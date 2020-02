Venter full storm når Nord-Norge treffes av polart lavtrykk

I ettermiddag treffes Nordland og Troms av et polart lavtrykk.

Det ventes nordvestlig full storm. I forkant av lavtrykket kan det blåse sørvestlig liten storm.

Vakthavende meteorolog Ola Bakke Aashamar forteller at uværet vil treffe området Vesterålen, Senja og Andøya hardest.

– Men det blir kraftige byger og sterk vind i et mye større område enn dette.

Hissig vær

Den kraftigste vinden ventes mellom rundt klokken 14 og 16 i ettermiddag.

Lavtrykket har dannet seg i havet, utenfor Lofoten og Vesterålen.

Det spesielle med lavtrykket er at det kan være helt vindstille, før det plutselig blir kraftig vind.

– Polare lavtrykk er kraftige byger som organiserer seg og begynner å sirkulere. De kjennetegnes av brå endringer i vindretning og -hastighet.

Gult farevarsel brukes for «moderat fare». Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skader lokalt.

Aashamar tror ikke de vil oppjustere til oransje – stor fare.

– Men det er fortsatt snakk om et hissig vær.

Lavtrykket har dannet seg i havet, utenfor Lofoten og Vesterålen, opplyser meteorologen. Foto: earth.nullschool.net

Ber folk vurdere å la bilen stå

På spørsmål om hvor det polare lavtrykket kommer fra, forklarer meteorologen:

– Vi har hatt byger et par dager nå. Når det står på med kald luft fra nordvest over varmt hav over nok lang tid, kan det oppstå virvler.

Hvor mye snø som kommer, er vanskelig å si. Men det blir solide snøbyger.

– Situasjonen vil vedvare til utpå kvelden tirsdag.

– Har du en oppfordring til folk?

– Ikke dra ut på den lengste kjøreturen, hvis man ikke må.