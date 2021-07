SISTE kl.11:50: Kraftig vind har feid med seg ei campingvogn, som veltet på Offersøybrua på E10 torsdag formiddag. Ingen ble skadet i ulykken. Et kjørefelt er sperret, men biler kan passere forbi. Bergingsbil er rekvirert.

Uværet som meteorologene kaller «årets første høststorm» er ventet å treffe Lofoten i 14-tida torsdag.

Det er dårlig nytt for tusenvis av turister og feriegjester – ikke bare i øyriket, men også resten av Nordland nord for Salten.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for kraftige vindkast fra Stad og nordover langs kysten av Trøndelag til Lofoten og Vesterålen.

UVÆR PÅ VEI: Svært mange turister oppholder seg nå på sommerferie i Nordland. Dette er hva de har i vente utover dagen. Foto: Windy.com

Det kraftige lavtrykket har med seg sterk vind og store nedbørsmengder. Flere steder i Lofoten ventes vindstyrke med vindkast på opp mot 27-30 meter i sekundet – som betyr storm.

– Best å holde seg innendørs

– Vinden øker til sørvestlig, stiv kuling. Utover kvelden øker vinden til sterk kuling på kysten. fra Salten og nordover. Sammen med vinden vil det regne kraftig. I tillegg kan man vente høye bølger langs kysten, sier vakthavende meteorolog Elise Gloppen Hunnes ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Hun har ett råd til folk som hadde planer om å dra ut på havet i dag.

– Hold seg innendørs i dag, råder Hunnes.

Du bør sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Er du på ferie, bør du pakke sammen teltet, er rådet fra meteorologen.

– Husk å bardunere telt godt, og flytte inn lette hagemøbler eller ting som ligger ute og kan fly rundt.

Som om ikke dette var nok midt i juli, har ikke meteorologen særlig trøst å tilby, verken til fastboende eller feriefolket.

– Vinden fortsetter fredag. Med vindstyrke opp mot sterk kuling. Utover formiddagen vil vinden fredag minke til stiv kuling. Samtidig vil det fortsette å regne hele fredagen.

Innstilte ferger

Mellom Bodø og Lofoten er foreløpig to ferger innstilt. Hele 16 fergesamband i Nordland har varslet innstillinger i løpet av dagen på grunn av uvær.

Torghatten Nord opplyser at det dermed er lite tilgjengelig kapasitet på sambandet og anbefaler omkjøring via fergesambandet Lødingen - Bognes.

Brannvesenet i Lofoten ber folk sikre løse gjenstander.

– For spesielt turister og tilreisende er dette kraftig vind. Sørg for å ha kontroll på telt og markiser og sikre utstyr, oppfordrer brannsjef Ragnhild Sæbø i Lofoten brann- og redningsvesen.

Brannsjefen understreker at dette er vindstyrke som er normal for lokalbefolkningen. Men Sæbø er bekymret for at turister kan bli tatt på senga av de kraftige vindkastene.

– Vi anbefaler ikke folk å gå på de høyeste toppene på torsdag. Særlig om du ikke er kjent i området fra før, sier Sæbø.

Store nedbørsmengder

Nordover mot Troms er det sendt ut farevarsel for store nedbørsmengder. Det er særlig øyene som er utsatt. ­Senja, Kvaløya og Ringvassøy får mest nedbør.

Meteorologen forteller at det skal bli opptil dobbelt så mye regn de neste 24 timene, som på en vanlig regnværsdag i nord. Hun presiserer derfor at man må være forsiktig når man ferdes ute.

– Det er særlig viktig å kjøre varsomt i bil for å unngå vannplaning, råder Elise Gloppen Hunnes.