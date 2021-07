Turismen har økt kraftig i Lofoten de siste årene. Samtidig med dette øker også antall skader og ulykker i fjellet.

Og dødsfall.

– Hos oss er det nå flere som omkommer i fjellet, enn i trafikken. Det sier lensmann i Vest-Lofoten, Asbjørn Sjølie.

I fjor var det ingen som omkom i fjellet i Lofoten. Bare hittil i år har 4 personer mistet livet i lofotfjellene. To av ulykkene var nå i juli.

Lensmann Asbjørn Sjølie er bekymret over utviklingen. Foto: NRK

Det er langt flere enn antallet som har dødd i trafikken i Nordland.

– Dette gir all grunn til bekymring, sier Sjølie.

Han tror fjellet undervurderes.

– Fjellene i Lofoten er vanskelige. De er bratte, med mange vanskelige partier. Ofte er det sleipt på grunn av vegetasjon helt opp til toppen.

Fjellet undervurderes

Det er ikke bare i Lofoten at tallene er høye.

Hittil i år har 18 personer omkommet etter ulykker i fjellet i Norge. I fjor på samme tid var tallet 23, mens tallet i 2019 var 20, ifølge Hovedredningssentralen.

Lensmannen selv peker på at turismen i Lofoten har økt. Det samme har fjellinteressen. Ifølge Sjølie er det langt flere som bruker naturen i Lofoten nå, enn for 20 år siden.

– Folk kjenner ikke risikoen som er forbundet med å gå i fjellet.

Bare i løpet av de siste 20 årene, har over 20 personer mistet livet bare i lofotfjellene alene.

Dødsulykker i Lofotfjellene 2000-2021 Dato: Kjønn Hendelse Sted Juli 2021 Kvinne Fallulykke Mannen, Moskenes Juli 2021 Mann Antatt fallulykke Kitinden, Flakstad Mai 2021 Kvinne Fallulykke Higravtindan, Vågan/Hadsel Januar 2021 Mann Fallulykke Bjørnlitinden, Vestvågøy September 2019 Kvinne Fallulykke Offersøykammen Mai 2018 Mann Fallulykke Moskenes Mai 2018 Kvinne Omkom Mannfallet, Vestvågøy April 2018 Mann Skred Sydalstinden, Vågan Oktober 2017 Mann Fallulykke Moltinden, Flakstad Oktober 2017 Mann Fallulykke Vågakallen, Vågan Juli 2016 Mann Fallulykke Skottinden, Vestvågøy Oktober 2015 Mann Fallulykke Reinebringen, Moskenes Mai 2015 Mann og kvinne Steinras Merraflestinden, Moskenes Mars 2014 Mann Snøskred Kroktinden, Vågan August 2010 Kvinne Fallulykke Blåtinden, Vågan Juli 2009 Mann Fallulykke Gandalfveggen, Vågan Juni 2007 Mann Fallulykke Svolværgeita, Vågaan Februar 2005 Mann Skred Kongstinden, Vågan Juli 2002 Mann Ulykke Reinebringen, Moskenes Juni 2000 Mann Fallulykke Presten, Vågan

Kilde: Tallene er satt sammen av NRK. Vi tar forbehold om noen ulykker ikke er representert.

Røde Kors: – Stor pågang

At fjellene i Lofoten er utfordrende er Jesper Lied Thom i Røde Kors enig i. Og i år har de hatt mer enn nok å henge fingrene i.

– I sommer har vi hatt forholdsvis stor pågang av oppdrag. det er alt fra folk som har gått seg bort til leting etter folk som har forsvunnet, sier den operative lederen i Røde Kors Hjelpekorps i Svolvær.

Thom sier i likhet med politiet at han tror folk undervurderer turen.

– Selv om du skal på en liten og lett tur, ta med litt ekstra klær mat og drikke. Plutselig kan turen bli lenger enn du hadde tenkt.

Kenneth Gulbrandsøy er nestleder i landsråd Hjelpekorps i Røde Kors, og sier at de i år, som i fjor, har hatt stor pågang på grunn av økt aktivitet i fjellene.

– Vi ser også spesielt at det er en betydelig oppgang i nord fra 2019 til i dag. I fjor hadde vi også et hektisk år. Når det er flere som bruker den norske naturen, er det også naturlig at vi får flere oppdrag.

Han ber folk om å ta forholdsregler før de drar ut på tur.

– Det er viktig at man forbereder seg godt og ikke gå på turer man ikke er trent til å gjennomføre.

Ber folk ha lav terskel for å be om hjelp

Vurderer du å ringe etter hjelp, er det sannsynligvis en god idé å ringe, mener Thom.

– Terskelen for å ringe etter hjelp bør være lav, ring om hjelp før det er for sent.

Han sier at det ofte er tilfeldigheter som avgjør – ulykker kan skje både nybegynneren og den mer turvante.

– Vi har bratte fjell i Lofoten. Om du snubler kan det gå veldig galt.