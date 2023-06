Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og SV-leder Kirsti Bergstø la i dag fram en aktivitetspakke på til sammen 105 millioner kroner for Øst-Finnmark.

Midlene skal legge til rette for arbeidsplasser og et godt tilbud for folk i Øst-Finnmark.

Konsekvensene av Russlands krig mot Ukraina har rammet folk og næringslivet i Øst-Finnmark hardt. Og det ønsker regjeringen å gjøre noe med.

– Aktivitet i Øst-Finnmark er av sikkerhetspolitisk betydning for hele landet. Det ligger mye viktig kompetanse i regionen som vi skal bevare og utvikle, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at Finnmark og Øst-Finnmark er en strategisk viktig landsdel med tanke på nasjonal kontroll.

– Denne pakken vil gi lokalsamfunnet nødvendig drahjelp til å bygge opp varig aktivitet og trygghet for folk og arbeidsplasser, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

SV-leder Kirsti Bergstø sier at den økonomiske pakken skal skape trygghet i Øst-Finnmark. Foto: William Jobling / NRK

Mulig løsning for Kimek

Det er en uke siden hjørnesteinsbedriften Kimek, i Sør-Varanger, fikk signaler om at de kan ferdigstille de to russiske fiskefartøyene som ligger inne til reparasjon ved verftet.

De hadde varslet om masseoppsigelser dersom de måtte avslutte arbeidet med fiskefartøyene, etter regjeringens «påminnelse» om å følge sanksjonsforskriften – som kun tillater nødreparasjoner på fiskefartøy.

Statsministeren sier at Utenriksdepartementet (UD) vil gi Kimek gode og tydelige svar i løpet av dagen.

Greger Mannsverk, daglig leder for Kimek, sa før pressekonferansen at han ikke hadde hørt noe fra UD de siste tre ukene.

Sanksjonene mot Russland fører til at Kimek må omstille seg kraftig. 70 prosent av omsetningen til bedriften kommer fra den russiske fiskeflåten i Barentshavet.

For ett år siden besøkte statsminister Jonas Gahr Støre skipsverftet Kimek. Nå må bedriften omstille seg kraftig, for å unngå brudd på sanksjonsforskriften. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Virkemidler for næringsutvikling

Regjeringen sier at de har snakket med lokale myndigheter, partene i arbeidslivet og næringslivet i Øst-Finnmark for å finne de rette tiltakene.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at det ligger et stort potensial for både omstilling og utvikling i regionen.

– Derfor vil vi umiddelbart styrke det kommunale næringsfondet, stille opp med risikolån til bedrifter som vil omstille seg og bidra til at Øst-Finnmark kan utvikle næringsarealer og tilrettelegge for nye investeringer, sier Vestre.

Enigheten består av en rekke tiltak som skal bidra til å styrke næringslivet, bevare og utvikle nye arbeidsplasser og forsterke infrastruktur.

Dette inneholder aktivitetspakken for Øst-Finnmark: Ekspander/minimer faktaboks Opprettholde intensivberedskap, Finnmarkssykehuset, Kirkenes (15 mill. kr)

Styrke bedriftsrettede virkemidler og kommunale næringsfond (20 mill. kr)

Styrke kommunal planlegging (3 mill. kr)

Midler til KILA – Kirkenes Industrial Logistics Area (8 mill. kr)

Kartlegging og utarbeiding av marine grunnkart i Sør-Varanger (3 mill. kr)

Styrke dekningen av høyhastighetsbredbånd (5 mill. kr)

Flere FoU-arbeidsplasser ved Norsk institutt for bioøkonomis enhet i Pasvik (3 mill. kr)

Kompetansemidler og studieplasser (5 mill. kr)

Styrke ordninger for risikolån under Innovasjon Norge øremerket Øst-Finnmark (20 mill. kr og økt låneramme)

Kultur: Styrke kunstnerselskapet Pikene på broen i Kirkenes (2 mill. kr)

Renovering av basseng ved Pasvik folkehøgskole (11 mill. kr)

Opprydning på Bugøynes (10 mill. kr)

Må sørge for verdiskapning i krisetider

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sa under overrekkelsen av Forsvarssjefens fagmilitære råd 7. juni at det er viktig for Norge at det bor folk i Finnmark, og spesielt i Øst-Finnmark.

Forsvarsministeren mener at man må sørge for verdiskapning og aktivitet i krisetider.

– Dette er viktig, og derfor legger regjeringen stor vekt på å se på hvordan vi enda kraftigere kan understøtte utviklingen i Øst-Finnmark, sa Gram under pressekonferansen.