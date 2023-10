Det er ventet at statsminister Jonas Gahr Støre i et ekstraordinært statsråd i dag både vil flytte på statsråder og utnevne nye.

Ifølge NRKs opplysninger vil fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran fra Lurøy forlate regjeringen, for å erstattes av Cecilie Myrseth fra Troms.

Og nå vekker avgjørelsen om å bytte ut Skjæran sterke reaksjoner innad i i Nordland Arbeiderparti. De to tidligere stortingsrepresentantene Kjell Idar Juvik og Tor Arne Strøm reagerer kraftig:

– Om lekkasjen stemmer så vil dette både være uforståelig og etter vår mening være grov uforstand av statsminister Støre, skriver de to i en pressemelding.

Mener Skjæran har gjort en god jobb

Ap-veteranene mener Skjæran har gjort en god jobb både som statsråd og som tidligere nestleder.

– Støre burde også hatt i minne hvordan Bjørnar Skjæran lojalt stilte sin plass som nestleder til disposisjon da partiet skulle få på plass ny lederkabal, så nå bare få måneder etter «vrakes» han også som statsråd, dette mener vi er både uforståelig og lite klokt.

Kjell-Idar Juvik (Ap) var stortingsrepresentant for Nordland fra 2013 til 2017. Tor-Arne Strøm satt på stortinget fra 2001 til 2013.

Bjørnar Skjæran blir etter det NRK erfarer byttet ut som fiskeri- og havminister. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Julekvelden på kjerringa

Kåre Heggebø er leder i Norges fiskarlag. Han sier nyheten om Skjærans avgang kom som lyn fra klar himmel.

– Hvorfor?

– Vi har opplevd Bjørnar som en god mann for næringen, i tillegg er han i sluttfasen med jobben om å legge fundamentet for norsk fiskerinæring i forhåpentligvis lang tid fremover. Derfor er vi overrasket over at han blir byttet ut nå.

– Hvordan vil du oppsummere Skjærans tid som statsråd?

Kåre Heggebø. Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

– Det har vært litt frustrasjon blant fiskerne, mest under forrige periode, at det har vært for mye usikkerhet rundt fremtidige rammebetingelser, og et sterkt ønske om å få landet det. Men vi tenker at Skjæran har fått litt ufortjent mye pes for det. Vi forstår at det er en krevende jobb å lande, men nå er man i sluttfasen og forhåpentligvis lander hans etterfølger kvotemeldingen.

– Dette kom som julekvelden på kjerringa. Vi er litt tatt på sengen og spente på hva som skjer. Men vi håper inderlig at det ikke får noe å si for prosessen som er bebudet, og at kvotemeldingen kommer til Stortinget i desember.

– Er det uheldig å bytte han ut på oppløpet?

– Det kommer an på om statssekretærer som har jobbet med dette også blir byttet ut. Da er det enda mer utfordrende. Men dersom det er en kontinuitet i departementet, så trenger det ikke få store konsekvenser, og det er det vi håper på.

– Trenger flere med kjeledress

Juvik og Strøm mener Nordland nå er veldig dårlig representert i styre og stell i Arbeiderpartiet.

– Vi har også friskt i minne forrige ukes glipp fra partiledelsen der det ble utnevnt programkomite for neste stortingsperiode uten representasjon fra Nordland.

De mener det er helt uforståelig.

– Hva skal du svare nordlendingen, fagbevegelsen som står på sent og tidlig når det gjelder det faglig politiske samarbeidet, og partifolkene våre. Vi er kjempeskuffet, dette er slett håndverk om lekkasjene stemmer. Regjeringen trenger flere som har hatt kjeledress på seg, slik som Bjørnar og ikke færre.