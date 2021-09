Gladnyhet i nord: «Sommer» i slutten av september

– Vi kan kalle det et lite plaster på såret etter det mange har opplevd som en litt kjip sommer, sier vakthavende meteorolog, Eirin Walstad Ristesund ved Vervarslinga for Nord-Norge.

Mandag kan det bli så mye som 20 grader i Troms. Slike dager var det få av i juni, juli og august. Tvert imot. I juli la det seg nysnø på fjellene, og vi fikk årets første «høststorm», som meteorologene kalte det.

Heller ikke september har vist seg fra sin beste side i nord. Ikke før nå, etter at uværet i forrige uke fjernet det meste av lauv på trærne.

En varmfront som passerte natt til mandag, sørget for at det allerede i morgentimene var tosifra temperaturer mange steder. Varmest i Troms var Tromsdalen med 15,3 grader.

– Det spredte regnet som har lagt en demper på sommerstemninga på yttersida, trekker seg unna. Det blir mer og mer klarvær, og potensialet for høye temperaturer går bare opp i løpet av dagen. Det kommer litt an på om varmlufta vi har over hodet nå, slår ned eller ikke, sier Ristesund.

Gråværet har preget sommeren i nord. Men nå ventes det par etterlengta, sommerlige dager. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

På Finnsnes koser Annelin Pedersen seg på trilletur med sønnen Lukas.

– Dette føles som en sommerdag. Helt nydelig er det, sier hun.

– Av med dunjakka

Og at sol og varme er etterlengta i nord, er det ingen tvil om. For i september har både stillongs og genser vært nødvendig om du skulle være ute en hel dag.

– Det skal ikke forundre meg om noen heldige plasser får oppunder 20 grader i dag. Så på med joggeskoene, og av med dunjakka, sier den blide meteorologen.

Tirsdag er det sjanser for enda varmere vær.

– Da kan det bli enda varmere. Varmlufta ligger over oss, og den må jo helst komme ned på bakken for at vi skal kjenne den. Noen ganger gjør den ikke nødvendigvis det om høsten, men dersom den gjør det, kan det bli enda finere i morgen, ifølge Ristesund.

Skulle det glimte til med 20 grader nå i slutten av september, vil flere varmerekorder ryke. I Tromsø er den gamle rekorden fra 11. september 2019. Da ble det målt 21,7 grader i byen.

Tirsdag kommer varmfronten mot Svalbard. Men der fører den til regn. Helt i nord på øygruppa kan det bli sludd.