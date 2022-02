Kan bedriftene ha sine egne koronaregler?

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Her er alle møterom opptatt. Det er full aktivitet, forteller administrerende direktør Jørn Gisvold i finansselskapet Söderbergs og Partners.

Han viser NRK rundt i lokalene på Lysaker utenfor Oslo. NRKs reporter får beskjed om at han gjerne kan ta av se munnbindet.

Gisvold mener det ikke er noen grunn til å holde på tiltak i bedriften når folk lever som normalt på fritiden.

– Vi mener det skal være mest mulig normalt, sier han.

Kan ikke nekte å bruke munnbind på jobb

Da regjeringen kom med de siste lettelsene sist lørdag, ble det samtidig sagt at arbeidsgivere selv må vurdere behovet for å begrense smitten.

Men hvor strenge kan reglene være?

Arbeidstilsynet skiller mellom arbeidsmiljøtiltak og kontrolltiltak.

Arbeidsgivere kan ikke innføre kontrolltiltak dersom de kan gjennomføre arbeidsmiljøtiltak som reduserer risikoen for smitte tilstrekkelig.

Arbeidsmiljøtiltak er for eksempel å:

holde avstand til andre der det er mulig.

bruke munnbind.

bruke øyebeskyttelse.

Kontrolltiltak er for eksempel å:

spørre om vaksinasjonsstatus.

kreve koronatesting.

Uansett kreves det samarbeid med de ansatte.

– Arbeidsgivere i Norge er etter arbeidsmiljøloven § 3–1 forpliktet til å samarbeide med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte når arbeidsmiljøet kartlegges og risikovurderes og ved iverksetting av nødvendige arbeidsmiljøtiltak, sier seksjonsleder Tonje Faanes i Arbeidstilsynet.

– Hva om en person nekter å bruke munnbind?

– Arbeidstaker har plikt til å medvirke til å gjennomføre de tiltak som er iverksatt for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven § 2–3. Som klar hovedregel kan arbeidstaker derfor ikke nekte å bruke munnbind hvis det er innført som et arbeidsmiljøtiltak, svarer Faanes.

Hun legger til at man bør vurdere tilrettelegging for personer som for eksempel har problemer med å bruke munnbind av medisinske årsaker.

NORMALT IGJEN? «To år borte», står det utenfor serveringsstedet Sukkerbiten utenfor operaen i Oslo. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Kan man kreve test før fest?

Hva om bedriften skal arrangere en fest eller et seminar? Kan de da kreve at deltagerne tar en test i forkant? Nei, mener Arbeidstilsynet, og viser til arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven § 9-4 Ekspandér faktaboks Arbeidsgiver kan kun kreve gjennomføring av koronatest i helt spesielle tilfeller. Det følger av arbeidsmiljøloven § 9-4 at slike medisinske undersøkelser kun kan kreves når adgang følger av lov eller forskrift, eller

ved stillinger som innebærer særlig risiko, eller

når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse

– Arbeidstilsynet legger til grunn at disse forutsetningene normalt ikke vil være oppfylt i forbindelse med fest eller seminar. Vi kan ikke se at det er grunn til å skille mellom fest og seminar», sier Faanes.

Men de kan anmode om testing.

– Arbeidsgiver vil kunne gjøre tester tilgjengelig og anmode om at ansatte tester seg i forkant av slike arrangement. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke kontrollere om ansatte har gjennomført test, og eventuelt resultatene av disse, uten å følge forutsetningene i arbeidsmiljøloven §§ 9–4 og 9-1, sier hun.

Munnbind noen få steder i Telenor

Telenor sier alle er velkomne tilbake til kontorene. Enkelte drifts- og beredskapsmessig kritiske steder (kundeservice, kystradioen og driftssenteret) har noen smitteverntiltak i en overgangsfase. Det dreier seg om en meters avstand og en anbefaling om munnbind.

– Dette er for å bidra til å redusere risiko for høyt samtidig sykefravær på grunn av smitte, og sikre at vi opprettholder vår beredskapsevne, sier pressesjef Anders Krokan i Telenor.

Han sier de har utvidet bruken av hjemmekontor.

– Våre medarbeidere har hatt dialog med sin leder og med sitt team og sammen funnet ut hva som passer best for den enkelte og teamet de hører til. Det betyr at medarbeiderne får fleksibilitet til å jobbe fra der det passer oppgavene og dem selv best – hjemme, kontoret eller fra andre steder i landet Norge, sier han.

Telenor oppfordrer samtidig de ansatte til å jevnlig møte på arbeidsplassen for å sikre best mulig lagbygging.

Fortsatt noen tiltak i NRK

I NRK kan flere komme tilbake på arbeidsstedet, men forutsetningen er at man kan holde avstand til hverandre.

På arbeidsstedet skal man fortsatt holde en meters avstand, og bruke munnbind om ikke det er mulig.

MUNNBIND I NOEN SITUASJONER: NRK-programlederne Sigrid Sollund (til venstre) og Lilla Sølhusvik må fortsatt holde en meters avstand og bruke munnbind i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

I nyhetsdivisjonen beholder man avstand mellom arbeidsplassene og pleksiglass. I bil skal man bruke munnbind og være maks to personer.

Tiltakene gjelder fram til begynnelsen av mars.

– Lettelsen er kjempefine for samfunnet, og vi kan ta verden tilbake. Men som arbeidsplass er det mye på en gang når man dropper meteren, munnbind, testing og karantene på en gang, sier HMS-leder Tove Aabakken i NRK.

Hun sier høyt sykefravær er en del av begrunnelsen for å holde på noen tiltak.

Aabakken sier NRK har et særskilt ansvar for å ivareta samfunnsansvaret og nyhetsoppdraget.

Restriksjoner på sykehuset

Ullevål sykehus sier de må beskytte pasientene og hindre stort sykefravær blant ansatte. Derfor fortsetter de med noen tiltak.

– Vi opprettholder krav om munnbind og en meters avstand. Ansatte som har vært eksponert for smitte, enten hjemme eller på jobb, følges opp med daglig testing, forklarer medisinsk direktør ved OUS Ullevaal sykehus, Hilde Myhren.

Det blir også besøkskontroll, men pasienter som trenger det skal få besøk.

Arbeidstilsynet om koronatiltak Ekspandér faktaboks Kan arbeidsgivere kreve at arbeidstakerne tar vaksine? Nei, arbeidsgivere kan ikke kreve at arbeidstakerne tar vaksine. Å ta vaksine er frivillig. Kan arbeidsgivere kreve at alle ansatte bruker munnbind? Arbeidsgivere må samarbeide med arbeidstakerne og de tillitsvalgte om hvilken risiko de har og hvilke arbeidsmiljøtiltak som er aktuelle. Dersom risikovurderingen tilsier det, kan arbeidsgivere kreve at alle ansatte skal bruke munnbind, uavhengig om de er vaksinert eller ikke. Hva skal til for å kreve at arbeidstakerne tar koronatest? På grunn av at koronatesting er en medisinsk undersøkelse, kan arbeidsgivere bare gjennomføre testing i helt spesielle tilfeller. I tillegg til at arbeidsgiverne må oppfylle forutsetningene i punktlista over, kan de kun kreve testing når kontrolltiltaket er nødvendig for å verne liv eller helse hos arbeidstakerne selv, andre arbeidstakere eller tredjepersoner som pasienter eller brukere

for stillinger som innebærer særlig risiko

