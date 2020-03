Finland skulle bidra med både stridsvogner og 400 soldater. Søndag ettermiddag meldte det finske forsvaret at deres deltakelse i øvelsen er kansellert på grunn av koronasituasjonen.

Uten deres bidrag, og med hele 2. bataljonen på Skjold i karantene, er det en svekket Cold Response som starter mandag.

Oberstløytnant Ivar Moen er pressetalsmann for Cold Response. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Oberstløytnant Ivar Moen i Forsvarets operative hovedkvarter er pressetalsmann for vinterøvelsen. Nå må den omorganiseres, eller «redesignes», som han kaller det.

– Vi har ett parti Nord og ett parti Sør på landsiden. Disse partiene omorganiserer vi, sånn at vi får to parter som får et godt treningsutbytte når vi gjennomfører øvelsen Cold Response.

Avlyser ikke

Torsdag kom prøvesvaret som viste at én person ved Skjold garnison i Målselv hadde fått koronaviruset.

Det ble bestemt at hele garnisonen skulle stenges ned. Ingen fikk forlate leiren og ingen fikk slippe inn.

Dermed var 850 soldater ute av øvelsen. Å avlyse Cold Response var imidlertid uaktuelt.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttalte fredag at det er tryggere å ha soldatene i skogen enn å samle dem på flyplasser for å få dem ut.

Denne avgjørelsen står fortsatt ved lag, sier Moen.

– Vi har et godt samarbeid med helsemyndighetene. Nå planlegger vi med tanke på å gjennomføre øvelsen. Men situasjonen vurderes kontinuerlig.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, er ikke så begeistret for at øvelsen Cold Response gjennomføres. Foto: Lisa Rypeng / NRK

Bardu-ordfører Toralf Heimdal gikk før helga ut med en oppfordring til Forsvaret om å avlyse øvelsen. Den holder han fast på. Heimdal er bekymret for sivilbefolkningens helsetilbud dersom det blir flere smittetilfeller.

– Det at Forsvaret alene takler dette, er underordnet. Det er det å ikke få spredningen ut i befolkningen, som er viktig. Får vi en markant økning i smittede, er det ikke heldig å ha en øvelse samtidig, sier han.

I underkant av 14000 soldater deltar i vinterøvelsen Cold Response. Mandag starter selve striden, der striden står mellom Nord og Sør. Foto: Mona Ødegård / Forsvaret / Mona Ødegård / Forsvaret

Blir mye trafikk

Foreløpig er det ikke påvist noen flere koronasmittede, verken blant soldater eller personell. På Skjold ventes det svar på 20 prøver som ble tatt før helga.

De aller fleste utenlandske soldatene som skal delta i øvelsen, har vært i Norge i flere uker. Mandag skulle de 400 finske soldatene komme til Norge via Helligskogen. I tillegg er en styrke fra Sverige og en del av den tyske styrken ventet å komme til uka.

– Vi har ingen indikasjoner på at det er flere nasjoner som trekker seg fra øvelsen, sier Moan.

Og sjøl om det er endringer i hvordan øvelsen skal foregå på land, vil aktiviteten på sjøen og i lufta gå som planlagt.

– Så det er først og fremst striden på land som blir berørt. For publikum vil det føre til et noe lavere fotavtrykk på land. Det vil bli noe redusert aktivitet på veiene. Men vi oppfordrer fortsatt sivilbefolkningen til å ta hensyn til oss. Det vil fortsatt være beltevogner, stridsvogner og et betydelig antall militære kjøretøyer på veiene.

I lufta og på sjøen vil Cold Response gå som planlagt. På land har det skjedd en del forandringer. Foto: Lars Magne Hovtun / Hæren/Forsvarets mediesenter

Det har foreløpig søndag kveld ikke vært mulig å få Folkehelseinstituttet i tale om denne saken.