Hockeylag i Kirkenes spent før fredsprisutdeling

– Man skal aldri si aldri, spøker Guro Brandshaug.

Hun spiller ishockey i Kirkenes Puckers, og kan i dag vinne Nobels fredspris. Amatørlaget ble kjent i hele landet på slutten av fjoråret i NRK-serien Puckers.

Laget spiller i ligaen Barents Hockey League (BHL). Her kjemper spillere fra Norge, Russland og Finland om heder og ære.

Brandshaug mener det er viktig å sette nominasjonen i en større kontekst: Barentssamarbeidet.

– Puckers er jo et viktig bidrag inn i det samarbeidet. At Barentssamarbeidet kan gå av med en fredspris trenger jo ikke å være helt usannsynlig.

Hockeyklubben Kirkenes Puckers og Barents Hockey League, som representerer Folk-til-folk-samarbeidet i Barentsregionen, er nominert til årets fredspris. Foto: Baard Henrik Mathisen

Opprettholde interessen

Av og til burde Nobels fredspris overraske skikkelig. Det mener Sverre Lodgaard i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Han trekker frem et eksempel fra da EU fikk prisen i år 2012.

Sverre Lodgaard er seniorforsker i NUPI. Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

– Interessen øker når det kommer tildelinger som skaper litt oppstyr, når prisen går til individer som er godt kjent og som står for noe interessant, sier han.

Begrunnelsen bør være god, og hvis prisen samtidig er kontroversiell, bidrar det til å øke oppmerksomheten, mener han.

Samarbeid i grenseland

Guro Brandshaug tror absolutt det vil skape litt oppstyr om Puckers går av med prisen.

– Men det er et positivt oppstyr, for det setter da fokus på et større tema. Altså folk-til-folk-samarbeid i en grenseregion.

Hun viser også til at forholdet mellom Vesten og Russland ikke akkurat er på sitt varmeste.

Om laget med rødt og gult vinner fredsprisen mener hun det er viktig å bruke momentet til å bidra til noe større.

– Det her er en nominasjon og eventuelt en pris som går til hele Barentssamarbeidet.

Folk-til-folk samarbeid Ekspandér faktaboks Barentssamarbeidet ble etablert gjennom Kirkenes-erklæringen i 1993.

Erkæringen ble fornyet i 2013, til også å vektlegge økonomisk vekst, og bebuder en transportplan for regionen. Den nye erklæringen viderefører målsetningen om miljøansvarlig ressursforvaltning på tvers av grensene og reduksjon av klimagassutslipp.

Samarbeidet foregår på to politiske nivå: et mellomstatlig nivå som ledes av Barentsrådet, og et interregionalt nivå som ledes av Regionrådet.

Medlemmer i Barentsrådet er Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og EU-kommisjonen.

Kilde: Store Norske Leksikon

Godt naboskap på tvers

Det var Rødt-leder Bjørnar Moxnes som nominerte ishockeyklubben.

Han mener samarbeidet i nord er det beste vernet mot krig.

– Sammen med resten av Barentsligaen har de oppnådd konkrete resultater med økt samarbeid og tillitsbygging, sier Moxnes.

For daglig leder i Kirkenes Puckers, William Sjøstrand, har klubben vært viktig.

– Det betyr ganske mye for meg. I år har jeg spilt hockey i femti år. I Russland har vi en tradisjon der vi etter hver turnering arrangerer en bankett der folk sitter sammen og diskuterer politikk.

Der snakkes det om alt fra USA til Putin, og Norges forhold til USA og Russland.

– Men resultatet, eller målet, er at vi skal være venner uansett hva landene våre mener. Det er ganske artig, forteller Sjøstrand.

Daglig leder i Kirkenes Puckers er overrasket over nominasjonen. Selv om han ikke tror de kommer til å vinne, har han et håp. Foto: Baard Henrik Mathisen

Flere favoritter

Puckers er imidlertid ikke trukket fram som favoritt til å vinne årets pris.

Det er nemlig den kvinnelige trioen som har kjempet mot presidenten i Hviterussland.

– Det går tilbake til det som skjedde før, under og etter det omstridte valget i 2020. Som endte i voldsomme demonstrasjoner. Der regimet i Lukasjenko slo knallhardt ned, arresterte tusener, sier Knut Magnus Berge. Han har jobbet mye med nobeldekningen i NRK

Svetlana Tikhanovskaja er et veldig hett navn til å vinne årets pris. Foto: Guri Norstrøm

Han trekker også fram at det vil være noe helt nytt om for eksempel pressen vinner prisen.

– Sånn sett spesielt og spennende. Det vil være en kraftig markering av viktigheten av korrekt, pålitelig informasjon fra konfliktområder, men også i andre sammenhenger. I en tid hvor journalistikken og demokratiet er under press flere steder.

Det er flere aktuelle kandidater i pressen. Knut Magnus Berge trekker frem organisasjonen Reportere uten grenser som et eksempel. Foto: EKROLL, ANNE LIV / NRK

Klima er også høyt opp på listen over kandidater. Han vil ikke utelukke Greta Thunberg, men trekker heller frem FNs klimakonvensjon. I 2007 fikk FNs klimapanel prisen.

Se første episode av serien «Puckers»: