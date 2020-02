Mange stengte veier i nord – flere bygder isolert

Det er et polart lavtrykk som medfører at de fleste veiene i Finnmark er stengt. For Troms fører de store snømengdene til at veier er stengt på grunn av skred eller skredfare.

Der veiene er åpne, melder Statens vegvesen at folk må regne med vanskelige kjøreforhold. Det meldes også om betydelig snøskredfare i hele Troms og i Vest-Finnmark.

Blant annet er bygda Husøya på Senja i Troms isolert på grunn av et større snøskred som sperrer bygdas eneste innfartsvei. Det var i 1-tiden natt til torsdag at politiet meldte ifra om skredet som er rundt 80 meter langt og to meter høyt. Det var en brøytebilsjåfør som oppdaget skredet, og det er ingenting som tyder på at noen ble tatt i skredet.

Det gjøres nå oppryddingsarbeid, og det er forventet at veien åpnes om noen timer, ifølge entreprenører på stedet.

Nesten alle veiene i Finnmark er stengt

I Finnmark er hele 24 vei- og fergestrekninger stengt, mens seks er kolonnekjørt. Både E6 over Sennalandet og Hatter, Rv. 94 til Hammerfest er stengt.

Det betyr at det ikke er mulig å få fraktet pasienter til sykehuset i Hammerfest. Kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, opplyser at dersom de ikke får fraktet de som trenger behandling med ambulanse, vil det bli brukt Sea King, andre helikopter eller ambulansefly.

– Om vi ikke får pasienter hit med det vi har tilgjengelig, brukes legevaktene eller sykestuene, før pasientene så blir brakt til sykehuset når veiene åpner seg, sier Palm.

I Øst-Finnmark er Fv. 98 over Børselvfjellet stengt. Mens Nordkinnhalvøya har flere stengte og kolonnekjørte veistrekninger.

Uværet herjer i Troms og Finnmark og det er svært vanskelige kjøreforhold. Her fra Harstad torsdag morgen. Du trenger javascript for å se video. Uværet herjer i Troms og Finnmark og det er svært vanskelige kjøreforhold. Her fra Harstad torsdag morgen.

