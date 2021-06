Uefa sa nei til regnbue-markering – nå vekker denne meldingen oppsikt

Avgjørelsen om å stoppe en regnbuefarget Allianz Arena har vakt sterke reaksjoner.

Tyskland ønsket å vise sin støtte til LHBTQ-samfunnet før oppgjøret mot Ungarn, men forespørselen ble avvist på grunn av en «politisk kontekst».

NFF: – Vi kommer til å følge opp

Etter nyheten ble kjent har en Uefa-melding fra 2019 fått stor oppmerksomhet på Twitter. Her skrev organisasjonen først: «Stolt over at Euro 2020 blir en turnering for alle» med emneknaggen #EqualGame.

Da en bruker lurte på hvorfor Uefa skrev dette, svarte Uefa:

– Dessverre er det fortsatt mange mennesker, og mange innen LHBTQ-samfunnet, som ikke føler seg inkludert og velkommen i fotballen. Vi synes det er viktig å minne dem på at de absolutt er det. Dette er en sport for alle.

Foto: Uefa / Twitter

Disse meldingene blir nå møtt med en rekke spørsmål om hvordan Uefa kan si én ting, men gjøre noe annet.

Fotballpresident Terje Svendsen påpeker at Uefa ber folk signere for «Equal Game» på sine hjemmesider.

Underteksten lyder som følger: «Vi kan bare bekjempe diskriminering hvis vi står sammen som et lag. Bli med og signér for Equal Game».

– Seksuelle minoriteter blir diskriminert i Ungarn, og mange andre steder i verden. Regnbuens farger går derfor hånd i hånd med Uefa sine verdier. Vi mener at Uefa bør støtte forslaget om at regnbuefargene skal pryde stadion, skriver Svendsen i en SMS til NRK.

På spørsmål om NFF vil uttrykke sitt syn på saken overfor Uefa, svarer Svendsen kort:

– Vi kommer til å følge opp.

Massiv motstand

«Equal Game»-kampanjen ble lansert av Uefa allerede i 2017. Da ble den frontet av stjerner som Ada Hegerberg, Lionel Messi, Paul Pogba og Cristiano Ronaldo.

Selv om Uefa nå stanser markeringen i München, har avgjørelsen ført til en stor bevegelse mot fotballorganisasjonen og for LHBTQ-samfunnet.

En Twitter-bruker oppfordrer alle med billetter til onsdagens kamp om å kle seg i regnbuens farger ut fra hvilken rad du sitter på. Meldingen har i øyeblikket over 4000 retweets og 18.000 «likes».

Foto: Twitter

Bundesligaklubben Eintracht Frankfurt har oppfordret andre tyske klubber til å lyse opp sine arenaer i regnbuens farger, mens Barcelona holder budskapet kort og enkelt:

Den internasjonale spillerforeningen Fifpro taler også Uefa midt imot.

I en pressemelding skriver generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann blant annet:

– Å lyse opp en stadion endrer ikke lover, men betydningen av øyeblikket er ikke målbart på grunn av hvor sterkt det kan føles for den personen som trenger det som mest.

Samtidig trender emneknagger som #pride og #lightupmunich i sosiale medier.

Her i Norge har blant andre Vålerenga uttrykt sin støtte ved å pynte stadion med regnbueflagg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge tyske Bild skal ordføreren i München nå planlegge å gjøre en form for markering i byen, utenfor stadion.

Så gjenstår det å se om Uefa velger å snu. I sin begrunnelse skrev organisasjonen:

– Gitt det spesifikke ønskets kontekst, en beskjed rettet mot en beslutning tatt av det ungarske parlamentet, må Uefa avslå det.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Uefa i forbindelse med denne saken foreløpig uten svar.