Det kan bety at Forsvaret ikke lenger kan operere med sine stridsvogner og mekaniserte styrker i områder man tidligere har benyttet, sier sjefforsker Rune Lausund ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Rune Lausund ved Forsvarets forskningsinstitutt er en av bidragsyterne til klimarapporten. Foto: NRK

Må endre påkledning raskt

Lausund er en av bidragsyterne til klimarapporten, som er bestilt av Forsvarskommisjonen.

Rapporten belyser konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger for Forsvaret fram mot 2040.

– Klimaendringene kan endre de sikkerhetspolitiske forholdene, både globalt og i vår region, konstaterer Lausund.

Et av aspektene er altså framtidens vinterøvelser, som ifølge rapporten vil foregå i et klima hvor værskiftene er langt mere hyppige enn i dag. Raske endringer fra kaldt og tørt vintervær til plussgrader og regn vil få konsekvenser for både soldater og utstyr.

– Det blir for eksempel et større behov for å endre påkledning raskt. Fuktighet og kulde er et problem, og får du mange av disse «null-passeringene», så blir kroppens egen evne til å håndtere dette dårligere, forteller sjefforskeren.

Vinterøvelsene har lang tradisjon. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Må øve mer i simulator

Ifølge rapporten kan klimaendringene også resultere i høyere konfliktnivå mellom Forsvaret og sivilbefolkningen.

Det kan for eksempel bli flere erstatningssaker som følge av ødelagt mark, eller ødelagt reindrift. Det kan også bli et økt krav fra opinionen om å begrense øvingsaktiviteten.

Derfor er det behov for at Forsvaret tenker nytt når det gjelder gjennomføring av de store øvelsene, sier Lausund. Han peker på økt bruk av simulator som et mulig utfall.

– Samtidig må du ha en del øvelser hvor folk får kjenne det fysiske miljøet på kroppen. Det kan du gjøre i dedikerte områder, sier sjefforskeren i FFI.

Forsvaret på vinterøvelse. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Bør ikke ha konsekvenser for forsvarsevnen

Hæren har allerede planverk som regulerer øvingsaktiviteten etter forholdene.

Er det for eksempel lite tele i bakken, vil det få betydning for hva slags materiell man kan bruke under øvelsen, forteller oberst Geir Pettersen, som er langtidsplanlegger i Hæren.

I tillegg har Forsvaret egne miljøoffiserer som deltar i planleggingen av øvelser.

Samtidig erkjenner Pettersen at klimaendringer i enda større grad vil få betydning for Forsvarets øvingsaktivitet i framtida.

Det vil blant annet bli økt bruk av simulator, og det vil påvirke innkjøp av materiell. I tillegg må Forsvaret i større grad se hele året under etter når øvelser planlegges, sier Pettersen.

– Kan dette gå på bekostning av forsvarsevnen?

– Det bør ikke gjøre det. Men det vil kreve klokskap når vi investerer, og når vi øver, sier langtidsplanleggeren.

Øker trusselnivået i verden

Konsekvensene av klimaendringer har for lengst blitt forsvarspolitikk.

NATO-sjef Jens Stoltenberg slo i fjor fast at klimaendringer er med på å øke trusselnivået i verden.

Nå skal forsvarsalliansen tilpasse både utstyr, teknologi og trening til klimaendringene verden går står overfor. I tillegg skal NATO-landenes klimagassutslipp i forbindelse med militær aktivitet reduseres med 45 prosent innen 2030, fortalte Stoltenberg.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deler NATO-sjefens syn.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Kristin Humstad / NRK

– Forsvarssektoren må ta sin del av ansvaret for å sikre en bærekraftig utvikling. Derfor må vi ha oppmerksomhet på Forsvarets klimagassutslipp og fotavtrykk i naturen, sier Gram.

Han peker på teknologiutvikling og økt bruk av simulator som viktige elementer i arbeidet med å gjøre forsvarets aktiviteter mer bærekraftig.

– Men vi kommer ikke unna at vi også vil påvirke miljøet rundt oss. Øvingsaktivitet vil være viktig for at vi skal kunne forsvare landet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.