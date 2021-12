Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne saken er oppdatert kl 1900. Stange kommune vedtok i dag etter krisemøte å innføre hjemmeundervisning for 5. til 10. klasse.

– Du går på skolen med vondt i magen fordi du ikke vet hvem som har korona og hvem som er friske. Fordi vi er så unge, får vi ikke veldig alvorlige symptomer, sier Vilje Amalie Hoff Aanes (13).

Praksisen med hjemmeskole varierer over hele landet, men Aanes vil at alle skal gå over til digital undervisning, uavhengig av hvor man bor.

– Vi frykter vi ikke får vært med på julefeiringen fordi vi kommer i karantene. Hvorfor er det så mye mer krevende for skolene at vi er hjemme?, spør hun.

Det har også 13-åringen spurt politikerne om. Etter at regjeringen mandag varslet at skoler og barnehager går over på gult nivå, sendte hun e-post til Statsministerens kontor og kunnskapsdepartementet.

– Det er viktig å høre på barn og unge. Vi har faktisk ganske mange meninger, sier Vilje Amalie Hoff Aanes. Foto: privat

Aanes er datteren til Erna Solbergs tidligere rådgiver, Sigbjørn Aanes, men har på eget initiativ tatt kontakt med departementene.

– Når det er mest smitte blant barn mellom seks til tolv år hjelper det ikke at det er forbudt å selge alkohol. De burde stenge skolene og eventuelt ha åpent for de som virkelig trenger å være der, sier hun.

Hun avventer fortsatt svar, men til NRK sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at de ikke vil stenge skolene før de får et faglig råd fra helsemyndighetene om å gjøre det. Men FHI mener det ikke har stor effekt å stenge skolene for å unngå smittespredning.

Nedringt av foreldre

13-åringen bor i Lillestrøm, som foreløpig ikke har valgt å gå over til digital undervisning. Onsdag ettermiddag fikk likevel Vilje beskjed om at hun nå blir sendt på hjemmeskole.

Årsaken er at ungdomsskolen hun går på ikke får tak i nok lærere.

– Selv jobber jeg bedre på skolen og er ikke så glad i hjemmeskole, men akkurat nå trenger vi det. Regjeringen sier at de skal skåne barn og unge, derfor er det viktig at de hører på oss, sier Aanes.

Spørsmålet om hjemmeskole engasjerer landet rundt, og mange, både foreldre og elever, deler karantenefrykten til Aanes.

Rektor Øystein Hanevik på Solvin skole i Stange sier han blir nedringt av bekymrede foreldre. Onsdag ettermiddag holder kommunen krisemøte om situasjonen i skolene.

Nå opplever rektor Øystein Hanevik ved Solvin skole i Stange at mange foreldre ber om å ta ut sine unger, for at de ikke skal bli smitta og juleferien skal bli ødelagt. Foto: Frode Meskau / NRK

– Naturlig nok så er det foresatte som er bekymra for barna sine og er engstelige for at de blir smittet inn i juleferien. Flere foreldre og foresatte har ringt skolen og bedt om å få ta ut barnet før jul.

Skolen hans har 153 elever fra 1. til 7. klasse, og har hatt en del smitte på enkelte årstrinn.

– Det er særlig i disse årskullene at mange har ønsket å ta ut ungene sine fra skolen før det blir vanlig juleferie, legger rektoren til.

Skolen har svart positivt på forespørslene. I praksis betyr det at disse elevene følger digital undervisning hjemmefra.

Tidligere under pandemien har skoler landet rundt hatt digital hjemmeundervisning. Det har vært krevende, viste rapporter.

Solvin skole i Stange har 153 elever. Mange foreldre vil ta ut ungene før juleferien. Foto: Frode Meskau / NRK

Høyt sykefravær

Økt smitte fører til at mange elever og lærere blir syke, og må holde seg hjemme.

– Vi forstår at foreldre kan være bekymra, sier grunnskolesjef Thorleif Skavern i Elverum.

Han har ingen oversikt over hvor mange som har henvendt seg til skolene for å få tatt ut ungene før jul, og viser til at det er vanlige fraværsregler som gjelder.

Men Elverum går nå over til digital hjemmeundervisning i ungdomsskolene, og fra mandag også på barneskolene.

Katrine Aursand, leder i Utdanningsforbundet i Tromsø, har ropt varsko om bemanningskrise i lang tid. Hun sier at 13-åringen har helt rett, og tror mange glemmer at også barne- og unge er bekymret for det høye smittetrykket.

Katrine Aursand i Utdanningsforbundet. Foto: Linda Jorid Nilsen

Hun har fått mange henvendelser etter at hun sa til NRK at hun vil stenge skolene og redusere åpningstidene i barnehagene fra fredag av.

– Men fra lokale politikere har det vært helt stille. Vi har riktignok ikke like stort smittetrykk som noen av de andre storbykommunene, men bekymringene for å havne i karantene og få jula spolert gjelder over alt, sier Aursand.

– Vi ser også at det er mange foreldre som kanskje kommer til å holde barna hjemme mandag og tirsdag likevel, og da har kanskje mange lærer i skole og barnehage brukt lang tid på å planlegge, og så dukker ikke ungene opp. Det er heller ikke greit.

Mener det handler om politikk

Førsteamanuensis ved Oslo Met, Cecilie Pedersen Dalland, tror kommunene er tilbakeholdne med å stenge skolene fordi de er redd for hva som kan skje med barn som ikke har det bra hjemme.

– Norge er ett av få land som klarte å opprettholdte ordinær undervisning under nedstengningen. Man er spesielt redd for de sårbare barna som av ulike grunner ikke kan følge digital undervisning, sier Dalland.

Førsteamanuensis Cecilie Pedersen Dalland ved Oslo Met syns det er rart at de ikke stenger ned skolene. Foto: Shane Colvin / Universitetet i Oslo

Det kan imidlertid løses ved å holde SFO åpent, noe flere har påpekt.

– Det er nok en politisk vurdering som ligger bak om at mange ikke vil møte opp på jobb hvis vi går over hjemmeskole. Men skolene har også en mulighet til å holde litt åpent for foreldre som ikke har mulighet til å være hjemme, sier skoleforskeren.

Våren 2020 gjennomførte hun, sammen med forskere fra UiO, to undersøkelser blant foreldre, lærere og elever. Erfaringene var sprikende. Mens noen rapporterte at det gikk bra, syntes andre det var slitsomt og vanskelig. Mange lærere ble utrolig slitne fordi de fikk telefoner døgnet rundt. De var også bekymret for de sårbare barna.

– Man har tatt med seg denne erfaringen videre. Derfor syns jeg det er rart at de ikke stenger skolene nå. Jeg tror ikke at de ser konsekvensen av at det er såpass mye smitte nå. Hva skjer hvis lærere blir syke i juleferien? Da vil bemanningskrisen bli enda større fra nyåret.