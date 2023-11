Stor forskningsdelegasjon til Kina- PST advarer

11 personer med rektor i spissen fra Universitetet i Bodø flyr østover denne helgen. Målet er et universitet i forretningsbyen Shanghai. Det sier leder for Nordområdesenteret ved Nord universitet, Frode Mellemvik til NRK.

Nordområdesenteret har flere forskere med russisk bakgrunn og statsborgerskap. Mellemvik bekrefter at flere av dem også skal være med på reisen.

– Uproblematisk, sier Mellemvik.

PST: – F orsøk på rekruttering

For norske sikkerhetsmyndigheter er Kina et høyrisikoland. Derfor har PST på anmodning fra Nord universitet vært inne og gitt råd i forkant av reisen, sier seksjonsleder for PST i Nordland, Vegard Pedersen til NRK.

– Kina er et land som PST ser på som en aktør som er villig til å bruke sine etterretningstjenester for å oppnå mål i Norge. Det handler både om å få tak i teknologi på ulovlig vis, og få tak i sensitiv informasjon om politiske prosesser. For oss her i nord handler det spesielt om nordområdepolitikk og Arktis. Og det gjør de jo gjennom å bruke sine etterretningstjenester og ulovlige virkemidler, gjerne på slike utenlandsreiser som dette, sier Pedersen.

– På denne turen kan man se for seg at Kina er på hjemmebane og ikke bortebane, så det åpner for enda flere muligheter for Kina, sier Pedersen.

Pedersen nevner som eksempel at det kan være lettere for kinesiske tjenester å overvåke elektronisk kommunikasjon mens de oppholder seg i landet. Det er derfor viktig å utvise forsiktighet ved bruk av telefoner og datamaskiner i Kina, spesielt hvis man håndterer sensitiv informasjon, sier Pedersen.

Vegard Pedersen er seksjonssjef for PST i Nordland. Foto: Tormod Strand / NRK

PST i Nordland sier de håper Kina tar imot gjestene fra Bodø på en god måte, men sier de må beskrive hva slags metoder de vet Kina kan være villige til å bruke mot denne type delegasjoner.

– Det vi konkret er bekymret for er forsøk på rekruttering av kilder som kan ha tilgang på sensitiv informasjon om teknologi eller annen type politisk informasjon, sier Vegard Pedersen.

– Når du sier rekrutterer kilder, hva ligger det i det?

– Det betyr at man over tid prøver å kultivere mennesker som kan ha tilgang på informasjon som kinesisk etterretning ønsker tilgang på. Og gjennom den kultiveringen så kan man sette vedkommende i en posisjon hvor man føler at man må gi informasjon til en person, som man enten vet eller ikke vet tilhører kinesisk etterretning. Og så gir man til slutt informasjon som Norge ikke er tjent med at den tjenesten skal få tilgang på.

–I ytterste fall kan denne informasjonen true norsk sikkerhet, sier Pedersen.

– Ingen grunn til å ha noen mistanke

NRK har viderebrakt påstandene i denne saken til Kinas ambassade i Oslo.

Den kinesiske ambassaden i Oslo svarer i en e-post at noen norske sikkerhetsinstitusjoner er dypt påvirket av forutinntatte ideologiske holdninger og en «kald- krigs» mentalitet. De har gjentatte ganger kommet med uansvarlige vurderinger og rapporter uten faktagrunnlag, skriver ambassaden.

Kina håper at relevante institusjoner og personer i Norge kan se objektivt på Kina, og sier det er viktig å samarbeide for å løse klimakrisen.

Frode Mellemvik fra Nord universitet er glad for rådene de har fått fra PST, og ser ingen fare for å bli utsatt for ulovlig etterretning på denne turen.

– Det er ingen grunn til å tro at vi skulle bli utsatt for det. Og PST har jo også kommet med noen regler for hvilken adferd vi skal ha på denne turen. Men vi har ingen grunn til å ha noen mistanke om at noen som helst skulle misbruke oss, sier Mellemvik.

Frode Mellemvik er en nestor i forskningssamarbeidet med Russland og Kina i Nordområdene. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Norsk-russisk-kinesisk samarbeid

Den norske delegasjonen skal møte forskere og ledelse ved et universitet i Kina som har utstrakt samarbeide med Russland. Senest i oktober i år inngikk de et samarbeid med et universitet i St. Petersburg.

På det kinesiske universitets hjemmeside er det et bilde av tre menn, bak er det norske, russiske og det kinesiske flagget. Til Høyre i bildet er Frode Mellemvik. Bildet er tatt i 2019, i Kina.

Frode Mellemvik, til høyre i bildet, fra 2019. Foto: nubia

Mellemvik forteller om bakgrunnen for bildet. Nord universitet inngikk et samarbeid om et masterprogram med et russisk universitet, og det kinesiske universitetet i Shanghai. Målet var å utveksle Masterstudenter mellom de tre universitetene. Mellemvik understreker at samarbeidet med det russiske universitetet er lagt på is, på grunn av sanksjonene mot Russland.

– Hva tenker du om å ha et felles masterprogram med Kina og Russland, to av landene som gir Norge størst sikkerhetsutfordring, ifølge PST?

– Ja, men du må huske at det var ikke sånn vi tenkte i 2019. Da vi inngikk samarbeidet var det veldig viktig at vi hadde utdanningssamarbeid med Russland. Det var et prioritert område. Kina er fortsatt viktig for oss, å ha et utdanningssamarbeid med dem innenfor økonomi. Det dreier seg om mulighetene som er i nordområdene, sier Mellemvik til NRK.

Frode Mellemvik har i en årrekke vært en sentral person i forskningssamarbeidet med Russland, og Kina om Nordområdene. Han har skrevet flere bøker om temaet. Han har også vært rektor på Nord universitet i 10 år.

Nord universitetet i Bodø har samarbeidet med Universitetet i Shanghai i flere år. Foto: East China Normal University (ECNU)

Det kinesiske universitetet heter East China Normal University (ECNU). Nord universitetet reiser østover for å fornye avtalen om samarbeid, som de har hatt i flere år. Dette omfatter også utveksling av studenter. Delegasjonen skal også diskutere pågående felles forskningsprosjekter, som «Kina i Arktis» der to institusjoner i Shanghai deltar. Delegasjonen skal også møte norske myndigheter i Shanghai.

Økende forskningssamarbeid med Kina

Samtidig som PST advarer mot omfattende kontakt om forskning med Kina, blir Kina stadig viktigere for Norge som forskningsnasjon. Det slår Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) fast i en fersk gjennomgang av vitenskapelige publiseringer, gjengitt i bladet Khrono. Kina er Norges største samarbeidspartner innen teknologisk forskning.

Samarbeidet mellom norske og kinesiske forskere øker raskt. I 2021 ble det publisert mer enn 1700 artikler med norske og kinesiske forskere som forfattere.

Kinesiske kollegaer er nå med i 17 prosent av alle forskningsartikler der et internasjonalt samarbeid ligger bak. Det er særlig innen forskning på klima og miljø og teknologi at norske og kinesiske forskere jobber mest sammen.

Norsk-russiske forskere med på turen

Nordområdesenteret ved Universitetet i Bodø har flere forskere med norsk og russisk statsborgerskap. Flere av disse skal være med på turen, bekrefter Frode Mellemvik til NRK.

Dette er noe PST i Nordland er oppmerksomme på, sier Vegard Pedersen til NRK.

– Det gir en ekstra dimensjon til denne turen. Sett fra PST sitt ståsted er det klart det kan komplisere hele ligningen. Det gjør hele saken mer kompleks at man har ansatte som har tilknytning til Russland. Spesielt i en tid hvor Kina og Russland framstår som strategiske partnere i dagens geopolitiske bilde, sier Pedersen til NRK.

Frode Mellemvik, leder av Nordområdesenteret ved Nord universitet, legger siste hånd på forberedelsene til reisen. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Mellemvik sier at forskerne ved Universitetet med russisk bakgrunn også har norsk statsborgerskap, og har vært her i landet lenge.

– Så det er uproblematisk. Det er veldig åpent det vi arbeider med. Det som vi arbeider med er å utvikle kunnskap om hvordan norsk næringsliv og Kina kan være sikre på at samarbeid kan bli best mulig. Og Kina er et veldig viktig samarbeidsområde for norsk næringsliv. Det russiske her er ikke viktig. Den russiske dimensjonen er ikke viktig for oss i denne sammenhengen, sier Mellemvik.

– Kina har strategiske interesser i nordområdene

Nord universitet i Bodø samarbeider med Universitetet i Kina om forholdene i Arktis. Tirsdag er satt av til et seminar, med tittelen «Norway-China Academic Cooperation connected to Arctic issues».

PST mener dette er ekstra sensitivt, fordi Kina har strategiske interesser i nordområdene.

– Ja det er en ekstra dimensjon her. Nord universitet er et universitet som har veldig høy kompetanse knyttet til nordområdene og Arktis. De har også et eget nordområdesenter på Universitetet som kan være interessant for Kina. Kina har strategiske interesser i nordområdene, derfor er Norge en viktig aktør for Kina.

Vegard Pedersen, seksjonssjef i PST i Nordland, i samtale med en kollega. Foto: Tormod Strand / NRK

PST og de andre hemmelige tjenestene kommer hvert år åpne trusselvurderinger. Hva kan true Norsk sikkerhet? De siste årene har disse rapportene inkludert tydelige advarsler om samarbeid med kinesiske forskere og institusjoner. PST har uttalt at deler av det norske forskningsmiljøet er naive i møte med Kina.

Mellemvik avviser at han er en av de naive.

– Nei, det vil jeg nok ikke si at jeg er. Jeg ser jo at det kan være tilfeller av naivitet. Men vi er jo veldig skikkelige med det vi gjør, og jeg synes kanskje det som forskningsstatsråden sier er minst like viktig, nemlig at forskningen er så åpen som mulig. Og at den er lukket der det er nødvendig. Og på vårt område er det absolutt ikke nødvendig å lukke det som er en næringslivsorientert forskning, sier Mellemvik.

I toppetasjen på Politihuset i Bodø, bak sikkerhetssluser og der vi må legge fra oss mobiltelefonene i et låst skap, sier PST at de har gjort det de kan for å forberede turen. De svarer dette på spørsmål om de helst skulle sett at turen ikke ble noe av.

– Det er ikke PST som skal mene noe om det. Det er det Kunnskapsdepartementet som bestemmer. Vi gir våre råd. Men vi advarer generelt mot et for omfattende samarbeid med Kina innen forskning, sier Vegard Pedersen.