Senterpartiet har den siste tiden blitt vant med rekordhøye målinger på over 20-tallet.

På forrige NRK-måling fikk partiet en oppslutning på 22,2 prosent.

I målingen Norstat nå har gjennomført for NRK og Aftenposten, er Senterpartiet derimot nede på 16,6 prosent – en endring på 5,6 prosentpoeng.

Endringen er større enn feilmarginen og den eneste signifikante endringen på april-målingen.

Men partileder Trygve Slagsvold Vedum er tilsynelatende ikke bekymret.

– Den siste uka har vi hatt en måling på over 20-tallet og denne på 16,6 prosent. Begge er over eller på høyde med det beste valget Sp noensinne har gjort, sier han til NRK.

På spørsmål om nedgangen viser at han har kommet for tidlig i form, svarer Vedum:

– Det har jeg blitt spurt om hele tiden, også da vi lå på 12 prosent i 2017. Men vi kan ikke tilpasse budskapet i ulike tider, vi må si det vi mener og tror på.

Slik ser tallene ut på Norstats rykende ferske måling for NRK og Aftenposten:

Partibarometer april 2021 Periode 23/3–28/03. 968 intervjuer. Feilmarginer fra 1–3,6 pp. Parti Endring +1,0 R 3,8 % +1,0 −0,5 SV 6,9 % −0,5 +2,3 AP 23,3 % +2,3 −5,6 SP 16,6 % −5,6 +1,0 MDG 4,9 % +1,0 −0,7 KRF 3,2 % −0,7 +1,2 V 4,0 % +1,2 +0,6 H 25,2 % +0,6 +0,5 FRP 10,2 % +0,5 +0,2 Andre 1,8 % +0,2 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. 968 personer er oppringt, 692 har oppgitt partipreferanse.

Rødgrønne avhengige av småpartier

Hvis dette hadde vært resultatet på valgdagen, ville Arbeiderpartiet, Sp og SV til sammen fått 84 mandater, fordelt slik:

Ap: 42 mandater

Sp: 30 mandater

SV: 12 mandater

Altså: Ett mandat unna vippepunktet på 85 mandater og flertall i Stortinget.

Det betyr i så fall at de tre partiene som satt sammen i regjering i årene 2005-2013, vil være avhengig av enten Rødt eller MDG for å få flertall.

– For oss er det uaktuelt å ha regjeringssamarbeid med både Rødt og MDG. Vi må jobbe knallhardt, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran når han hører tallene.

Aps nestleder Bjørnar Skjæran mener det er feil fokus å snakke om hvem av Rødt og MDG det ville vært vanskeligst å samarbeide med. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvem tror du det vil være vanskeligst å komme overens med i Stortinget av Rødt og MDG?

– Vi kommer til å jobbe hver eneste dag for å få en rødgrønn regjering med flertall. Så må vi jobbe hardt for det. Hvem det blir vanskeligst å samarbeide med, er et feil fokus for oss nå.

Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde med et slikt valgresultat hatt solid støtte som rødgrønn statsministerkandidat, med et betydelig sterkere Ap enn Sp.

Arbeiderpartiet har også høyere oppslutning på denne målingen enn forrige måned og får nå en oppslutning på 23,3 prosent, mot 21 prosent sist. Men denne endringen er altså innenfor feilmarginen.

– Er det et bra nivå for Arbeiderpartiet?

– Det er en fremgang fra forrige måling, det peker oppover, sier Skjæran.

Venstre over sperregrensen

På borgerlig side er Høyre også denne måneden landets største parti, med en oppslutning på 25,2 prosent.

Men de tre regjeringspartiene og Frp er med sine totalt 72 mandater langt unna flertall.

For regjeringspartiet Venstre er målingen likevel en opptur. Partiet kommer over sperregrensen for første gang siden juni 2018 med en oppslutning på 4 prosent.

– Dette bekrefter stemningen jeg opplever i partiet nå. Det er mange som er entusiastiske for prosjektet vårt om å kutte i utslipp, skape nye arbeidsplasser og skape fremtidens skole, sier partileder Guri Melby til NRK.

– Hvordan skal dere klare å holde dette nivået, etter å ha slitt i lengre tid?

– Denne vinteren og våren har vi sett at vi har svingt over og under sperregrensen på ulike målinger. Målet mitt er at vi får stadig flere målinger over sperregrensen, og vi må vise hvor viktig Venstre i regjering er. Men vi er nødt til å jobbe beinhardt fram til valget for å utløse dette potensialet, sier Melby.