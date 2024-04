Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks En kinesisk journalist har blitt arrestert og blir utvist fra Sverige på grunn av anklager om å true landets sikkerhet.

Kvinnen har hatt tett kontakt med den kinesiske ambassaden og myndighetspersoner i Sverige, og har publisert artikler som sprer kommunistpartiets budskap.

Hun har også jobbet i flere europeiske land, inkludert Norge, og har intervjuet en kjent norsk politiker.

Kvinnen har sittet i varetekt siden oktober 2023, og utvisningsvedtaket er underlagt hemmelighold.

Svenske myndigheter har vedtatt at hun skal utvises fra Sverige med livsvarig returforbud.

Kvinnens advokat avviser at hun er en trussel mot Sveriges sikkerhet.

Frem til 9. oktober i fjor publiserte hun daglige artikler på sine egne nyhetssider, også fra Norge.

De siste sakene var en nyhetsartikkel om økonomiprisen til minne om Alfred Nobel, og en rapport fra en kinesisk delegasjons besøk i Stockholm.

Så ble det stille.

Her ser vi kvinnen til stede da vinnerne av Nobelprisen i kjemi ble presentert 9. oktober 2023.

Foto: Claudio Bresciani / TT

Det ingen utenforstående visste, var at hun ble tatt i varetekt av det svenske sikkerhetspolitiet og ført til arresten. Det på bakgrunn av en egen lov om «særskilt kontroll med enkelte utlendinger», LSU.

Ifølge det svenske sikkerhetspolitiet Säpo, har kvinnen drevet virksomhet som truer Sveriges sikkerhet i mer enn ti år.

Det avslører Göteborgs-Posten og Sveriges Television.

NRK kan dokumentere at kvinnen ved flere anledninger har vært i Norge.

På bakgrunn av saksdokumenter, som NRK også har tilgang til, intervju med kvinnens advokat og flere kilder, er det nå mulig å gi innblikk i deler av saken.

«Informasjonen myndighetene har er svært pålitelig. [Kvinnen] utgjør en alvorlig trussel mot rikets sikkerhet», uttalte Säpo til Migrationsverket i Sverige, ifølge dokumenter NRK har sett sammen med Göteborgs-Posten og SVT.

Lov om særskilt utlendingskontroll (LSU) Ekspander/minimer faktaboks Den vanlige svenske utlendingsloven dekker ikke fengsling av utlendinger som kan true landets sikkerhet. En egen lov, særskilt utlendingskontroll (LSU), gjør det mulig å holde utlendinger i forvaring mens man venter på avgjørelse om de skal sendes ut av landet. LSU-loven sier at utlendinger kan sendes ut av landet hvis det er nødvendig for å beskytte landets sikkerhet. Det er Migrationsverket som avgjør utvisningen basert på LSU, mens Sikkerhetspolitiet er involvert i å vurdere sikkerhetsrisikoen. Sikkerhetspolitiet kan i noen tilfeller bestemme at en utlending skal holdes i forvaring, selv om de vanlige kriteriene for dette ikke er oppfylt. Kilde: Regjeringen

Intervjuet norsk politiker

Som journalist har kvinnen skrevet en rekke saker, med intervjuer og reisevirksomhet i Sverige.

Men hun har også jobbet i flere land i Europa, som i Danmark, Finland og Island og i Norge.

Her er den spionanklagede kinesiske journalisten i møte med den kinesiske ambassadøren i Stockholm. Foto: Kinas ambassade i Stockholm

Over tid har hun skrevet flere artikler om Norge, og hun har blant annet intervjuet en kjent norsk politiker.

Den kinesiske journalisten har sittet i varetekt i Sverige siden oktober i fjor. Dette har verken vært kjent eller omtalt offentlig. Årsakene bak varetektsfengslingen og utvisningsvedtaket er hemmelig.

Kvinnen fikk visum til Sverige for første gang i 2005.

Hun har i mange år hatt tett kontakt med den kinesiske ambassaden og ulike personer knyttet til det kinesiske regimet i Sverige.

NRK kjenner kvinnens identitet, men har valgt å anonymisere henne av hensyn til hennes svenske familie.

Gjennom sin advokat avviser kvinnen å være en trussel mot Sveriges sikkerhet.

Utvises fra Sverige på livstid

Det svenske Migrationsverket har vedtatt at den kinesiske journalisten skal bli utvist fra Sverige med livsvarig returforbud. Vedtaket ble fattet 16. november i fjor, men ble anket.

Den 4. april vedtok den svenske regjeringen at klagen skulle avvises.

Det betyr at kvinnen blir utvist.

Leutrim Kadriu er kvinnens advokat. Han sier til Göteborgs-Posten og SVT at saken nå er avgjort.

– Hun er veldig skuffet, både fordi beslutningen nå er endelig, og fordi hun forbys å komme tilbake. Hun har jo familie her.

– Er din klient en spion?

– Det er vanskelig for meg å gå i eksakte detaljer med tanke på at det er mye som er omgitt av hemmelighold, i og med at dette er en sak som angår rikets sikkerhet. Men hennes faste oppfatning har alltid vært og er at hun ikke utgjør en trussel mot Sveriges sikkerhet, sier Kadriu.

I Norge har Politiets sikkerhetstjeneste advart om at Kina utgjør en betydelig og økende etterretningstrussel mot Norge.

Ifølge etterretningstjenestene, utgjør Kina en av hovedtruslene mot landet vårt.

Leutrim Kadriu er kvinnens advokat. Han sier til SVT at kvinnen er usikker på hva som vil skje med henne i hjemlandet. Foto: Nils Petter Nilsson / SVT

– Økende etterretningstrussel fra Kina

– Vi forventer at trusselen vil tilta i løpet av de nærmeste årene. Det skyldes særlig det forverrede forholdet mellom Kina og Vesten, Kinas ønske om økt kontroll over forsyningskjeder og posisjonering i Arktis, står det i den åpne vurderingen fra PST i år.

Deres oppmerksomhet mot Kina har økt kraftig de siste årene.

PST har tidligere sagt at det var Kina som sto bak et omfattende dataangrep på statsforvalterne i Norge i 2021.

De har også sagt at kinesiske fartøy kan bli brukt som spionskip. Da svarte den kinesiske ambassaden til NRK at norske etterretningstjenester hausser dem opp som en etterretningstrussel, uten at det finnes faktagrunnlag.

Også svenske etterretningstjenester har advart mot Kina. Så sent som for en drøy uke siden ble det avslørt at nettspioner knyttet til den kinesiske sikkerhetstjenesten har siktet seg inn mot politikere i en rekke land – inkludert Sverige.

Fikk betalt av ambassaden

I fjor ble kvinnens nyhetssted trukket frem i en rapport publisert av National Knowledge Center on China ved Foreign Policy Institute.

Rapporten bemerker at hun aktivt sprer kommunistpartiets budskap på sine nyhetssider. Der publiseres det artikler som hun får betalt for av den kinesiske ambassaden i Stockholm, men også fra andre partiorganisasjoner i Kina.

Ifølge hennes egne opplysninger, har en av nettsidene opp mot 10.000 visninger hver dag.

I tillegg til å jobbe som journalist, har hun også tatt med seg en rekke kinesiske regjerings- og næringslivsdelegasjoner til Sverige.