I dag sendte regjeringen ut det den selv kaller en «påminnelse» om sanksjonene mot Russland – med trussel om straff for den som bryter dem.

Men i Kirkenes blir det oppfattet som en klar innstramming av hva industrien har lov til å levere til den russiske fiskerinæringa. Kun nødreparasjoner skal være tillatt.

Direktør Greger Mannsverk i Kimek sier at de har mistet inntektsgrunnlaget.

Skipsverftet Kimek ligger midt i Kirkenes sentrum, og er en av byens hjørnesteinsbedrifter. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Kimek har tatt imot russiske fiskefartøy til reparasjon, og hittil har de vært trygge på at oppdragene har vært i tråd med sanksjonsreglene.

Mannsverk minner om at både statsministeren, næringsministeren og finansministeren har besøkt verftet.

– De har vært med rundt på verftet og med selvsyn sett hva Kimek gjør på russiske fartøy. Det har ikke vært en eneste negativ kommentar fra noen av dem om at det vi gjør, kan være i strid med sanksjonene, sier Mannsverk i en pressemelding.

Næringsminister Jan Christian Vestre er blant statsrådene som har besøkt Kimek. Direktør Greger Mannsverk (til høyre) mener kommunikasjonen har brutt sammen i tiden etterpå. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Får ikke svar

Ifølge Mannsverk fikk de et varsel i mars om at de muligens var på utsiden av sanksjonene. Det kom i et møte med en statssekretær fra Utenriksdepartementet.

Siden har han forsøkt å få løftet saken politisk, men har aldri fått noen klare svar, skriver han.

– Det å sette et lokalsamfunn fullstendig i spill uten en forutgående dialog er så talentløst at jeg aldri hadde trodd at det skulle kunne skje.

Mannsverk har i formiddag informert de ansatte i et allmøte.

– At regjeringen kommer med en pressemelding i dag, uten at vi kjenner innholdet i den på forhånd, er en skandale. Det er en hån mot våre ansatte.

Mannsverk hevder også at de er advart om at de ikke kan forvente hjelp fra regjeringen hvis de kritiserer håndteringen av saken i mediene.

Strammet inn

Norge innførte havneforbud for russiske fartøy i mai i fjor. Det var unntak for fiskefartøy, men i oktober år ble tilgangen snevret inn: Nå får de bare legge til kai i Båtsfjord, Tromsø og Kirkenes.

Formålet med unntaket har hele tiden vært med tanke til det bærekraftige fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Kambiz Zakaria

UD har i dag sendt ut denne påminnelsen:

Alle tjenester til russiske fartøy ved havneanløp er i utgangspunktet forbudt.

– Vi har klare forventninger til at norsk næringsliv følger sanksjonene. Det er straffbart å bryte sanksjonene. Både forsettlig og aktløse handlinger bli rammet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Unntaket fra havneforbudet innebærer ikke unntak fra sanksjonene ellers, heter det i pressemeldingen.

Utenriksdepartementet skriver i en melding til NRK at det ikke er korrekt å omtale det som en innskjerping av sanksjonene. Samtidig står det i dagens pressemelding: «Handlingsrommet for handel med Russland vert berre snevrare.»

Ordfører ser alvorlig på saken

Skipsverftet Kimek, i Kirkenes, er en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. De har 74 ansatte og 13 lærlinger. Bedriften har lenge jobbet med å reparere russiske fiskefartøy.

Men nå snevres dette inn, slik at verftet kun kan utføre nødreparasjoner.

– Hvis Kimek ikke har jobb til sine ansatte så går det utover kommunen, sier Lena Norum Bergeng, ordfører i Sør-Varanger kommune.

Regjeringen varslet tidligere denne uken kommunen at det ville komme en presisering av sanksjonsreglementet.

Ordfører i Sør-Varanger ser alvorlig på denne saken, hun tror dette kan gå ut over kommunen. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Ordføreren påpeker at dette har ligget i kortene lenge, og at de har kommet med innspill til regjeringen.

– Vi vil gjerne ha enda tettere dialog med regjeringen hvis det viser seg at Kimek må permittere eller i verste fall si opp ansatte, sier Bergeng.

Regjeringen er klare til å se på nødvendige tiltak, for at samfunnet i Kirkenes skal være levekraftig.

– Jeg kan understreke vi er veldig opptatte av Kirkenes-samfunnet, og at dette faktisk er en nasjonalsak, sier Eivind Vad Petterson i UD.

Nødvendig med påminnelse

Utenriksdepartementet har vært i kontakt med bransjen en rekke gang, men ser seg nå nødt til å komme med en påminnelse.

– Vi gjør det fordi vi har fått informasjon fra kontrollinstanser, som tyder på at det foregår aktivitet som ikke er i tråd med sanksjonsreglene.

Det sier statssekretær Eivind Vad Petterson i UD.

Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet har informasjon som tyder på at det foregår aktivitet som ikke er i tråd med sanksjonsreglene. Foto: Sturlason

Han påpeker at alle norske virksomheter har et selvstendig ansvar for å følge norsk lov, og sette seg inn i gjeldende regelverk.

– Så får vi se videre om det blir behov for ytterligere tiltak, sier Petterson.

Mulig å søke unntak

Det er mulig å søke unntak for faglig bistand beregnet på maritim sikkerhet, men at det må søkes om på forhånd.

– Enkelt sagt at det høyt terskel, og et smalt unntak for den type tjenester, påpeker Petterson.

Han legger til at det må søkes om gang på gang, for at unntak skal være tillatt i henhold til sanksjonsloven.

Utenriksdepartementet er klare til å ta imot søknader, og vil gå i dialog og veiledning for å sørge for at sanksjonene følges.