Fryktet hemmelige forsvarspatenter på avveier i Kina

Materialet inneholdt dokumenter, datamaskiner og andre digitale lagringsmedier med forsvarshemmeligheter. Informasjon som det er satt strenge regler for hvordan kan oppbevares og håndteres.

Dokumenter NRK har fått innsyn i viser at beslaget kom etter det sikkerhetsmyndighetene beskriver som «en betydelig sikkerhetsrisiko».

Beslaget ble foretatt hos Oslo Patentkontor AS, det eneste konsulentselskapet som var sikkerhetsklarert for å jobbe med forsvarspatenter i Norge. Selskapet hadde røtter som helnorsk helt tilbake til 1911. Fram til nylig hadde selskapet vært eid av de ansatte selv.

Men våren 2022 gikk virksomheten inn i det internasjonale patent-konsernet AWA.

Så gikk alarmklokkene hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM har ansvar for å føre tilsyn med at hemmeligheter som berører nasjonal sikkerhet forblir hemmelige.

– Da vi registrerte en eierstruktur som har gått fra å være nasjonal kontroll til internasjonal var det grunnlag for bekymring, sier interimsdirektør Lars Christian Aamodt i NSM til NRK.

Lars Christian Aamodt er satt inn som interimsdirektør i NSM. Det var ansatte i sikkerhetsmyndigheten som undersøkte den nye eierstrukturen med koblinger til Kina. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Og det var særlig en del av den nye eierstrukturen som vekket oppmerksomheten:

– Det er en bekymring at selskapet dukker opp med kontor i Kina.

De norske patentkonsulentene var nå ansatt i et konsern som hadde datterselskaper i en rekke land. Blant disse var det også selskaper i Kina og Hongkong. Det gjorde at NSM besluttet å gjennomføre tilsyn.

Patenter, hemmeligheter og våpenteknologi

Patenter beskytter oppfinnelser, slik at bare den som står bak har rettigheter til oppfinnelsen. Men for noen patenter gjelder helt egne og strengere sikkerhetsregler.

Oppfinnelser som kan ha betydning for rikets forsvar er regulert i en egen lov.

– Det kan gjelde våpenteknologi, og om det kommer på avveier kan det i prinsippet bli brukt mot oss, sier NSM-direktør Aamodt.

– Eller de kan forstå hvordan våre systemer virker. Det er jo typiske forsvarshemmeligheter.

Beslaget NSM tok hos Oslo Patentkontor inneholdt en rekke ulike typer materiale. Noe av det var gradert HEMMELIG. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

NRK er ikke kjent med nøyaktig hvilke hemmelige patenter Oslo Patentkontor jobbet med, men det var snakk om patenter knyttet til forsvarshemmeligheter siden loven om forsvarsviktige oppfinnelser gjaldt for arbeidet.

Dokumenter NRK har fått innsyn i viser også at informasjonen konsulentene håndterte var høygradert, opptil det som tilsvarer nivået hemmelig etter sikkerhetsloven.

Det kommer også frem at det var snakk om patenter på vegne av andre allierte land.

Det eksisterer et omfattende samarbeid innen forsvarsindustri mellom Norge og Tyskland.

Nye ubåter og stridsvogner for det norske og tyske forsvaret, er blant prosjektene landene samarbeider om.

NRK er kjent med at det de norske patentkonsulentene jobbet med hemmelig informasjon fra både Frankrike og Tyskland.

Etter beslagene hos Oslo Patentkontor gikk det brev til tyske myndigheter med advarsel om at hemmeligheter ikke lenger måtte deles med det norske konsulentselskapet.

Norge skal kjøpe nye ubåter fra Tyskland. Her sees forsvarsministrene Bjørn Arild Gram og Boris Pistorius fra Norge og Tyskland markere starten av produksjonen av nye ubåter. Foto: Marcus Brandt/DPA / NTB

Pakket ned hemmelighetene og tok dem med

– Da vi gjennomførte tilsynet så vi at sikkerhetssystemet ikke var intakt, sier Aamodt i NSM.

Aamodt forteller at NSM konkluderte med at sikkerheten ikke var god nok. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

NSM gjennomførte et uanmeldt tilsyn den 7. august i fjor i lokalene til Oslo Patentkontor. Tre ansatte i sikkerhetsmyndigheten hadde avtalt et møte. I det de ankom lokalene opplyste de om at de også ville gjøre en undersøkelse av sikkerhetstilstanden.

Etter tilsynet konkluderte NSM med at sikkerhetsloven var brutt på fire punkter. Selskapet avviser overfor NRK at sikkerhetssystemet ikke var intakt (se lengre svar fra selskapet nedenfor). Men for NSM-sjefen var mangler i sikkerhetssystemet avgjørende for at de så hentet ut alle hemmelighetene:

– Da må vi beskytte verdiene. Så vi tok verdiene med oss ut av selskapet.

NSM valgte å trekke tilbake klareringen konsulentene hadde for å kunne jobbe med hemmeligheter.

Samtidig hadde det da gått over ett år siden NSM fikk vite om endringen i eierstruktur. Våren 2022 ble de kjent med endringen. Først i august 2023 gjennomførte de tilsyn.

– Og da kan det ha skjedd ting som kan ha vært sikkerhetstruende?

– Ja, jeg har ingen grunn til å spekulere i det, men det er et vindu der som det ligger noe usikkerhet i, svarer Lars Christian Aamodt til NRK.

Sentralt for dette var den nye eierstrukturen. NSM reagerte også på at de ikke var blitt varslet formelt om endringene i eierforhold. Selv om det norske selskapet Oslo Patentkontor AS (OPK) fortsatt eksisterte i selskapsregisteret var alle de ansatte nå overført til konsernet AWA.

Arbeidet i Norge var også blitt samlokalisert i konsernets norske lokaler.

– Hva var det dere var bekymret for med tanke på datterselskapene basert i Hongkong og Beijing?

– Vi vet jo basert på trusselvurderingene av både Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste, at andre land er interessert i våre hemmeligheter. Da er bekymringen vår blant annet basert på at vi vet ikke hvordan intern informasjonsflyt foregår i dette systemet, svarer interimsdirektør Lars Christian Aamodt i NSM.

I PSTs trusselvurderinger kommer det blant annet frem at tjenesten mener Kina driver aktiv etterretning mot Norge. De skriver at det er utfordrende å skille mellom stat og private aktører. Dette fordi både selskaper og personer etter kinesiske lover kan bli pålagt å hjelpe etterretningen.

Funnene under tilsynet skapte ifølge NSM en sikkerhetstilstand som ikke oppfylte de strenge kravene for å beskytte forsvarshemmeligheter:

NSM vurderer at AWA sin overtagelse av OPKs oppdragsportefølje, lokaler og ansatte har medført en sikkerhetsrisiko som ikke kan fjernes med forebyggende sikkerhetstiltak. Nasjonal sikkerhtesmyndighet Vedtak om tilbakekall av leverandørklarering (18. 9. 2023)

NSM understreker at de ikke er kjent med at gradert informasjon faktisk har kommet på avveier. I vedtaket om å trekke tilbake selskapets sikkerhetsklarering, henviser de til generelle sikkerhetsbrudd, og ikke spesielt til Kina eller AWAs datterselskaper der.

AWA mener hemmelighetene var beskyttet hele tiden

Sjefen for det nye selskapet i Norge, AWA Norway, svarer på vegne av både Oslo Patentkontor AS (OPK) og dagens selskapsstruktur.

Carsten Lous er sjef for AWA i Norge. Foto: Bo Mathisen / AWA

– Det er NSMs oppgave å være opptatt av sikkerhet, og både OPK og AWA respekterer deres arbeid, skriver Carsten Lous som leder AWA Norway i en skriftlig uttalelse.

Norge-sjefen i AWA-konsernet uttrykker at de forstår de strenge kravene til sikkerhet for å kunne jobbe med forsvarshemmeligheter.

Samtidig var ikke AWA enig i NSMs vedtak om å trekke tilbake sikkerhetsklareringen på grunn av sikkerhetsforholdene og endringene i eierforhold.

Selskapet mener at sikkerhetsforholdene ikke var endret, fordi de beholdt Oslo patentkontor som selskap, videreførte sikkerhetstiltakene, og holdt de graderte patentsakene der.

– For å sikre at sikkerhetssystemet ble holdt intakt ble det ikke gjort noen endringer i det fysiske miljøet, sikkerhetsinstallasjonene, tilgangen til gradert materiale eller det sikkerhetsgodkjente personellet knyttet til materialet, skriver AWA-sjef Lous i sin uttalelse.

Carsten Lous i AWA Norway reagerer på NSM-sjefens uttalelser om at man ikke kunne være sikker på hvordan informasjonsflyten var innad i konsernet, og bekymringer knyttet til datterselskaper i Kina.

– Det er vanskelig å se hvordan dette materialet skulle kunne være del av noen informasjonsflyt.

– Materialet var beskyttet i et sperret område.

– Har OPK/AWA lekket forsvarshemmeligheter til Kina?

– Nei, sier Carsten Lous.

Han uttaler også at Oslo Patentkontor AS og AWA mener varslingen av endrede eierforhold ble gjort slik den skulle.

AWA i Norge holder til i dette forretningsbygget i Oslo. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

AWA-sjefen opplyser at de ikke klaget på vedtaket fra NSM om å avskilte Oslo Patentkontor AS fra å jobbe med hemmelige forsvarspatenter. Dette skyldtes at de uansett planla å søke om ny sikkerhetsklarering for det norske selskapet AWA Norway.

– AWA flyttet inn i nye lokaler 1. desember 2023 og er trygge på at man gjennom ny igangsatt søknadsprosess vil få godkjent egen leverandørklarering i likhet med AWA søsterselskapene i Sverige og Danmark, skriver Lous i sin uttalelse til NRK.

– Tar OPK/AWA Norway selvkritikk på noe i denne prosessen?

– I ettertid ser vi at det kunne vært søkt om egen sikkerhetsklarering for AWA i overgangsperioden i daværende lokaler, selv om den ville være relativt kortvarig. Lærdommen tas med i arbeidet videre når AWA nå har søkt om egen godkjenning i nye lokaler, skriver Carsten Lous i AWA Norway.

Kina: – Grunnløse mistanker

Kinesiske myndigheter reagerer på omtalen og bekymringene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Det sier seg selv at det å ha kontorer i Kina ikke kan være eneste grunnlag for å kategorisere et selskap som risikabelt. Slike mistanker er rett og slett grunnløse, skriver den kinesiske ambassaden i Norge i en uttalelse på e-post til NRK.

Kinas ambassade holder til i Oslo, og har svart NRK skriftlig. Foto: Morten Holm / NTB

Kina ber NSM og andre norske tjenester om å legge bort forutinntatthet og slutte med generaliseringer.

– De bør heller bruke kreftene sine mot ekte trusler slik at de bedre tjener det norske folk, skriver ambassaden.

Videre trekker ambassaden frem behovet for samarbeid og gjensidig tillit i året som markerer 70 år med diplomatiske relasjoner mellom Norge og Kina.

– Kina vil fortsette å forplikte seg til en åpen holdning – for å arbeide sammen med Norge med å håndtere felles utfordringer til glede for begge land.

NRK har også forelagt uttalelsene fra NSM om bekymringer rundt selskapsstruktur og kontorer i Kina for de to datterselskapene i Beijing og Hongkong.

AWA-konsernet har svart at de to kontorene ikke kan stille til intervju, men at administrerende direktør for hele konsernet har følgende uttalelse:

– AWA er et globalt brand, og selskaper under AWA-brandet arbeider meget seriøst med fortrolighet og sikkerhet i alle kundeforhold. Spesifikt hva angår graderte patenter er AWA sikkerhetsgodkjent i både Danmark og i Sverige, og OPK har vært sikkerhetsgodkjent i Norge i mange årtier. Det er derfor innarbeidet i våre daglige arbeidsprosesser, at vi lever opp til myndighetenes sikkerhetskrav, uttaler administrerende direktør Sidsel Hauge i AWA.