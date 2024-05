Kaller Utøya-parallell forkastelig: – Ingen tvil om at Støre støtter terrorisme

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Generalsekretær i Rød ungdom, Syver Kleve Kolstad, anklager Jonas Gahr Støre (Ap) for å støtte terrorisme.

Kolstad mener at Støre støtter terrorisme ved at norske penger investeres i Israel, og dermed støtter Israels terror mot palestinerne.

Uttalelsen kommer etter at leder i Rød Ungdom, Amrit Kaur, har beklaget uttalelser der hun kalte Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen for terrorister.

Kolstad mener at AUF bruker 22. juli som et motargument mot folk som kritiserer Støre, noe han finner forkastelig.

AUF mener Rød ungdom «danser jenka», og forventer at Rød Ungdoms ledelse rydder opp og tar et ekstra ansvar for å sette en standard for sitt bakland.

Rød Ungdoms leder, Amrit Kaur, har beklaget og trukket uttalelsene sine om der hun navngav blant annet Jonas Gahr Støre som terrorist.

– Å bruke 22. juli som motargument mot folk som kritiserer Støre, er for meg helt forkastelig. Det er ingen tvil om at Støre støtter terrorisme.

Det sier Rød ungdoms generalsekretær, Syver Kleve Kolstad, i en TikTok-video han la ut lørdag formiddag.

Videoen kommer etter at leder i Rød ungdom-leder Amrit Kaur har beklaget uttalelser i en egen TikTok-video der hun kalte generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og oljefond-sjef Nicolai Tangen for terrorister.

Kleve Kolstad sier til NRK at han selv om han er enig i at det er å gå for langt å kalle Jonas Gahr Støre en terrorist, mener han likevel at Støre støtter terrorisme og at AUF må tåle kritikk mot egen partileder.

– Jonas Gahr Støre støtter opp om terror ved at han lar norske penger investeres i Israel. Dermed støtter han også opp om Israels terror mot palestinerne, sier generalsekretæren i Rød ungdom til NRK.

La ut ny TikTok-video

I en TikTok-video tar Syver Kleve Kolstad RU-lederen i forsvar etter terror-uttalelser om blant annet statsminister Jonas Gahr Støre. Han mener AUF går for langt å koble terror-sammenlignende med 22. juli.

– Det har ingenting med 22. juli å gjøre. Å bruke 22. juli som motargument mot folk som kritiserer Støre, er for meg helt forkastelig, sier Kleve Kolstad i videoen.

Han sier til NRK at han opplever AUF bruker 22. juli som et motargument, i stede for å diskutere budskapet fra Rød ungdom.

– Det er våre konkrete argumenter, om at Jonas Gahr Støre støtter Israels terror og folkemord på Gaza, disse utspillene handler om, presiserer han.

RU-leder trakk uttalelser

I 11-tiden lørdag kommenterte Kaur egne uttalelsen på sin Facebook-side:

«Terrorangrepet mot AUF var helt forkastelig. Barn ble drept for å ønske en bedre verden, og jeg har selvfølgelig forståelse for at dette er vondt for Astrid og AUF å snakke om. Det ble en avsporing å kalle noen terrorist, og ved å gjøre det bagatelliserte jeg de overlevende og pårørendes opplevelser. Det beklager jeg for, vit at det var absolutt ikke hensikten.»

AUF mener Rød ungdom «danser jenka»:

– Ett steg frem og to tilbake, svarer generalsekretær i AUF, Jan Halvor Vaag Endrerud, om Rød ungdoms kritikk mot Aps partileder.

Vrakede ledere i Rød ungdom mener Kommunistisk Enhet infiltrerte ungdomspartiet i forkant av årets landsmøte.

Hva skjedde på Utøya 22. juli 2011? Ekspander/minimer faktaboks 22. juli 2011: Norge ble rammet av det største terrorangrepet i landet siden andre verdenskrig. På en og samme dag ble en bombe sprengt i regjeringskvartalet i Oslo etterfulgt av et massedrap på AUFere og personell på Utøya. Totalt ble 77 personer ble drept i terrorangrepene.

Norge ble rammet av det største terrorangrepet i landet siden andre verdenskrig. På en og samme dag ble en bombe sprengt i regjeringskvartalet i Oslo etterfulgt av et massedrap på AUFere og personell på Utøya. Totalt ble 77 personer ble drept i terrorangrepene. Om bomben i Oslo: En gjødselbombe på 950 kilo eksploderte i regjeringskvartalet kl. 15.25, drepte åtte mennesker umiddelbart, og skadet mange flere, med ti innlagt for livstruende skader.

En gjødselbombe på 950 kilo eksploderte i regjeringskvartalet kl. 15.25, drepte åtte mennesker umiddelbart, og skadet mange flere, med ti innlagt for livstruende skader. Massedrapet på Utøya: Cirka to timer etter bomben, angrep terroristen en sommerleir på Utøya, drepte 69 personer – flere av dem barn under 16 år, og på påførte mange alvorlige skuddskader. Han ble senere pågrepet av politiet etter å ha overgitt seg.

Cirka to timer etter bomben, angrep terroristen en sommerleir på Utøya, drepte 69 personer – flere av dem barn under 16 år, og på påførte mange alvorlige skuddskader. Han ble senere pågrepet av politiet etter å ha overgitt seg. Gjerningsmannen Anders Behring Breivik: 32 år gammel, født og oppvokst i Norge, han hadde forberedt terrorhandlingene i ni år og la ut et manifest på internett like før angrepene. Han oppgav at AP og AUFs støttet til muslimsk innvandring til Norge som årsak til angrepet. Målet med angrepene var, ifølge han selv, å drepe Aps fremtidige ledere.

32 år gammel, født og oppvokst i Norge, han hadde forberedt terrorhandlingene i ni år og la ut et manifest på internett like før angrepene. Han oppgav at AP og AUFs støttet til muslimsk innvandring til Norge som årsak til angrepet. Målet med angrepene var, ifølge han selv, å drepe Aps fremtidige ledere. Rettssaken og dommen: Under rettssaken i Oslo tingrett ble Breivik funnet strafferettslig tilregnelig og dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, en dom som var enstemmig.

Under rettssaken i Oslo tingrett ble Breivik funnet strafferettslig tilregnelig og dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, en dom som var enstemmig. Ettervirkningene: De berørte av terrorangrepene lider fortsatt av psykiske belastninger, og det er gjort store anstrengelser for å sikre og gjenoppbygge regjeringskvartalet. Denne oppsummeringen er gjort av KI-tjenesten ChatGpt og er redaksjonelt behandlet av en journalist i NRK.

Mener Norge bør boikotte Israel

En ting er begge generalsekretærene enige om: Israel bør boikottes, til støtte for palestinerne i Gaza-konflikten.

Både AUF og Rød ungdom mener Israel gjennomfører folkemord på palestinerne i Gaza, og en nylig FN-rapport mener terskelen for folkemord er nådd.

Ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene på Gaza er 34.000 palestinere drept etter at angrepet mot det palestinskkontrollerte området startet.

Det israelske angrepet på Gaza-stripa, mot den palestinske islamske organisasjonen Hamas, ble igangsatt etter et terrorangrep angrepet 7. oktober i fjor, der rundt 1200 israelere ble drept.

Den israelske ambassadøren til Norge, Avi Nir-Feldklein, sa til NRK i januar at Israels krigføring i Gaza ikke kan kalles for folkemord. Han advarte også mot å demonisere Israel.

Ved årsskiftet hadde Pensjonsfond utland aksjer i 76 israelske selskaper, til en total verdi av 15,3 milliarder kroner.

Kleve Kolstad mener Rød ungdoms budskap er at Norge, ved ikke å trekke oljefondet ut av Israelske selskaper og boikotte staten Israel, støtter det de mener er et folkemord på palestinerne:

– 22. juli er ikke et motargument mot at Støre støtter Israelsk terror gjennom oljefondets investeringer, sier han.

Partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, avviser at det er aktuelt å tillate autoritære leninistiske krefter i partiet.

Under landsmøtet i Rød ungdom i april tok en kommunistisk fraksjon, under ledelse av Amrit Kaur, over makta i Rødts ungdomsorganisasjon. De ønsker at Rød ungdom skal bli mer aktivistiske i det politiske arbeidet. Foto: privat / privat

Mener Norge finansierer folkemord

Rød ungdoms generalsekretær mener Norge, ved å opprettholde investeringene i israelske selskaper, støtter det de opplever som terror.

– Jeg har stor sympati og forståelse for det som AUF tar opp, og jeg mener virkelig ikke å undergrave de forferdelige opplevelsene AUF-erne måtte gå gjennom i angrepet på Utøya, sier han.

Samtidig mener han det må være lov å bruke sterke ord i debatten om Israel-Palestina- konflikten:

– For å beskrive det forferdelige som skjer på Gaza, og det forferdelige som Israel gjør mot palestinerne, og som Norge til dels er med på å finansiere, sier han.

Jan Halvor Vaag Endrerud er generalsekretær i AUF.

AUF: – Har ikke forstått alvoret i uttalelsene

Generalsekretær i AUF, Jan Halvor Vaag Endrerud, mener uttalelsene fra Rød ungdoms generalsekretær er «på grensa til uproft».

– Dette er bare et bevis på at man ikke har forstått alvoret i de påstandene sine. Jeg føler at unnskyldningene som har kommet de siste dagene ikke har vært reelle.

– Hva vil AUF gjøre videre knyttet til det som har kommet fra Rød ungdom?

– Vi kan ikke styre Rød ungdom, men jeg forventer at Rød ungdoms ledelse rydder opp og tar et ekstra ansvar for å sette en standard for sitt bakland, sier Endrerud.

– P oenget mitt var ikke å kritisere AUF

Syver Kleve Kolstad mener AUF ikke bør knytte Rød ungdoms uttalelser mot terrorangrepet på ungdomsorganisasjonen og Arbeiderpartiet.

– Forstår du at det kan oppleves som ufølsomt å bruke slike uttrykk om partilederen i et parti som ble utsatt for den største terrororganisasjonen i norsk historie etter andre verdenskrig?

– Jeg kan innrømme at jeg hadde litt unyansert retorikk i den TikTok-videoen, men poenget mitt var ikke å kritisere AUF. Poenget var å oppklare vårt ståsted om at Jonas Gahr Støres politikk støtter opp om Israels terror, ikke at Støre eller AP er terrorister, sier han.

Vil ikke kalle Hamas terrororganisasjon

Selv om han mener Hamas har gjennomført terroraksjoner, blant annet 7. oktober 2023 mot Israelske lokalsamfunn langs grensa til Gaza, er han uenig i at Hamas er en terror organisasjon.

– Det er ikke min rolle å definere hva en terrororganisasjon er, sier Syver Kleve Kolstad.

– Samtidig mener du Jonas Gahr Støre støtter terrorisme?

– Jeg synes det er dobbeltmoralsk at man skal kalle det Hamas gjør som terror, eller de som støtter Hamas, for medvirkende til terrorisme. Mens man, på den andre siden, ikke kalle det Israel gjort som terror, sier han.

Han vil derfor ikke definere Hamas som en terrororganisasjon.

– Jeg kaller heller ikke Jonas Gahr Støre for en terrorist, men jeg mener Hamas har utført terror og Støre har vært med på å finansiere terror, påpeker han.