– Det var ingen selvfølge at alle i klubben ønsket å representere dette, men det var ingen som nølte. Det var bare å kjøre på, sier Gregor Nikolai Pedersen.

Han spiller for 5. divisjonslaget Indrefjord IL i Hammerfest, noe han har gjort siden lillegutt-alderen.

Gregor Nikolai Pedersen har vært en av forkjemperne i laget for at de skulle spille med regnbuenummer. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

I årets siste kamp brukte fotballaget regnbuefarger på draktnumrene sine. Laget ville markere at de er en klubb som tar et steg for å skape en større åpenhet rundt det å være homofil i idretten.

For der mener Pedersen det er en jobb å gjøre.

– Vi ser at i det store samfunnet har det blitt en større aksept og åpenhet rundt det å være homofil. Så henger vi igjen i idretten, noe jeg personlig tror handler om redselen for utestengelse og diskriminering, sier han.

Indrefjord ILs fargerike rygger før opprykkskampen borte mot Honningsvåg. Foto: Trond Okstad / Privat

«Din jævla homo»

Gregor Nikolai Pedersen har selv opplevd at homofili blir brukt som skjellsord på fotballbanen.

I sommer var han kaptein, med regnbuearmbind, under en kamp i 5. divisjon som fikk litt temperatur.

– Det var en kroppsduell der jeg går i. Motstanderen mener det er litt hardt, men det er dommeren som dømmer og han blåste ikke i fløyten. Så reiser han seg opp, litt sint og sur, og slenger ut «din jævla homo», sier han.

Pedersen ble paff over utspillet.

– Det er ikke noe man hører veldig ofte, men det forekommer jo. Jeg sa til han at det kanskje sier noe om han som person ettersom han bruker slike ord i en negativ forstand. Så ble det med det.

Fredrik Oldrup Jensen og Vålerenga spilte med regnbuedraktnummer i Eliteseriekampen mot Odd i sommer. Foto: Morten Mitchell Larød / SPORTFOTO

Stoler ikke på at de er akseptert

En som lenge har vært involvert i kampen mot homofobi i fotballen, er Gjert Moldestad.

Han er selv homofil, og synes markeringen til Indrefjord er et bra tiltak.

– Dette temaet har mer eller mindre vært tabu både i internasjonal og norsk fotball inntil for en liten periode siden. Av den grunn har fotballen et stort behov for å markere disse tingene, sier Moldestad.

Han tror én av grunnene til at så få står fram som homofile, er at de ikke stoler på at de da er velkommen. I 2019 sa landslagsspiller Mats Møller Dæhli at kulturen i fotballen ødelegger for homofile.

Moldestad enig med Dæhli, og tror mange talentfulle spillere har lagt skoene på hyllen fordi de liker noen av samme kjønn.

– Vi ser at de få som står frem som homofil i fotballen, gjør det når karrieren deres er over. Det er klart dette blir lagt merke til. Fotballen har ikke vært god nok til å overbevise om at det er plass til alle, sier han.

Gjert Moldestad tror det er viktig at man tørr å si ifra hvis man opplever hets, både på og utenfor fotballbanen. Foto: Privat

Handler om grunnleggende menneskerettigheter

Fagansvarlig for «Fair Play» og inkludering i NFF (Norges Fotballforbund), Rasmus Olstad Semmerud, sier de synes det er fint når klubber og lag går foran som gode eksempler.

Han sier at det å være homofil fotballspiller dessverre fortsatt er en utfordring.

– Fotball skal være for alle. Det er også vår visjon og noe vi strekker oss etter hver dag. Men så vet vi at det ikke er alle som føler seg velkommen. Dette er alles ansvar å gjøre noe med, sier han.

Rasmus Olstad Semmerud i NFF sier man trenger flere lag og klubber som Indrefjords herrelag. Foto: NFF

Olstad Semmerud forteller at de jobber forebyggende mot hets og sjikane i fotballen via Fair Play-skolen. Der rettes søkelys på det å være en god med- og motspiller.

I tillegg er NFF i ferd med å bli med på Fri-kampanjen, som går ut på å bekjempe hatkriminalitet.

– Når vi får inn saker der spillere har blitt utsatt for homohets, så reagerer vi, følger opp og sanksjonerer for å vise, forsterke og tydeliggjøre at dette er uakseptabel oppførsel på våre arenaer og ikke er med på å bidra til en trygg fotballarena for alle, noe en fotballbane skal være, sier han.

Hele herrelaget til Indrefjord var positive til regnbuefargene, noe Gregor Nikolai Pedersen ikke tok for gitt. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Positive tilbakemeldinger

I breddeklubben Indrefjord IL i Hammerfest har tilbakemeldingene utelukkede vært positive etter deres drakt-markering.

Slike markeringer kommer til å fortsette med.

– Kanskje starter vi neste sesong med samme draktene. Det skal du ikke se bort fra, sier lagets trener Jo Richard Hovden.