Det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet som har innført totalforbudet mot fotografering og filming fra luften.

Forbudet trer i kraft på grunn av militærøvelsen Cold Response.

Det varer fra og med 24.2.2020 til og med 24.3.2020

Forbudet gjelder også bruk av alle andre typer luftbårne sensorer, skriver Nasjonal sikkerhetsmyndighet på sine nettsider.

I de samme områdene er det samtidig lagt ned begrensninger på hvem som får bruke luftrommet.

Årsaken er at det vil være mye militær flyaktivitet under øvelsen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet oppfordrer spesielt droneoperatører til å gjøre seg kjent med disse forbudene.

Brudd på bestemmelsene kan medføre straffansvar, skriver Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

United States Marine Corps på vintertrening ved Garnisonen i Porsanger som en forberedelse til «Cold Response» i 2016. Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret

Venter 15.000 soldater til Nord-Norge

Den store vinterøvelsen «Cold Response» begynner 2. mars, men forberedelsene har allerede pågått i flere uker.

Målet er å bli bedre til å operere under vinterforhold.

Det ventes rundt 15.000 soldater til Nord-Norge. I tillegg til norske styrker kommer også soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige.

– Skal vi være troverdig og utgjøre et terskelforsvar er det viktig at vi har et godt vinterforsvar. Dette må vi øve på hvert år.

Det sier oberstløytnant, Ivar Moen, som er talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.

Cold Response 2020 Ekspandér faktaboks Øvelsen har blitt gjennomført annenhvert år siden 2006

Rundt 15.500 soldater fra en rekke allierte nasjoner deltar under årets øvelse

Militærøvelsen foregår fra Narvik i sør til Finnmark i nord. Hovedtyngden av øvelsen finner sted i Troms

Årets øvelse varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars.

Øvelsen ledes av Forsvarets operative hovedkvarter (Kilde: Forsvaret)

Skal øve på å beherske vinteren i nord

«Cold Response» arrangeres annethvert år. Øvelsen foregår fra Narvik til Finnmark, men hoveddelen av øvelsen er i Troms, opplyser Forsvaret på sine nettsider.

I år er det spesielt i Ofoten øvelsen vil merkes.

Helt siden 2006 har det norske forsvaret arrangert vinterøvelsen i nord.

Øvelsen gir soldatene viktig trening i å beherske operasjoner i kulde og snø. Mengden materiell og antall personell som er involvert i øvelsen har gitt utfordringer tidligere.

Etter endt øvelse i 2016 sendte lokalbefolkningen i Nord-Trøndelag inn om lag 200 klager på skader. Statens vegvesen forventet å reparere veier for flere millioner kroner.

En person omkom samme år da en stridsvogn og en personbil kolliderte i Snåsa.