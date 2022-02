Vil at koronasyke barn skal gå på skolen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I landets femte største kommune, Bærum, ønskes alle barn som er i stand til det velkommen til skolen. Dette gjelder selv om de høyst sannsynlig er i stand til å smitte andre med korona.

– Vi må ha en pragmatisk tilnærming til dette, sier rektor ved Storøya skole på Fornebu Britt Eia.

Plikten til å isolere seg ved koronasmitte falt bort lørdag 12. februar. Etter det skal barn følge de samme reglene for oppmøte på skolen som de alltid har gjort.

– Er de friske nok til å gå på skolen, så skal de gå på skolen. Hvordan ville det ha blitt i tiden som kommer dersom alle barna skulle vært hjemme når de har blitt smittet, spør Eia.

Hun mener dette er det beste for barna.

– De er så glade for at skolehverdagen er normal igjen, sier rektoren mens hun peker på de livlige kroppene i skolegården.

GLAD PÅ BARNAS VEGNE: Rektor Britt Eia ved Storøya skole mener én del av en normal skolehverdag er at barn som er friske nok til å stille i klasserommet skal gjøre akkurat det.

Reglene er klare

– Smitte forventes blant barn uten at det vil gi alvorlig sykdom eller skal gi grunnlag for fravær, presiserer skolesjefen i Bærum kommune, Siv Herikstad.

Hun poengterer at føringene nå er tydelig på at det kun er ved dårlig allmenntilstand og feber at barn bør holdes hjemme.

Kommunelege Frantz Nilsen mener det er helt naturlig at barn med korona nå kan sitte i klasserommene.

– For barna er dette en luftveisinfeksjon som ligner forkjølelse. Når et forkjølet barn er frisk nok til å gå på skolen, så går barnet på skolen. Slik må det være når det gjelder covid også, sier Nilsen.

TYNNES UT: Klassen venter på å komme inn. Køen er kort. Smitten går gjennom norske klasserom. Skolene skal la så mange elever som mulig få være til stede. Foto: Hallvard Sandberg / NRK

Ikke tvang

Dersom foreldre holder barn vekk fra skolen uten gyldig grunn, så kan det være et brudd på opplæringsplikten. Skolen kan i ytterste konsekvens anmelde foreldrene til politiet for brudd på denne plikten.

Det vil ikke skje nå, i forbindelse med korona.

– Det er viktig at elever ikke går glipp av skolegang, og elever som tester positivt men ellers har god allmenntilstand kan derfor gå på skolen. Dette skal imidlertid ikke forstås som at elever som har fått positiv test må gå på skolen dersom de har god allmenntilstand. Det er opp til foreldrene/elevene å vurdere dette, og de bryter ikke skoleplikten ved å holde barn med covid-19 hjemme, skriver kunnskapsdepartementet til NRK.

Departementet opplyser at disse reglene også gjelder for barn i barnehagen, og legger til at regjeringen har gjort denne lettelsen i tiltak av hensyn til barn og unge.

FORSTÅELSE: Skolesjef i Bærum, Siv Herikstad, opplyser at de gjennom pandemien har hatt mye kontakt med ansatte og foreldre for å komme dem møte når det gjelder utfordringene. Foto: Bærum kommune

Forstår at noen kan lure

Skolesjefen i Bærum ønsker å komme foreldre og lærere som kan være bekymret for denne praksisen i møte.

– Under hele pandemien har det vært meningsytringer som viser ulike ståsted. Det har jeg virkelig stor respekt for både når det gjelder foreldre og medarbeidere.

Det har derfor vært særs viktig at vi i vår kommune har hatt smittevernoverlege og kommuneoverlege som har gitt oss i sektorene klare føringer, sier Herikstad.

Kommuneoverlege Nilsen forstår også at praksisen kan føre til bekymring.

– I snart to år har vi vært i kamp mot dette viruset. Nå er hverdagen plutselig en annen. Det er selvfølgelig noe en må venne seg til, men vi må det, sier legen.