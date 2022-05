Inne på kontrollrommet til oppdrettsselskapet i Flatanger i Trøndelag sitter driftsleder Raymond Johansen. Foran seg har han direkte innsyn i alle laksemerdene deres.

Han har det travelt, men beskriver situasjonen oppdrettsnæringa opplever om dagen slik:

– Silda er havets sølv. Laksen er havets gull.

For innholdet i merdene han overvåker har nå rekordstor verdi.

HAVETS GULL: Fra hovedkontoret til Bjørøya AS overvåker driftsleder Raymond Johansen laksen i 22 merder. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Får nesten dobbelt så mye for laksen

– I fjor på denne tida fikk vi cirka 60 kroner kiloet for ferdigslakta laks, sier daglig leder i Bjørøya AS Ole Martin Løfsnæs.

I år har prisen på det høyeste vært rundt 110 kroner for en kilo oppdrettslaks.

– Årsaken er stor etterspørsel etter norsk laks fra utlandet, samtidig som norske oppdrettere ikke produserer nok, forklarer han.

Enorme summer

Paul T. Aandahl er sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, og følger nøye med på verdiene som svømmer rundt langs norskekysten.

Ifølge tallene deres solgte vi laks til utlandet for 8,1 milliarder kroner i april. Det er 2,4 milliarder mer enn i samme måned i fjor og en vekst på 43 prosent.

– Den sterke prisøkninga er en fortsettelse av en lang trend som har vart helt siden 2002. Det som har skjedd i år er at vi har hatt et lavere produksjonsvolum sammenligna med i fjor, men det har også vært tilfelle hos andre eksportnasjoner, forklarer Aandahl.

STORE SUMMER: – Norge eksporterte totalt sjømat for 120,8 milliarder kroner i fjor. 81 av milliardene kom fra laks, sier Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. Foto: Marius Fiskum

Ved utgangen av mars i år var den totale vekten på laksen som svømte rundt i norske merder 710.000 tonn. Og med en snittpris på rundt 100 kroner per kilo de siste ukene, er det bare å finne fram kuleramma.

– I fjor eksportere vi laks for 81 milliarder kroner. I år ligger vi an til å passere 100 milliarder, sier Aandahl.

I tillegg kommer laksesalget innad i Norge. Nordmenn spiser cirka 30.000 tonn i året. Det blir med dagens priser en omsetning for oppdrettsanleggene på over 3 milliarder kroner.

Laksen i hver merd er verdt 50 millioner kroner

Bjørøya AS regnes som en liten aktør i markedet. De svimlende lakseprisene gjør uansett at selskapet med 69 ansatte nå har verdier for over en milliard kroner i merdene side.

– Det er en ekstrem situasjon, der vi slår ganske jevnt nye rekorder på markedspris, sier Ole Martin Løfsnæs og fortsetter:

– Vi har en ny hverdag med en pris som er mellom 60 og 80 prosent over det vi har hatt de siste årene.

Selskapet nyter dagene med rekordpriser, men vet også at vinden fort kan snu.

– Verdiene våre er å være nyskapende og kunnskapssøkende, sier daglig leder i Bjørøya AS, Ole Martin Løfsnæs. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vi har tradisjon for å føre mye av overskuddet tilbake til produksjonen. Det kommer vi til å gjøre også nå, sier Løfsnæs

Bedriften har blant annet et ønske om å komme i gang med mer landbasert oppdrett. De ønsker å beholde smolten lengre i tanker på land, før den slippes ut i merder i sjøen.