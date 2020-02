Lufttrykket setter nye rekorder over hele landet

– Det største problemet vårt er selvfølgelig at flyene står på bakken. Vi ønsker jo å få passasjerene fram, men vi ikke får gjort jobben vår, sier Bjørn Sve som har vært flykaptein i Widerøe siden 1997.

Aldri før har han opplevd et så lavt lufttrykk som det som nå skaper problemer i Nord-Norge.

Lufttrykket er i seg selv ikke noen trussel for flyene, men det skaper problemer for måleinstrumentene i cockpiten.

– For å måle riktig høyde i forhold til bakkenivå, må høydemålerne settes inn på et referansenivå. Det kan justeres opp og ned, men den kan ikke stilles inn lavere enn til 948 hektopascal. Lufttrykket nå er lavere enn det. Da viser høydemålerne våre feil.

Det gjør at pilotene ikke kan sette riktig høyde i flyet i forhold til bakken.

Hektopascal er en enhet som brukes for å angi lufttrykk.

Pilot i Widerøe, Bjørn Sve. Foto: Ola Helness / NRK

– Det kan by på problemer ved innflyging i dårlig vær, legger Sve til, og peker mot instrumentene i flyet.

– Nå skulle høydemåleren ha vist rundt 20-30 fot, som er høyden på flyplassen i Bodø. Men i stedet viser den 150 fot. Så den er 120 fot feil. Når vi kommer flyvende inn i gråvær sånn som nå, så har vi en minstehøyde vi kan gå ned til som er cirka 200 fot. Hvis høydemåleren viser 120 for lavt, så kommer vi ned til cirka 80 fot. Det er alt for lavt i forhold til det som er sikker minstehøyde.

Mange rekorder

– Situasjonen er veldig uvanlig. Spesielt i Nord-Norge blir det laveste notering veldig mange steder, sier statsmeteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk Institutt.

Lavtrykk: Skjermdump av barometer som måler lufttrykket i Bodø. Pilen har falt ut av skalaen.

Mer enn 70 flyavganger er berørt i Nord-Norge av det spesielle værfenomenet. Men avtrykket har også rammet på lufthavner som ikke er direkte berørt av været.

Blant stasjonene som har hatt sammenhengende målinger av lufftrykk i mer enn 30 år, er det satt ny rekord ved 22 av dem, forklarer Livik.

Statsmeteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk Institutt sier lufttrykket er uvanlig lavt, og vil sette nye rekorder mange steder. Foto: Meteorologisk institutt

– Vi har sett på hvor ofte trykket er lavere enn 950 hektopascal, og det er jammen ikke ofte det er lavere enn det. Det som også er spesielt nå, er at lufttrykket holder seg lavt også når lavtrykket flytter seg inn over land. Vanligvis pleier da luftrykket å stige.

– Aldri opplevd lignende

Leder i Pilotforbundet Petter Førde, som har 38 års erfaring som pilot i Braathens, SAS og Widerøe, sier han aldri opplevd så store problemer.

– For ethvert flyselskap er sikkerhet prioritering nummer en. Man går ikke på akkord med flysikkerhet, men det er så utrolig sjeldent at dette skjer. Jeg har aldri opplevd det tidligere, sier han.

Hva er høytrykk og lavtrykk? Ekspandér faktaboks Høytrykk er et område hvor lufttrykket er høyere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet. Høytrykk gir gjerne godt, rolig vær, med svake vinder, men kan også være forbundet med tåke.

Lavtrykk er et område hvor lufttrykket er lavere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet.

I et lavtrykk er det oppgående luftstrømmer med skyer og nedbør. Vinden rundt lavtrykkets senter er gjennomgående sterkere enn vinden rundt høytrykk. I intense tilfeller kan vinden komme opp i orkans styrke. Kilde: Store norske leksikon

Leder i Norsk Pilotforbund Petter Førde har aldri tidligere opplevd så lavt lufttrykk som nå. Foto: Privat

Widerøe står bak de fleste innstilte flyavgangene. Årsaken er at det lave lufttrykket gjør det vanskelig for pilotene å beregne avstanden mellom flyet og bakken.

– Standard lufttrykk er på cirka 1013. Nå er vi nede på under 950, noe som er ekstremt lavt. Det må vi korrigere for ved å skru ned høydemåleren, slik at den viser riktig høyde når vi flyr. Nå skaper det problemer, fordi det ikke er mulig å justere høydemålerne så langt ned som lufftrykket krever, sier Førde.

Nye rekorder, men gradvis bedring

Lavtrykket beveger seg nordøstover, og vil i kveld ligge utenfor Vest-Finnmark, sier Livik ved Meteorologisk Institutt. I Nordland og Troms vil lufttrykket derfor gradvis stige.

– Lufttrykket vil stige gradvis utover ettermiddagen og kvelden, men vil fortsatt være veldig lavt en god stund. Først i morgen vil lufttrykket være tilbake til normalt nivå flere steder.

I går førte lavtrykket til nye rekorder på Vestlandet og i Midt-Norge. I Bodø ble lufttrykket i dag tidlig målt til 944,6 hPa. Det er det laveste som er målt her siden målingene offisielt startet her i 1953.

Foreløpig er det likevel ikke ny norsk rekord. Det laveste lufttrykket som er registret i Norge er 938,5 hPa. Dette ble målt den 20. februar i 1907 på Skudenes på Karmøy.