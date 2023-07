Yr: «mini sky-tornado» skal ha oppstått utanfor Troms

– Vi har følgt med i heile dag, seier meteorolog-konsulent Trond Robertsen til NRK laurdag ettermiddag.

Yr melde laurdag om, det som såg ut som eit tornado-liknande fenomenet , som hadde danna seg i havet vest for Kvaløya, som ligg utanfor Tromsø.

Eit lokalt lågtrykk, kombinert med tåke og svak bris, skal stå bak vêrfenomenet.

Trond Robertsen er vakthavande ved Meteorologisk institutt i Tromsø. Foto: Håvard Larsen/met.no

Robertsen avviser likevel at det er snakk om ein tornado i den rette forstanden til ordet.

– I dette tilfellet er det snakk om veldig lite vind, så vi må snakke om ei tåkesky-kvervling. Ein tornado vil skape langt meir vind.

Fenomenet skal ha vore åtte kilometer vidt, og oppstått ca. 30 nautiske mil utanfor Kvaløya.

Ein av Nergård Havfiskes trålarar har i fleire dagar tråla i området, der fenomenet oppstod laurdag formiddag. Foto: Skjermdump Barentswatch.no

Fiskeskipper: – Har ikkje sett noko

Robertsen meiner fenomenet kunne vorte observert, om det var båtar i nærleiken, på følgjande vis:

– Det ville fått eit veldig lågt tåkedekke over seg, og plutseleg ville dei komme inn i midten, der er det skyfritt området ville oppstått, omkransa av ein grå vegg.

Trålaren Kågtind II har fiska i området, fenomenet skal ha oppstått, i fleire dagar. Foto: Havfront

NRK har snakka med skipper på fiskebåten «Kågtind II», som har opphalde seg i området over fleire dagar.

Han stadfestar at det er overskya i området, men seier til NRK at dei ikkje har merka til noko unaturleg vêrfenomen.

– Eg kom på vakt, no for ikkje så lenge sidan, men har ikkje høyrt noko om at det skal ha vore noko som likna på ein tåkevegg i området, seier skipperen til NRK.