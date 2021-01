– Folk-til-folk-samarbeidet bærer en hundre år gammel fredstradisjon, og har vært en viktig årsak til at det har vært fred i nord mellom Norge og Russland, sier Moxnes, som nå har nominert folk-til-folk-samarbeidet til Nobels fredspris.

I begrunnelsen for nominasjonen skriver han om viktigheten av grensesamarbeidet, i en tid forholdet mellom Russland og Vesten er på sitt mest anspente siden den kalde krigen.

– Nå er dette samarbeidet under press fra regjeringen i både Washington, Moskva og Oslo, som satser på militær opprustning i stedet for dialog. Også fra etterretningstjenester på begge sider.

Han mener det derfor er ekstra viktig å støtte menneske som trosser den sikkerhetspolitiske kulden, som opprettholder et godt naboforhold og fred i nordområdene.

Bjørnar Moxnes trekker frem folk-til-folk-samarbeidet som en viktig årsak til at det har vært fred mellom Norge og Russland. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Hockeydiplomati

Kirkenes-klubben Puckers fikk mye oppmerksomhet etter TV-serien «Puckers», som følger hockeylag fra Norge, Finland og Russland. Lagene spiller i den internasjonale ligaen Barents Hockey League (BHL), samtidig som de jobber for vennskap på tvers av grensene.

Folk-til-folk-samarbeidet omfatter mange hundre skoler, idrettslag, foreninger, arbeidsfolk og foretak på begge sider av den norsk-russiske grensen.

Moxnes sier det var vanskelig å bestemme hvem man skulle nominere for å representere samarbeidet, men at valget falt på Kirkenes Puckers og BHL med god grunn.

– Kirkenes Puckers representerer på en glimrende måte det folkelige engasjementet for fred og godt naboskap på tvers av grensene. Sammen med resten av Barentsligaen har de oppnådd konkrete resultater med økt samarbeid og tillitsbygging, sier Moxnes.

Gjennom nominasjonen ønsker han å hylle alle ildsjeler og hverdagsmenneskene i Barentsregionen, som skaper tillit og nærhet. Han beskriver det som det beste vernet mot krig.

Kirkenes Puckers har tro på at alle møter mellom mennesker er med på å skape lavere spenning. Foto: Baard Henrik Mathisen

– En fredsmekanisme

– Det er veldig gledelig å høre at Puckers og Barents Hockey League er nominert. De er et godt eksempel på et typisk prosjekt vi har, hvor nordmenn og russere møtes på grunn av felles interesser, sier Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet.

De jobber med å støtte norsk-russiske samarbeid, og har kontor i blant annet Kirkenes. Fordal trekker frem at et slikt samarbeid og prosjekt er viktig for å knuse fordommer.

– Det er behov for denne type prosjekt, når det er kjølig i storpolitikken. Da er det viktig å se på fredsmekanismene man har, som Kirkens Puckers er, sier han og legger til:

– Også håper vi så klart de vinner.

– De som deltar er mindre fordomsfulle, enn de som bare leser om storpolitikken i avisene, sier Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet om folk-til-folk-samarbeidet. Foto: Amund Trellevik/NRK

Gode naboer

Moxnes sier at siden Russlands annektering av Krim i 2014, har forholdet mellom Vesten og Russland blitt brakt til frysepunktet, og mange snakker om en ny kald krig.

Han tror det gode naboskapet i nord er lett å glemme for de lenger sør i landet.

– Her nede i Oslo-gryta er det lett å glemme at folk i Barentsregionen har vært gode naboer i hundrevis av år. Pomorhandelen med russisk korn og norsk fisk var en viktig livslinje for folk, og det var russerne som frigjorde Finnmark og Nord-Troms fra nazistenes okkupasjon.

Les mer: Iskrigerne som tror de kan vinne freden

Se første episode av serien «Puckers»: