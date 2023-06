– Det er med stor beklagelse styret ser seg nødt til å gå til oppsigelser, skriver styret i Kimek i en pressemelding i dag.

Hjørnestensbedriften i Kirkenes med over 80 ansatte hadde fulle ordrebøker ut året.

Situasjonen endret seg brått da regjeringen i mai offentliggjorde at reparasjoner av russiske fiskebåter var omfattet av sanksjonene, kommer det fram i pressemeldingen.

Dermed sier selskapet opp 30 ansatte.

Frykter at mange flytter

Ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng (Ap) tar nyheten tungt.

– Det er utrolig trist at man må gå til det skrittet å si opp ansatte. Det er en vanskelig situasjon for hele samfunnet i Sør-Varanger.

Hun frykter at mange av de som nå har mistet jobben nå flytter ut av kommunen.

– Dette er stort sett fagarbeidere som vil få seg jobb i morgen andre plasser i Norge, hvis de er interesserte i det. Dette bekymrer meg veldig.

Reparasjoner av russiske fiskefartøy inngår i regjeringens sanksjoner mot Russland. Dermed ser skipsverftet Kimek i Kirkenes seg nødt til å si opp 30 ansatte. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Nesten tomt for arbeid

Direktør i Kimek, Greger Mannsverk, sier regjeringens sanksjoner rammer bedriften hardt.

– Vi har ikke arbeid for de 50 ansatte som er igjen, og juli er bortimot helt tomt for arbeid. Vi har elendig med arbeid framover.

Selskapet har anket Utenriksdepartementets nei på søknaden om å fullføre reparasjonene på et russiske fartøy som nå er inne på verftet.

– Jeg tror de 30 som nå går ut av døra er tapt for oss, med mindre regjeringen skjønner at sanksjonene som er iverksatt mot russiske fartøy er helt feil, sier Mannsverk.

Direktør for skipsverftet Kimek, Greger Mannsverk, sier selskapet nå går inn i et katastrofeår som en følge av regjeringens sanksjoner mot Russland. Foto: Gunnar Sætra / NRK

Forventer hjelp fra regjeringen

Ordfører Bergeng sier kommunen nå ser på tiltak for å hindre at fraflyttingen i kommunen nå fortsetter etter masseoppsigelsen.

– Vi har sett på tiltak i flere år nå. Jeg håper Kimek får nye oppdrag som kan bidra til mer aktivitet i kommunen.

I forrige uke kom regjeringen med en tiltakspakke på 105 millioner kroner til Øst-Finnmark.

Midlene skal legge til rette for arbeidsplasser og et godt tilbud for folk i Øst-Finnmark. Hos Kimek var skuffelsen stor da skipsverftet ikke var nevnt i tiltakspakken.

– Regjeringen har selv sagt at dette er en startpakke og kortsiktige tiltak. Jeg forventer at det kommer mer i neste års statsbudsjett. Det er jeg sikker på at det gjør, sier ordføreren.

– Vil komme reaksjoner

Hovedtillitsvalgt hos Kimek, Rainer Ingebrigtsen, sier de ansatte har fryktet oppsigelsene en stund.

– Det er ikke arbeid de tre neste månedene, så jeg tror de ansatte har forventet at dette ville skje snart.

Hovedtillitsvalgt hos Kimek, Rainer Ingebrigtsen, sier de som mister jobben nå går inn i en tung prosess. Foto: Gunnar Sætra / NRK

Han deler bekymringen til ordføreren om at de som nå mister jobben vil flytte ut av kommunen.

– På industrisiden er det veldig få andre arbeidsplasser i kommunen enn her hos oss. Dyktige fagfolk får seg jobb andre plasser i landet.

Selv om oppsigelsene ikke kommer overraskende, går de ansatte inn i en tung tid, sier Ingebrigtsen.

– Reaksjonene kommer når oppsigelsene kommer.

NHO: – Fortvilt situasjon

Regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, sier tiltakspakken fra regjeringen ikke gir noe konkret til bedriftene som er berørt av sanksjonene.

– Vi forventet at regjeringen skulle komme opp med noe mer helhetlig, som rettet seg mer mot bedriftene som påvirkes av sanksjonene mot Russland. Våre medlemmer har ingen kunder som står klare til å avhjelpe den situasjonen.

Regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, mener tiltakspakken fra regjeringen ikke hjelper bedrifter som påvirkes av sanksjonene godt nok. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Hun mener det i for lang tid har vært usikkert om Kimek kunne få dispensasjon om å fullføre de to russiske fiskefartøyene som er inne på verftet.

– Nå som de får svar fra Utenriksdepartementet som fortsatt er uklart, så er de jo i en like fortvilt situasjon som de var før de fikk beskjeden, sier Simonsen.