102 døde i snøskred på 14 år – slik kan du unngå å bli tatt av skred

De siste 14 årene har 102 personer omkommet i snøskred i Norge. 25 av disse var fra utlandet. Utlendinger utgjorde nesten halvparten av alle døde i ulykker med ski eller snøbrett.

Det viser Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE)ulykkesstatistikk.

Norge har fem faregrader for snøskred. Men de kan skape forvirring for folk fra andre land.

Rune Engeset i NVE. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det er derfor spesielt viktig å lese hele varslet og ta hensyn til skredproblemene og rådene der, sier Rune Engeset, leder for NVEs Snøskredvarsling.

Han tror turister kan være mer vant til å se kun på faregraden.

– De fra alpelandene er mer vant til at snøen stabiliserer seg raskt med varmen om vårene og at sørvendte fjellsider er trygge, særlig før sola får ta utover dagen. Mens her i Norge har vi mange ulykker på vedvarende svake lag også i sørsider og om våren, sier Engeset.

Vanskelig å nå frem

NVE har laget mye informasjon om hvilke problemer toppturturister i Norge kan møte på.

Men utfordringen er å nå frem til turistene. Derfor har NVE nå valgt å legge ut informasjonsfilmer på YouTube på engelsk. De ber publikum om hjelp til å spre videoene.

Den første dreier seg om klimaet i Norge og svake lag i snøen:

Den andre forteller om uvær, manglende mobildekning, og at det kan være vanskelig å få hjelp:

Den tredje forteller om fare ved skavlbrudd:

Sju tips for å unngå snøskred Ekspandér faktaboks 1. Les snøskredvarselet for ditt område. Finn ut kva dei ulike faregradene og skredproblema betyr for di ferdsel i skredterreng. Les også teksten «skredproblem» for kvart varsel. Den gjev meir informasjon enn berre talet. 2. Planlegg turen din heime. Legg opp til tur etter vêr- og snøforhold, og turgruppa sitt erfarings- og kunnskapsnivå. Ved turstart må du også vurdere om lokale snøforhold er annleis enn du forventa. Gjer ei ny vurdering om svaret er ja. 3. Følg med på dei fareteikna på snøskred naturen gjev deg: ferske skred, sprekker i snøoverflata, drønn frå snødekket ved belastning. 4. Ha gode ferdselsrutinar. Viss du må gå i skredutsette område, gjer det éin og éin eller hold god avstand til kvarandre. Stopp eller vent berre stader der du ikkje kan løyse ut skred, og der du ikkje kan bli tatt av skred ovanfrå. Hovudregelen er å unngå ferdsel i skredterreng, altså terreng som er brattare enn 30 grader. 5. Ver i stand til å kjenne igjen snøskredutsett terreng. Kvar kan det gå skred, og kor langt kan skredet gå? 6. Gjer alltid gjennomtenkte vegval. Still deg sjølv spørsmålet «kvifor kan eg ferdast her»? 7. Ha med rett utstyr. Ved ferdsel i nærleiken av skredterreng, må du alltid ha sendar eller mottakar på kroppen, samt søkestand, spade og førstehjelpsutstyr i sekken. Tren på å bruke utstyret før du går på tur. Kjelde: Røde Kors.

Dyster statistikk

Siden høsten 2008 har 102 mennesker omkommet i snøskred.

Troms er på toppen i antall ulykker, og forholdene i fjellet nå blir beskrevet som livsfarlige.

Fredag omkom fire personer i tre skredulykker.

– Vi må bruke alle sånne tragiske erfaringer til å lære, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I januar 2019 døde en svensk og tre finske skiturister i et snøskred i Blåbærtinden i Troms. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Troms politidistrikt opplyser at det var en mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene som omkom i snøskredet ved Tverrelva på Storslett. Han var en del av et turfølge på seks personer.

En norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya omkom i snøskredet som gikk der.

En mannlig skiturist fra Italia i 30-årene omkom i snøskredet ved Kavringtinden i Lyngen. Han var en del av et turfølge på fem personer.

Flere utenlandske medier har omtalt skredulykkene i Norge.