Det kan høres kjedelig ut for mange, men for fiskeri- og havbruksnæringa er den nye kvotemeldinga noe de venter i spenning på.

For kvotemeldinga skal legge fundamentet for norsk fiskerinæring i årene fremover.

Den skal bestemme hvordan fiskeriressursene skal fordeles både innen fiskeflåten og fiskeindustrien, og hvilken aktivitet de skal skape langs kysten.

Etter det ble kjent at Bjørnar Skjæran må gå som fiskeri- og havminister, er det flere som reagerer på at dette skjer i innspurten av den nye kvotemeldinga.

Arvtakeren Cecilie Myrseth (Ap) forsikrer at det blir viktig for henne å fullføre den.

– Det aller viktigste for meg nå er å gjøre alt jeg kan for at kvotemeldinga skal bli klar så fort som overhodet mulig. Det vet jeg at kysten og fiskerinæringa venter veldig på, sier Myrseth.

Frykter ny utsettelse

På kaia i Bodø har fiskerne Harald Nilsen og Remi Skipnes fått med seg nyheten om ministerbyttet. De håper dette ikke utsetter kvotemeldinga nok en gang.

Først var den lovet før jul i fjor. Så ble den utsatt til i vår. Nå er den lovet klar før jul i år.

– Vi lurer på om den nye ministeren må sette seg inn i det nye systemet fra a til å igjen, slik at det blir nye utsettelser. Vi ble lovet at den skulle komme før jul, men nå spørs det om det henger i en syltynn tråd, sier Remi Skipnes.

Han er også leder i Bodø fiskerlag. Fiskerkollega Harald Nilsen sier det er vanskelig å planlegge for framtida før kvotemeldinga er klar.

– Vi må snu oss etter andre løsninger, og da er det viktig at vi kan ha et system å finne fram i. Så vi får så mye fisk som vi trenger for å få hjulene til å gå rundt, sier han.

Fiskerne Harald Nilsen (t.v.) og Remi Skipnes er bekymra for at ministerbyttet skal føre til nok ei utsetting av kvotemeldinga. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Myrseth er tydelig på hva fiskerinæringa kan forvente av henne som statsråd.

– De skal kunne forvente at jeg skal videreføre det gode arbeidet som allerede er i gang, at jeg skal stå opp om morgenen og jobbe hardt for kysten vår, og bidra til at fiskeri- og havbrukspolitikken vår har relevans for hele Norge – ikke bare de som jobber med det, sier hun.

– Øredøvende politisk stillhet

Fiskeri- og havbruk regnes som en av landets viktigste næringer, og Myrseth ønsker å sette mer fokus på at norsk sjømat også er en del av beredskapen.

– Vi vet at vi lever i en urolig verden. Norsk sjømat kommer til å være en del av løsninga i framtida. Jeg tenker at Norge spiller en stor rolle også i den store verden fordi vi er så rik på hav, ressurser og ikke minst kunnskap, sier hun.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og forgjengeren Bjørnar Skjæran da Myrseth overtok kontoret mandag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Politisk redaktør i avisa Nordlys, Maja Sojtaric, skriver i en kommentar i Nordnorsk debatt at Myrseth er rett kvinne på rett plass.

Hun viser til at mange mente den tidligere fiskeripolitiske talspersonen burde fått jobben den gang Støre ga den til Skjæran.

– Myrseth har vært sterkt involvert i partiets utmeisling av fiskeripolitikken, med stor fokus på rettferdig fordeling av ressurser og hjerte, skriver hun.

Sojtaric viser til at ministeren fra Lavangen er alt annet enn anonym, og at mange håper hun tar den debattviljen hun har vist som helsepolitisk talsperson for Ap inn i sin nye rolle.

– Hun må bruke sitt velkjente temperament og debattvilje for alt det er verdt. Fordi den politiske stillheten om fiskeri og havbruksnæring, utenom sjokkutslag som grunnrenteskatten, har vært øredøvende, skriver Sojtaric.

Myrseth selv sier det blir viktig for henne å sørge for at fiskeri og havbruk har et godt fundament i framtida, og ei forankring hos det norske folk.

– Min jobb er å finne gode politiske løsninger som kan stå seg over tid, som både sikrer rettferdig fordeling, sikrer at vi bygger lokalsamfunn og viser at fiskeri- og havpolitikk til syvende og sist handler om folk, sier den nye fiskeri- og havministeren.