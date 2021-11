Smitteutbrudd stenger barnehage – innførte tiltak på egen hånd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag er halvparten av de ansatte hjemme, enten fordi de er smittet med korona eller fordi de har symptomer. To av tre avdelinger er stengt. Bare de aller minste fikk komme i barnehagen i dag.

Elverum kommune i Østerdalen har en kraftig smitteøkning, spesielt blant barn og unge.

Nå er de en av de første kommunene i landet som henter fram igjen restriksjonene, blant annet karantene for husstandsmedlemmer uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Ansatte og barn smittet

Leder i Solkroken barnehage i Elverum, Hilde Marken, forteller om tøffe tak, både under pandemien og ikke minst etter at alle smitteverntiltakene ble fjernet.

Det var da de fikk smellen.

– Gjenåpningen var ikke bra for oss, nei. Det var lettere da vi hadde smittevernregler. Vi hadde mer klare kjøreplaner enn vi har hatt nå, sier Marken.

Nå er hun selv smittet med korona. Fem av 15 ansatte er sjuke, eller har vært det. Flere har symptomer som gjør at de også må holde seg hjemme.

Hvor mange barn som har vært smittet i utbruddet vet de ikke helt. Elverum har registrert 68 smittetilfeller så langt denne uka. I forrige uke var det over 40 tilfeller.

Innførte tiltak selv

Til tross for høye og økende smittetall i mange kommuner, har restriksjonene gjennom forskrift sittet langt inne.

Elverum tar skrittet nå. Fra 4. november er det bl.a. innført gult nivå i barnehager og skoler, karantene for husstandsmedlemmer og begrensninger i fritidsaktiviteter.

Hilde Marken innførte dette i sin barnehage for flere uker siden.

Hun delte opp i kohorter og holdt avdelingene atskilt både ute og inne.

– Vi fikk ikke lov til å kalle det gult nivå da, men vi fant igjen mange av de verktøyene som vi brukte på gult tidligere. Det ville ikke gjøre noen skade og vi hadde håp om at det ville redusere smitten mellom avdelinger.

Nå håper hun de er i sluttfasen av utbruddet i barnehagen. Men hun vet ikke.

Råd eller påbud

Mange kommuner har vært usikre på når de skal sette inn tiltak, og om det i så fall skal være råd og anbefalinger eller restriksjoner gjennom forskrift.

Trondheim og Tromsø er to større kommuner som har vaklet fram og tilbake og som i dag valgte to forskjellige strategier.

Trondheim har landet på å holde seg til anbefalinger og råd:

Tromsø har landet på restriksjoner:

Torsdag sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at kommuner med høy smitte ikke må nøle med å sette inn tiltak.

Samme dag sendte Helsedirektoratet og FHI ut et brev til alle kommuner, der det blant annet står: «Kommunen bør fortløpende vurdere behovet for å innføre målrettede lokale forskrifter når det er nødvendig og forholdsmessig.»

Kommuneoverlege i Elverum, Jon Iver Fougner, sier terskelen for å innføre tiltak (forskrift) rettet mot barn og unge var høy.

– Tiltak skal i så liten grad som mulig ramme barn og unge. Av samme grunn var vurderingen vanskeligere enn for de andre lokale tiltakene vi har hatt tidligere, sier Fougner.

Redde for smitte

I Solkroken barnehage har leder Hilde Marken forsøkt å balansere hensynet til de ansatte, barna og foreldrene under hele pandemien, og ikke minst etter gjenåpningen. Det har ikke vært lett.

– Folk har vært usikre, frustrerte og redde. Og det har jeg stor forståelse for.

STILLE: Det er stille i Solkroken barnehage. Pga smitteutbrudd er det for få ansatte til å holde alle avdelingene oppe. Foto: Mari Ranheim

Hun har vært i kontakt med verneombudet og lagt fram saken på vegne av de ansatte i krisestaben i kommunen. For de ansatte står i førstelinja. De kan ikke holde avstand til ungene.

Valget om å redusere åpningstida og stenge avdelinger handler også om å ivareta de som er igjen på jobb.

– Det er krevende å ivareta de som står igjen på jobb, som både er redde for å bli smitta og som føler på at de bør nesten reise på jobb sjøl om de har symptomer, fordi de vet at konsekvensene ved at de ikke kommer er så innmari store, sier Hilde Marken.