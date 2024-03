Mann død etter fall ned fjellside

Ifølge politiet var mannen utenlandsk, og hørte til et turfølge på sju personer.

– Redningshelikopter er på stedet, og forsøker å få vedkommende ned fra Rørnestinden, sier operasjonsleder Morten Augensen ved Troms politidistrikt.

Mannen som omkom i klatreulykken ble erklært død på stedet tidlig søndag ettermiddag, av helsepersonell som fløy inn med luftambulanse.

Politiet møter resten av turfølget

Operasjonsleder Morten Augensen ved Troms politidistrikt. Foto: Rune Nordgård Andreasen / NRK

– Resten av turfølget er på vei ned til Lyngseidet, hvor de vil bli møtt av politiet, politiet skal ha en samtale med de seks, sier Augensen.

Lyngen er et område som har vært ulykkesutsatt for fjellklatrere i mange år, og høysesongen for klatreturisme er i gang.

Andre ulykken på samme dag

Tidligere søndag falt en isklatrer, også han utenlandsk, ned en frossen foss i Lyngsalpene. Han ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, med redningshelikopter. Hovedredningssentralen Nord-Norge er ikke kjent med om klatreren er alvorlig skadet.