Læraren og småbarnsmora Jannike Roaldsand på Sunnmøre testa positivt sist laurdag, og dermed må ho halde seg heime.

Ho meiner heller ikkje elevane burde få kome tilbake på skulen no før jul, og fryktar at opne skular vil føre til så mange smitta at julefeiringa kan bli øydelagt for mange familiar.

– Det verste som kan skje er at den smitten vi ser no får fortsette, slik at folk sit i karantene og isolasjon og ikkje minst er sjuke, når det er jul, seier Roaldsand.

Ho blei truleg blei smitta på skulen i utbrotet som har vore der dei siste dagane. Læraren skjønar godt foreldre som no vel å halde ungane heime for å unngå smitte.

Snur i Oslo

Aukande smitte har gjort at fleire skular i landet stengjer tidlegare til jul og i Oslo blei det i dag heimeskule etter sterkt press frå lærarar og foreldre.

Men dei fleste skular i landet er framleis opne, medan smitten florerer i klasse- og på lærarrom. No meiner Utdanningsforbundet det hastar.

– Det er full forvirring no. Folk lurer på tilgang til hurtigtester, om vi skal stenge skulane eller ha reduserte opningstider. Vi har ikkje tilgang til vikarar, og dei tilsette lurer på kva for nivå beslutninga om dette skal takast, seier leiar i Utdanningsforbundet i Tromsø, Katrine Aursand.

Leiaren i Utdanningsforbundet i Tromsø, Katrine Aursand, seier det hastar med å stenge skulane. Foto: Linda Jorid Nilsen

Leiar Steffen Handland seier han ikkje vil lytte til ønsket om stenging av skular.

– Nei, det trur vi ikkje, men eg reknar med at dei gjer grundige vurderingar basert på råd frå smittevern- og helsestyresmaktene og dei innspela som vi har gitt, seier han.

Seier nei til å stenge ned

For regjeringen vil førebels ikkje stenge skulane. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) seier kommunane må vurdere dette sjølv.

– Eg forstår at det er ein krevjande situasjon no, men eg understrekar at det berre er gjennom smittevernlova at ein har høve til å stenge skular. Regjeringa gjer alle sine vurderingar basert på faglege råd frå helsestyresmaktene, og vi har ikkje blitt rådde til å stenge skular og barnehagar, difor har vi ikkje gjort det. Men så er det opp til kvar enkelt kommune å gjere det, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NRK tysdag.

Onsdag har ho førebels ikkje svart på om skulane blir stengde på kort varsel.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) seier det framleis er opp til kommunane sjølv å avgjere om dei vil stenge skulane. Foto: Tore Linvollen / NRK

Tilbyr lærarar boosterdose

I mellomtida har enkelte kommunar no innført vaksinering på skulane, for å unngå at dei tilsette blir gåande rundt som tikkande smittebomber. I Skien kommune i Telemark kan alle skule- og barnehagetilsette denne veka få tredje vaksinedose på skulen. Kristoffer Høimyhr Skaate (36) er ein av dei som har takka ja.

– Eg synest det er eit godt tilbod og er veldig takksam. Det betyr at eg kan kjenne meg litt tryggare på jobb, så lenge vi framleis er mange fysisk til stades på skulen, seier han.

Lærar Kristoffer Høimyhr Skaate er ein av dei som har takka ja til booster-vaksine. Foto: Britt Boyesen / NRK

Ni dagar til den store dagen

Det er berre ni dagar igjen til julekvelden, og i mange familiar går dagleg diskusjonane om det er lurt å samle storfamilien. Den store frykta for mange er at barn og unge skal smitte gamle og skrøpelege slektningar, slik at julefeiringa blir ein smittefest.

Ho meiner det er viktig at styresmaktene ikkje ventar lenger med å stenge skulane.

– Det er ei høgtid med sterke tradsisjonar for famlieselskap og familiesamhald. Det er no ein må gjere det dersom ein skal sikre at folk skal få lov å feire ei vanleg jul, seier læraren på Sunnmøre, Jannike Roaldsand.