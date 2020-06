Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da landet stengte ned på grunn av smittefare, ble det slutt på besøk og permisjoner i norske fengsel.I tillegg ble aktivitetstilbudet sterkt redusert.

Siden slutten av mai har det vært mulig å besøke innsatte i fengsel. Likevel er det mange innstte som ikke har fått besøk.

En rapport fra Sivilombudsmannen viser at flere tiltak for å beskytte fengselsinnsatte mot smitte og kompensere for restriksjoner har blitt iverksatt. Samtidig er inngripende tiltak som isolasjon innført i strid med menneskerettslig standard.

Mandag åpnes det for permisjoner igjen.

For «Jan» i Tromsø fengsel betyr det mye.

– Jeg har ikke sett familien min, datteren min, og kona mi på over 3 måneder.

NRK har snakket med tre innsatte som ønsker å være anonyme. De beskriver en hverdag som er enda mer isolert enn vanlig.

– Vi har begrenset med høydepunkt her inne, og besøk er en av dem. Når det forsvinner så kjenner man det godt både psykisk og følelsesmessig.

Selv om fengslene åpnet for besøk i slutten av mai, er det ikke alle som har fått besøk. «Jan» er en av dem.

Malin Holand ved Tromsø fengsel sier permisjoner er viktig for at innsatte skal komme tilbake til samfunnet igjen på best mulig måte. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Smittefare og lang reisevei er noe av forklaringen på hvorfor de innsatte ikke har fått besøk, selv om det har vært åpent for det. Det sier tilbakeføringskoordinator ved Tromsø fengsel, Malin Holand.

– Det å være så lenge innenfor disse veggene, og å ikke eksponeres for samfunnet, det er uheldig. Disse som er her i dag de skal en dag ut til sine vanlige liv. Det å få muligheten til å være på visning til bolig. Det å gå på jobbintervju. Det er klart at terskelen er litt høyere for å komme i kontakt med en utleier når du må ringe fra et fengselsnummer.

Det første «Jan» skal gjøre nå er å søke om permisjon for å treffe familien sin.

Før koronapandemien kunne fanger søke om permisjon når de hadde sonet i minst fire måneder. I tillegg måtte de ha sonet en tredjedel av straffen sin.

Mange innsatte har ikke sett sine nære siden landet stengte ned. Du trenger javascript for å se video. Mange innsatte har ikke sett sine nære siden landet stengte ned.

Fengselet har satt inn tiltak for å kompensere for restriksjonene de innsatte har fått på grunn av smittefare. Det setter en av de andre innsatte pris på.

– Det som er positivt er at vi har fått ekstra tv-kanaler. Vi får en kasse frukt i uka fra kjøkkenet. Vi har fått ekstra ringetid som vi ikke trenger å betale for. Så det er jo endel ting som har blitt bedre. Det skal ikke så mye til for å forandre hverdagen her.

– Det verste har vært å ikke vite. Hva skjer hvis noen i familien får korona? Får man dra på sykehus og besøke dem? Får man permisjon?

En av de andre innsatte NRK har snakket med skal også søke permisjon så fort som mulig.

– Jeg må bare oppføre seg i permisjonen så det ikke blir noe tull da. Men det skal jeg klare. Jeg føler meg virkelig klar for å dra ut, og ta tak i livet mitt igjen. Få det på rett kjøl, ta vare på datteren mi, og få meg bolig.