Her er sykefraværet så høyt at selv rektoren må steppe inn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykefraværet er nå rekordhøyt, og for første gang har tallet på innlagte bikket 400.

Over halvparten av alle sykemeldingene er nå koronarelaterte, og nivået ligger 55 prosent over tilsvarende periode i 2019.

I likhet med mange andre kommuner rundt om i landet sliter Tromsø med et så høyt sykefravær at det fredag ble innkalt til pressekonferanse.

– Smitten øker, og det fører til et veldig høyt sykefravær. Offentlig og private tilbud er under press. Veldig mange strekker seg utrolig langt for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

– En stor belastning for oss alle

I barnehagesektoren i kommunen er sykefraværet på 33 prosent. Det betyr at en av tre medarbeidere er borte til enhver tid.

Også i skolesektoren er sykefraværet høyt. Ved Krokelvdalen skole i Tromsø sliter de med å få hjulene til å gå rundt.

På mandag denne uka var sykefraværet ved skolen på hele 60 prosent.

– Vi er en så liten skole at hver ansatt teller cirka fire prosent. Den siste uka har vi hatt fravær på 29 prosent. Uka før der 20-25 prosent, sier rektor Gørill Kasberg.

Vanligvis er sykefraværsprosenten ved skolen på mellom tre og fire.

Og fraværet får konsekvenser.

På mandag måtte rektoren selv steppe inn på SFO.

– Vi har også hatt redusert åpningstid og elever har måttet være på hjemmeskole. Mye av driften vår dreier seg kun om å få hjulene til å gå rundt. Det er en stor belastning for oss alle.

Det høye sykefraværet merkes godt ved Krokelvdalen skole. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Dumt med hjemmeskole igjen

Også elevene ved skolen merker sykefraværet godt.

– Det har vært få lærere her og lærerne våre flyttes helt plutselig til andre trinn, sier Martine Midttun Nikolaisen.

– Vi har også plutselig måttet ha hjemmeskole igjen. Det er litt dumt, men også litt gøy med kortere skoledager på hjemmeskole, sier Nora Jørgensen.

Nora Jørgensen og Martine Midttun Nikolaisen begynner å bli lei av unntakstilstanden på skolen. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

I den nyeste ukesrapporten skriver Helsedirektoratet at det koronarelaterte sykefraværet også vil fortsette å holde seg på et høyt nivå i tiden fremover.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ber derfor folk om å være tålmodige og ta det kan ta lengre tid enn normalt å få tilgang til ulike tjenester.

Rektor ved Krokelvdalen skole er usikker på hvor lenge skolen klarer å håndtere det høye sykefraværet.

– Vi håper det blir mer normaliserte tilstander etter vinterferien. Vi må huske på at dette ikke er en sprint, vi har stått i et maraton over to år, sier Kasberg.

