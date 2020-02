– Utover dagen i dag så vil vi få ganske store snømengder lokalt i Troms. Det er vanskelig å si hvor mye og hvor det vil komme mest, men det vil være tett med snøvær i timene fremover.

Det sier meteorolog ved det Meteorologisk institutt, Håvard Torseth.

Fra onsdag formiddag frem til torsdag ettermiddag ventes det 20–40 cm. Og med så mye nedbør øker skredfaren, forteller meteorologen.

I Lyngen og Tromsø er det nå stor snøskredfare, faregrad 4.

– Med så mye nedbør så er det absolutt en mulighet for at det kan gå enkelte naturlige snøskred. Det er skred som løsner av seg selv og de kan bli av en stor størrelse. Derfor har snøskredvarslingen på Varsom gått opp til faregrad fire for Tromsø og områder rundt, sier Torseth.

Det kan bli svært vanskelig kjøreforhold og snøfokk kan gi redusert sikt.

I tillegg er det også meldt tordenvær utover dagen i både Nordland og Troms.

Det har vært mye dårlig vær i Nord-Norge i vinter med både lavtrykk som hindrer flytrafikken, polart lavtrykk og bygder som har vært isolert.

Dette betyr faregrad 4 Ekspandér faktaboks Ved faregrad 4 vurderes store avstander til skredterreng. Det betyr omfattende ustabile forhold. Veldig farlige skredforhold. Mye kunnskap kreves for å kunne ferdes trygt ved faregrad 4 da store områder vil være skredutsatt.

Under spesielle forhold forventes det mange store og noen svært store naturlige utløste skred.

Fjernutløsning av skred er sannsynlig.

Hold deg unna bratt terreng (terreng brattere enn 30°) og unngå utløpssoner for skred.

Selv ferdsel i moderat bratt terreng slakere enn 30 grader er forbundet med stor fare og krever god terrengforståelse. Kilde: Varsom.no

Vil lette i løpet av torsdagen

Ifølge meteorologen Håvard Torseth vil nedbøren trekke seg ut i havet fra midnatt.

– I morgen venter vi ikke så store mengder med nedbør og den mest akutte faren for snøskredfare vil avta. Det er mulig den synker til faregrad 3, men det er mulighet for enkelte store skred i morgen.

