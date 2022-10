Mattilsynet har varslet Grieg Seafood om mulig avliving av all fisk i åtte merder i Finnmark. I tillegg overvåkes flere av selskapets anlegg hvor fisk er smittet.

Årsaken er høy dødelighet og dårlig velferd hos laksen etter at de er blitt smittet av en parasittsykdom.

– Vi antar at parasitten som forårsaker sykdommen spironukleose, har kommet inn i settefiskanlegget vårt via vanninntaket i et begrenset tidsrom mellom høsten 2021 og våren 2023, sier Roger Pedersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Grieg Seafood Finnmark.

Til sammen står det omtrent en million laks i åtte merder ved oppdrettsanleggene Laholmen og Vedbotn i Nordkapp kommune. Alle må sannsynligvis avlives.

Oppdrettsselskapet vil ikke si hvilken økonomisk konsekvens avlivingen av fisken vil ha for dem, men opplyser i en børsmelding at fisken har en gjennomsnittsvekt på 700 gram.

I år har prisen på det høyeste vært rundt 110 kroner for et kilo oppdrettslaks, mens den i dag ligger på 72,88 kroner.

Dette vil si at selskapet vil måtte avlive laks til en verdi av drøyt 50 millioner kroner.

– Fisk i enkeltmerder med stor påvirkning skal avlives i løpet av den neste halvannen måneden, bekrefter Pedersen i oppdrettsselskapet.

Grieg Seafoods anlegg i Vedbotn i Nordkapp kommune. Parasitten ble påvist i fire av merdene her etter ansatte på anlegget registrerte at noe ikke stemte, hvor det deretter ble tatt prøver og laboratorieanalyser. Foto: Pressebilde / Grieg Seafood

Gir byller og sår

I fjor døde 54 millioner fisk i oppdrettsmerdene langs kysten. Det er 15,5 prosent av all oppdrettsfisk i Norge.

Det skyldtes en rekke ulike sykdommer. En annen viktig grunn var røff behandling mot lakselus, som stresser fisken og gjør den mottakelig for sykdom.

Ifølge Mattilsynet er det denne gang snakk om den sjeldne parasittsykdommen systemisk spironukleose, som man vet lite om foreløpig – men som er ufarlig for mennesker.

Parasitten sprer seg til alle deler av fiskens kropp, muskulatur, indre organer og hud. Fisken får også byller og sår av sykdommen.

Dødeligheten kan være stor, og ifølge tilsynet er det ingen kjent behandling.

Mattilsynet har fulgt med utviklingen i sykdommen hos fisken ved de to anleggene de siste månedene. Etter tidligere erfaringer forventer de at tilstanden til fisken ikke blir bedre.

Derfor har Mattilsynet varslet vedtak om avliving.

Siv June Hansen som er avdelingssjef hos Mattilsynet i Finnmark ser svært bekymringsfullt på at det står mye syk fisk i merdene i Nordkapp kommune. Foto: Allan Klo / NRK

– Det er fortsatt høy dødelighet og mye syk fisk, og da spesielt i de merdene som vi har varslet at vi vurderer å komme med pålegg om utslakting. Det sier Siv June Hansen, som er avdelingssjef hos Mattilsynet i Finnmark.

Fordi det ikke er noen mulig behandling mot parasittsykdommen, og fordi syk fisk blir stående over lang tid i merdene, er det ifølge Mattilsynet svært sannsynlig at de må avlives.

– Det er dårlig fiskevelferd når det står mye syk fisk ute i anlegget, og det ikke ser ut til at situasjonen bedrer seg, sier Hansen.

Grieg Seafood Finnmark har frist på seg til 25. oktober å klage på vedtaket.

Les også: – Fokuset på lakselus overskygger andre problemer

Påvist parasitt i flere anlegg

Grieg Seafood driver oppdrett av atlantisk laks i Finnmark, Rogaland og Canada.

Det er gjort funn av sykdommen hos laks ved ett settefiskanlegg og syv matfiskanlegg i Finnmark. Alle tilhører Grieg Seafood.

Dette gjelder lokalitetene:

Adamselv

Mårsanjarga

Bergsnes

Davatluft

Stangnes

Kleppenes

Laholmen

Vedbotn

– At vi har hatt påvisninger på veldig mange anlegg i Finnmark i år, det er bekymringsfullt, sier Hansen i Mattilsynet.

De ble varslet om det første tilfellet i mars 2022. Siden da har de fulgt opp anleggene og gjennomført flere inspeksjoner.

Roger Pedersen er kommunikasjonsrådgiver i Grieg Seafood Finnmark. Han sier at mesteparten av fisken i de øvrige anleggene har ingen tegn til sykdom og at det er heller ingen tegn på at den er påvirket av parasitten. Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Oppdrettsselskapet sier de også overvåker status til fisken i de øvrige anleggene.

– Vi har gjort tiltak på noen av merdene der vi har sett påvirkning, der vi har sett god effekt av tiltakene med redusert dødelighet, forbedret fiskevelferd og stabil biologi, sier Pedersen i Grieg Seafood.

– Dersom tilstanden er for dårlig på enkeltmerder, må vi avlive fisken her av hensyn til fiskevelferd. Vi overvåker situasjonen svært nøye, legger Pedersen til.

Mattilsynet vil fortløpende vurdere om det må gjøres tiltak også ved de andre oppdrettsanleggene.

Sykdommen som fisken har, er forårsaket av parasitten Spironucleus salmonicida. Det er en sjelden parasittsykdom hos oppdrettsfisk. Bildet er fra Grieg Seafoods sitt lakseslakteri på Simanes utenfor Alta. Foto: Robin Mortensen

– Jeg har ikke hørt fra Grieg

Parasitten er tidligere påvist i anlegg i Troms og Finnmark på 80-tallet. Da hadde alle anlegg fått smolt fra samme settefiskanlegg. Det var også et utbrudd i 2001 i Alta, samt i Vesterålen i 2002.

– Dette kan tyde på at parasitten har vært lite smittsom mellom anleggene.

At parasitten har vært flere måneder i anlegg i Nordkapp kommune, bekymrer kommuneledelsen.

– Det høres veldig alvorlig ut, både for bedriften og for livet i havet. Vi er veldig opptatt av dyrevelferd, både i og utenfor merdene.

Det sier ordfører i Nordkapp kommune, Trudy Engen (SV).

– Men dette var jo en nyhet for meg, så jeg forventer å få informasjon etter hvert fra Grieg. For jeg kan ikke se at jeg har hørt noe fra dem, forteller Engen.