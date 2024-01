Israels ambassadør til Noreg: – Dette er ikkje folkemord

Hamas-soldatar frå Gaza angreip det sørlege Israel 7. oktober i fjor. Rundt 1200 menneske blei drepne i angrepet. 332 av desse var israelske soldatar, og 57 var politifolk. Resten var sivile, blant dei 33 barn.

Israel starta deretter angrep mot Gaza. Per 10. januar er meir enn 23.000 palestinarar drepne, og minst 8000 er sakna, ifølge palestinske helsemyndigheiter. 70 prosent av dei drepne er ifølge myndigheitene kvinner og barn.

Over 59.000 palestinarar er såra i angrepa mot Gaza.

Minst 341 palestinarar er drepne i israelske angrep på den okkuperte Vestbredden sidan 7. oktober, rundt 84 av dei er barn. Over 3900 er såra.

Ni israelarar er drepne i angrep frå palestinarar på Vestbredden og i Jerusalem.

Minst 142 FN-tilsette og mellom 79 og 109 journalistar er drepne i krigen. I nesten 600 angrep mot helsevesenet, er over 600 drepne og 800 såra.

Dei israelske angrepa har drive over 85 prosent av Gaza sine 2,3 millionar innbyggjarar på flukt frå sine heimser.

Israel si blokade har gjort situasjon for internt fordrive kritisk, og 576.000 personar opplever ifølge FN katastrofal svolt eller hungersnaud.

23 av 36 sjukehus i Gaza, og over 370 skular, har måtta stenga etter angrepa.

Over 60 prosent av alle bustader i Gaza er øydelagde.

186 israelske soldatar er drepne i kamp med militante palestinske grupper, eller har mista livet i ulykker i Gaza, og minst 1042 er såra.

Hamas og Islamsk heilag krig (Jihad) bortførte om lag 240 israelarar og utlendingar under angrepet. 110 av desse er sidan ført tilbake, og 25 av gislane er antatt å vera døde.

Omtrent 250.000 israelarar er evakuert frå byar og kibbutzar nær grensa til Gaza, samt frå landsbyar nær grensa mot Libanon.

Kjelder: FNs nødhjelpskontor (OCHA), AFP, IDF, UNRWA , WHO, palestinske myndigheter, Haaretz, The Times of Israel, Al Jazeera.