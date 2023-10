Karianne Tung (39), Arbeidarpartiet

Ho sat på Stortinget frå 2013–2017 for Sør-Trøndelag. Då ho var 33, trakk ho seg frå politikken grunna ein seksualisert tone frå menn i partiet, og ho kjende at ho ikkje blei tatt på alvor politisk. Ho har vore dagleg leiar for Trondheim Tech Port, som fremjar Trondheim som teknologihovudstad.